Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya\'ya Destek Verecek

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 31 Mart öncesinde verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında destekçisi olacaklarını belirtti.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Belediyesini ziyaret etti. Bakan Tunç'u Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve vatandaşlar karşıladı. Daha sonra makam odasında devam eden görüşmede Bakan Tunç, Çetinkaya'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Hamdolsun seçim neticesinde Karabük Belediyesinde hizmet bayrağını devralmış bulunmaktayız. İnşallah sizlerin de hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleri ile İnşallah Karabük'e hak ettiği yerel hizmetleri hep birlikte getireceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "31 Mart seçimlerinden sonra hep geleceğimi söylemiştim ama ancak fırsat bulabildik. Kızılcahamam'da hafta sonu yapılan kampta da Özkan Bey'le görüşmüştük. Karabük ile ilgili çok güzel projeleri var. Seçim zamanı kamuoyuyla paylaştığı ve Karabük halkının takdirle karşıladığı ve sonrasında da 31 Mart seçimlerinde de onay verdiği projeler. İnşallah o projeleri hayata geçirmek için biz belediye başkanımıza gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz inşallah. Karabük'ümüz en güzeline layık" ifadelerin kullandı.

Karabük'ün Türkiye için önemli bir il olduğunu kaydeden Tunç, "Karabük, demir çelik şehri, emeğin başkenti. Bölgemizin medarı iftiharı Karabük. Batı Karadeniz'in gelişmesi, ekonomik kalkınması anlamında Karabük'ün ülke kalkınmasını desteği var. Bünyesinde barındırdığı demir çelik fabrikasının yanı sıra turizme yönelik önemli değerleri var. Safranbolu gibi bir dünya mirasına sahip. UNESCO Dünya Mirası turizm şehri. Diğer ilçeleri hepsi birbirinden güzel. Valilikte Ulaştırma Bakanımızı da aradık. Karabük- Bartın yolu, yatırım programında olan bir yolumuz. Duble yol olarak yapılmasıyla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Yatırım programında duble yol olarak görülüyor. Bakanımız proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi. ve inşallah o süreçleri de hızlı bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

"Karabük'te yeni bir adalet binası kazandırmak için çalışmaları başlattık" diyen Tunç, "Proje ihalesini gerçekleştirdik. 13 Haziran'da proje müteahhidiyle sözleşme imzalandı. Proje çalışmaları bittikten sonra da yatırım programına inşaat programına alınmasıyla ilgili takiplerimizi de sürdürerek Karabük'ün bölgemizin önemli bir problemini de yine çözmüş olacağız. Diğer çalışmaları da devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tunç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın projelerini gerçekleştirmesi için milletvekillerin Ankara'dan verecekleri güçlü destekle hükümet olarak onun projelerinin hayata geçmesi için çalışacaklarını söyledi.

Başkan Çetinkaya'dan övgü dolu sözlerle bahseden Tunç, şunları söyledi:

"Kızılcahamam da Özkan Bey'i gördüm. Orada bakanlarımızı yakalamak, her biriyle elindeki dosyayı paylaşmak için nasıl gayret gösterdiğini, nasıl Karabük için daha işin başlangıcında nasıl bir gayret içerisinde olduğunu da görmekten mutlu oldum. İnşallah onun o heyecanına biz de ortak olarak Karabük'ümüze daha da güzellikler katmanın gayreti içerisinde olacağız diyorum. Bu vesileyle destekleri için Karabüklü hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah onların desteklerine layık olabilmek için biz de elimizden geleni yapmanın mücadelesini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle ülkemiz 22 yılda çok önemli mesafeler aldı. İnşallah önümüzdeki seçimsiz geçecek dört yıl içerisinde de başta pandeminin ve depremin yol açtığı ekonomik hasarları bir an önce gidererek halkımızın alım gücü arttırmaya devam edeceğiz ve ekonomi başta olmak üzere diğer kalkınma yatırımlarına da hız kesmeden insanımızı her alanda güçlendirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - KARABÜK