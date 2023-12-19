Bakan Özhaseki: "İstanbul\'da 2012\'den beri 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik, 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü sürüyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında yer alan İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçeleri görüşüldü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Merkezleri'nin 81 ilin tamamı ve pek çok ilçede gençlerle buluşturduklarını belirterek, "Bugün sayısı 477'yi bulan bu merkezlerde gençlerimiz eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, spordan sanata her alanda ücretsiz eğitim ve atölye hizmetine erişebiliyor. Çok yakın zamanda hizmete alacağımız 10 Gençlik Merkeziyle de bu sayı 487'ye ulaşacak. Merkezlerimiz zengin içerikleri, faaliyet ve etkinlikleri ile gençlerimizin verimli zaman geçirmesine imkan sağlarken; bu yönüyle bağımlılıkla mücadelede de çok güçlü bir koruyucu misyon edinmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımız tüm imkanlarıyla gençlerimizi destekleyecek"

Bak, Genç Çiftçi Projesi'ne ilişkin bilgi vererek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte genç nüfusun tarıma olan ilgisini artırmaya ve sosyal imkanları güçlendirmeye yönelik Genç Çiftçi projesini başlattık. İklim değişimi, tabiatın ve ekolojik dengenin korunması tüm dünyanın en hayati ortak meselesi. Bu bağlamda gelecek için gençlik ve tarım bizim de odak çalışma noktalarımızdan biri. Tohumun, toprağın, tabiatın ehemmiyeti ve kıymetiyle, gençlerimiz ülkemizle birlikte tüm insanlığın faydasına bu alanda da üretim yapacaklar. ve Bakanlığımız tüm imkanlarıyla gençlerimizi destekleyecek" şeklinde konuştu.

Gençlere 'Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir' şiarıyla yol göstererek projelerin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Bak, "Bizler de aynı şiarla gençlerimizin, girişimcilik ve kariyer planlarını destekleme yolunda pek çok çalışmayı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Onları yüreklendirmeye ve cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Üniversitelerimizde girişimcilik günleri düzenledik. Alanında uzman profesyonelleri yüzbinlerce genç ile buluşturduk. Hackathon ve Ideathon'larla gençlerin inovasyon ve girişimciliğe olan ilgilerini artırdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı geliştirdik. Bu projeyle genç istihdamına bir milyar 473 milyon 175 bin 436 TL destek sağladık" dedi.

"104 DENEYAP atölyesinde, 15 bin gencimize eğitim verdik"

Bakan Bak şöyle konuştu:

"104 DENEYAP atölyesinde, 15 bin gencimize eğitim verdik, pek çok gencimizin fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olduk. Gençlik merkezlerimiz adına TEKNOFEST 2023 finallerinde 1 Takımımız yarıştığı kategoride birinci olurken, 2 Takımımız ikinci, 2 Takımımız üçüncü oldu. Bakanlığımız 2024 yılı faaliyetleriyle teknik alanlarda oluşturulan dip dalganın tarih, edebiyat, kültür-sanat gibi sosyal alanlarda da oluşmasını sağlayacağız."

Sportif başarılardan bahseden Bak, "Sporcularımız bu yıl katıldıkları uluslararası müsabakalarda Altın: 2 bin 453 Gümüş: 2 bin 600 Bronz: 2 bin 365 olmak üzere 7 bin 418 madalya kazandılar. Bu tarihi bir başarıdır. Bu, Türk sporunun geldiği noktanın en güzel ispatıdır. Pazar günü bütün dünyanın Türk voleybolunu konuştuğu tarihi bir tabloya şahitlik ettik. FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türk finali yaşandı. Eczacıbaşı ve Vakıfbank Spor Kulüplerimizi bize yaşattıkları bu gurur için bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluğu kazanan Eczacıbaşı'nı ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye artık voleybolun marka ülkesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Okçulukta Mete Gazoz'la olimpiyat şampiyonluğu sevincinin ardından dünya şampiyonluğunu da yaşadık. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 10 dalda 48 kota kazandık. A Milli Futbol Takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi" diye konuştu.

"Afetlere karşı güvenli, kimlikli, çevre dostu ve Sıfır Atık uyumlu şehirler inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en önemlisi de depreme dayanıksız milyonlarca konut stoku kendilerini beklediğini söyleyerek, "Bugün afetlerde pek çok canımıza mal olan ve hala kalıcı çözümler üretmek için uğraştığımız temel şehircilik sorunlarımızın kaynağı da burasıdır. Biz AK Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır bu kronik sorunlar mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'na yakışır afetlere karşı güvenli, kimlikli, çevre dostu ve Sıfır Atık uyumlu şehirler inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bilim insanlarına göre dünyanın en eski tarihlerinde oluşan Anadolu kıtası, büyük deprem hareketlerine tarih boyunca maruz kalmıştır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye; Alpler'den Himalayalar'a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5. ülkedir. Vatanımızın yüzde 66'sı, vatandaşlarımızın yüzde 71'i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60'tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı. Bu depremler nedeniyle son yüzyılda toplam 130 bin canımızı yitirdik. Ülkemizi tehdit eden depremleri oluşturan üç büyük fay hattı topraklarımızın altından geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı. Tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız depremler bu üç hat üzerinde meydana geldi. Şu anda yaşadığımız coğrafyada 500 civarında canlı ve hareketli fay hattı mevcut."

6 Şubat depremini 'bin yılın afeti' olarak tanımlayan Özhaseki, "Afetin yaşandığı bölgede 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, yapının hasar tespitini yaptık. Bu sayılarda itirazlara bağlı olarak yer yer tadilatlar oldu fakat 680 bini konut, 170 bini iş yeri olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Yapılan hesaplamalara göre zarar maliyeti 110 milyar dolar" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, TOKİ ve Emlak Konut eliyle başlayanları bir yıl, çelik köy evlerini de 6-8 ayda teslim edeceklerini belirterek, "Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlarımıza; kendi yerlerinde evlerini Bakanlık kontrolünde yapma imkanı sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla proje dahilinde vatandaşlarımıza sağladığımız hibe ve kredileri şu şekilde güncelledik: Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, Köy evleri için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, İş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi sağlayacağız. Vatandaşlarımıza sağladığımız bu krediler 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. Hibe ve kredilerin ödemesi yüzde 10'u peşin, geri kalanı ise inşaat ilerleme seviyesi esas alınarak yapılacak" diye konuştu.

"İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik"

İstanbul depremine ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Deprem denilince hepimizin büyük bir hassasiyet gösterdiği İstanbul'da ise 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında yer alan İstanbul'da 2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. 5 yıl içerisinde, İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli olan 1.5 milyon bağımsız bölümü dönüştürüp şehri afetlere hazır hale getireceğiz. Şehrin depreme hazırlanması için başlattığımız Yarısı Bizden kampanyasına bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili yakında inşallah bir müjde açıklayacağız. Bu hamlemizle birlikte İstanbul'un dönüşümü için bir büyük adım daha atmış olacağız. İstanbul'un hızla dönüşümü için yol haritamız belli" dedi. - ANKARA