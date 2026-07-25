Bakan Memişoğlu'ndan Sağlıkta Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Sağlıkta Dönüşüm Vurgusu

Bakan Memişoğlu\'ndan Sağlıkta Dönüşüm Vurgusu
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'de günlük 3 milyon kişiye hizmet verildiğini ve Rize Şehir Hastanesi'ni tanıttı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Her gün yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza sağlıkla ilgili hizmet veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün akşam memleketi Rize'ye geldi. Bakan Memişoğlu, bugün yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi şantiyesini ziyaret ederek, inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Memişoğlu ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Rize Şehir Hastanesinin şantiyesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın baba toprağındayız. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Başkanlarımızla beraber şantiyeyi ziyaret ettik, brifingimizi aldık. Rize Şehir Hastanesinin inşaatında şu anda yüzde 70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibarıyla inşaat aşamasını bitirip, 2027'te Rize Şehir Hastanesini vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir dönüşüm yaşadık ve bugün Türkiye'de 27 tane Şehir Hastanesini hizmete sunmuş ve vatandaşlarımıza bu şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz "dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Sağlıkta şaheser altyapılarla hizmet verildiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi bin 53 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek. Ben özellikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza gerçekten dünyanın en kaliteli, en iyi sağlık hizmetini veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza liderliğini gösterdiği için hem milletim adına hem vatandaşlar adına şükranlarımı arz ediyorum. Tabii şehir hastaneleri en üst seviyede sağlık hizmeti sunulan fiziki yapılar. Baktığınız zaman bugün itibarıyla Samsun'da Şehir Hastanemizi bitirdik, hasta alımına başladık. Bununla beraber Ordu ve Şanlıurfa ve Trabzon şehir hastanelerinin de geçici kabul aşamasına geçtik. Çok kısa süre içinde de onlarda da vatandaşlarımıza hizmet alımına, hizmet vermeye oralarda da başlayacağız. Bunun yanında özellikle inşaatı devam eden Diyarbakır'da, Mardin'de, Kahramanmaraş'ta, Van'da, Denizli'de ve İstanbul'da Sancaktepe'de ve Fatih Sultan Mehmet'te Şehir Hastanesi inşaatlarımız devam etmekte. Planladığımız şehir hastanelerimiz de Tokat'ta, Muğla'da, Konya'da, Hatay'da, İzmir'de bu şehir hastanelerini ve ikinci Diyarbakır'da Şehir Hastanesinin de proje çalışmalarını devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ'

Sağlıkta dünyanın en iyi hizmetinin sunulduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Ben özellikle şunu ifade etmek isterim ki; sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Her gün yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza sağlıkla ilgili hizmet veriyoruz. Bunun yanında da teknolojik olarak da, altyapı olarak da Türkiye sağlıkta artık üretim kapasitesine geçmiş durumda. Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp-akciğer makinesini üreten, kendi ultrason üretimi için planlama yapıp devreye alan, aynı zamanda tedavi anlamında da ilacından molekülüne, molekül tedavisinden immünoterapisine kadar bütün ilaçlarını kendi üretebilecek, aşısını da kendi yapacak bir ülke haline gelmek aşamasındayız. Bunun için bilim insanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda TÜSEB'in de çabaları için onlara teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KİLO ANLAMINDA DA TÜRKİYE RİSKLİ ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR'

Sigara ve tütün bağımlılığından uzak durulması gerektiğini dile getiren Bakan Memişoğlu, "Tabii sağlıkta bu kadar iyi şeyleri yapan bir ülkede, toplumun da sağlıklı olması gerekir. Toplumun sağlıklı olması için de öncelikle kötü alışkanlıklar dediğimiz sigara bağımlılığından, özellikle tütün bağımlılığından uzak durmamız lazım. Maalesef bugün Türkiye'de yaklaşık yüzde 34 insanımız, yani 3 insandan bir tanesi sigara içiyor ve dünyada akciğer kanserinde ilk ikiye girmiş bir ülkeyiz. Biz insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Onun için bedenlerimize bakmamız için de kötü alışkanlıklardan; sigaradan, alkolden ve kötü beslenmeden uzak durmamız lazım. Maalesef kilo anlamında da Türkiye riskli ülkelerin başında geliyor. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Onun için vatandaşlarımızdan bize yardım etmelerini, kendilerine yardım etmelerini, bizden sağlık talep etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kent genelindeki sağlık yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Kemal Memişoğlu, "Çayeli Devlet Hastanesini yüzde 98 bandına getirdik. Ekim ayında geçici kabulüne başlıyoruz. Ocak 2027'de hedefimiz ilk hastayı almak. Şu andaki Rize Eğitim Araştırma Hastanesinin fonksiyonunu aynı şekilde tutacağız. Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz var, merkez İl Sağlık Müdürlüğünün aynı binasını kullanan. Onu biraz daha büyütüp Ağız Diş Sağlığı Hastanesi haline getireceğiz. Bu arada özellikle Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri ilgili de Rize'ye destek vereceğiz. Bunun yanında özellikle Fındıklı'daki hastaneyle ilgili proje çalışmamız devam ediyor. Hemşin de Çamlıhemşin de aynı şekilde, arazisiyle ilgili bir çalışmamız var. Kalkandere ve İkizdere'de de sağlık binalarıyla ilgili, projelendirmelerle ilgili bir çalışmamız var" dedi.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Sağlıkta Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika

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