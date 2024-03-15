Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir\'e ziyaret gerçekleştirdi

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyükşehirde daha iyi hizmet edebilmemiz için mutlaka AK Parti belediyeciliğiyle ilimizi tanıştırıp, bir 5 senelik süreçte neler yapabileceğimizi görürüz" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cuma namazının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada düzenlenen basın toplantısına Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve partiler katıldı.

"10'un üzerinde alt geçit, üst geçit yaptık ve şehrin trafiğini ciddi anlamda rahatladık"

Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu Güney Çevreyolu Projesi ve Kuzey Çevreyolu Projesi'ne değinen Bakan Uraloğlu, "Biz hiç AK Parti belediyeciliğiyle Eskişehir'i tanıştıramamışız. Peki Eskişehirlinin bu tercihinden dolayı siz burada merkezi hükümetin yapması gereken yatırımın durduğunu veya yatırım yapmadığını duydunuz mu? Duymadınız. Bakın her tarafı bölünmüş yollarla, ana ulaşım akslarını biz bitirmişiz. Sonra bakın Yüksek Hızlı Tren'i ilk Eskişehir'e getirmişiz, Ankara-Eskişehir arasında. 83 milyar lira sadece Ulaştırma Bakanlığı olarak biz ulaşım, ulaştırma ve iletişim altyapısına burada yatırım yapmışız gerçekten. Eskişehir de buna bağlı olarak sanayisiyle beraber gelişmiş. Şimdi değerli kardeşlerim bakın yine sizin evladınız Allah rahmet etsin Kemal Unakıtan bakanımızın da destekleriyle o gün çevre yolu dediğimiz, artık çevre yolu hükmünü kaybetti. ve oraya 10'un üzerinde alt geçit, üst geçit vesaire yaptık ve şehrin trafiğini ciddi anlamda rahatladık ama artık bu yetmiyor. O zaman bizim daha önce başladığımız bir Güney Çevreyolu Projesi var. Şimdilerde bitirdiğimiz bir de Kuzey Çevreyolu Projesi var. Güneyi bitirmiştik, şimdi kuzeyin de projesini bitirdik. Tabii kuzeyde sadece Eskişehir'in çevre yolundan bahsetmiyoruz. Ankara'dan çıkıp Bursa'ya kadar gidecek olan otoyoldan bahsediyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik. İnşallah Eskişehir'imize hizmet edecek. Neredeyiz? Dediğim gibi projesi bitti. Şimdi önümüzdeki süreçte o yatırım programına alacağız. İnşallah biz bunun bu yakın süreçte yapım çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Bakanlık olarak biz nerede olmamız gerekirse o noktada olacağız"

Eskişehir'de yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Size bir söz versem, malum depremle ilgili sıkıntılarımız oldu ama bazen şunu yaşıyoruz değerli AK Partili kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Bazen siyasi talepler hani oradaki bakanlığın veya oradaki genel müdürlüğün öncelikleriyle örtüşmeyebiliyor. Niye? Hani o da kıymetlidir mutlaka, örtüşmeyebiliyor. Orada biz siyasetçiler olarak son kararı elbette veririz. Buradaki çevre yolu talebi yerinde de kıymetli, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde de kıymetli, Bakanlıkta da kıymetli. Onun için bunun yakın takipçisi olacağız hep beraber. Bana burada isteklerini söylediler. Ben şimdi sizin isteklerinizi dinledim, dinliyorum. Sonra benim isteklerim, bizim isteklerimiz olacak. Biz de onu isteyeceğiz. Yani burada şehir içi ulaşım sistemleriyle ilgili başkan adayımız Nebi Bey, milletvekilimiz aynı zamanda. Kısaca burada bahsetti ama çok geniş Eskişehir'imizi bilgilendirdi. 'Buranın ulaşım projesinin mutlaka çözülmesi, halledilmesi gerekir' dedi. O noktada da bakanlık olarak biz nerede olmamız gerekirse o noktada olacağız ve projelerini destekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir eleştiriyle siz karşılaşıyorsunuz, ben de biliyorum. İşte 'Alpu yolu çok uzun sürdü'. Doğru, onun gerekçeleri var. Onları ben anlatabilirim size ama hani yapılmış olan işin yerini hiçbir mazeret tutmaz, onun farkındayız. Ama problemleri çözdük. Bundan sonra o yolun ne kadar hızlı ilerlediğini hep beraber göreceksiniz. Onun da yakın takipçisi olacağım. Yine Mihalgazi, Sarıcakaya yolları, orada daha iyi gidiyoruz. Onların yine takipçisi olacağız ve burada en son geçen sene ihalesini yaptığımız Eskişehir Seyitgazi Kırka yolu. Orada da başladık. Orada da inşallah hızlı bir şekilde ilerlemiş olacağız. Yani dolayısıyla bizim şehre dokunmamız gereken, çünkü ana aksları bitirmişiz zaten. Bunlara da biz bakanlık olarak inşallah dokunacağız. Buradaki hızlı tren seferlerine baktım. Doğrudan Eskişehir'e gelip giden seferlerimiz var. İstanbul'a giden seferlerimiz var. Dolayısıyla güzel bir noktada. Ankara'ya yakın, İstanbul'a yakın, sanayisi gelişiyor. Biz de ona mutlu oluyoruz. Binlerce insanı istihdam ediyorsunuz. Yani sağ olasınız. Gerçekten Eskişehir'in böyle de bir kıymeti var."

"Nebi kardeşimiz 31 Mart'a kadar size emanet, sonra da bize emanet"

31 Mart seçimleri için destek isteyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Şimdi bizim merkezde 2 tane, taşrada 12 tane, 14 tane ilçemiz var, bir de Büyükşehir, 15 tane ilçemiz var. Şimdi dedim ya biz hiçbir şekilde Eskişehir'i cezalandırmadık. Ama sizden ben şöyle bir isteğim olsun, ricam olsun, Cumhurbaşkanımızın bu elbette talebidir, onun mutluluğu olacaktır. Şurada kaç günümüz kaldı? 15 günümüz kaldı. Bu 15 gün içerisinde bizim kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz şöyle gerçekten burada güzel bir hava yakalamış olduğunuzu çok mutlulukla gördüğümü de söylemek isterim. Yani 15 günü de değerlendirelim. Ondan sonra da inşallah burayı AK Parti belediyeciliğiyle deneyelim. O zaman biz Eskişehirliye şunu söylüyoruz çok net; Bakın ne dedim? Biz hiçbir yatırımı durdurmadık. Hepsine devam ettik. Güzel yatırımlarla ilimizi donattık. Ama şunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Bizim özellikle Büyükşehir, ilçeler de kıymetli ama özellikle Büyükşehir'de daha iyi hizmet edebilmemiz için mutlaka AK Parti belediyeciliğiyle ilimizi tanıştırıp, bir 5 senelik süreçte neler yapabileceğimizi görürüz. Eskişehirlere şunu söylüyoruz; şu AK Parti belediyeciliğini bir deneyin. Memnun kalmazlarsa, ki bizim böyle bir şüphemiz yok, yine kendi tercihlerinde devam ederler. Ama inşallah ben inanıyorum ki Eskişehir'i de Türkiye haritasını da 'turuncuya' boyayacağız. Burası bizim için kıymetli. Nebi kardeşimiz 31 Mart'a kadar size emanet, Eskişehirliye, sonra da bize emanet."

"Yapsaydınız bugüne kadar yapardınız"

Eskişehir'in trafik sorununu çözmek için sundukları vaatleri rakip adayın da sunduğunu belirten AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ise, "Bu yola çıkmadan önce üç kere Türkiye'nin büyük araştırma kuruluşlarına Eskişehir'in sorunlarıyla ilgili kamuoyu araştırmaları yaptırdık. Bunların üçünde de en başta trafik sorunu ortaya çıktı. ve sayın bakanımızın da destekleriyle ulaştırma konusunda, şehir içindeki trafiği nasıl azaltırız, nasıl hemşehrilerimizi trafikte daha az vakit geçirtiriz, bu trafik çilesini nasıl bitiririz diye çalışmalar yaptık. Bunlar doğrultusunda çıkan sonuçları da lansman toplantımızda açıkladık. Bu çıkan sonuçlarda öncelikle Eskişehir'de 25 yıldır bir tane katlı kavşağın yapılmadığı ortaya çıktı. Tabii bizi ve hemşehrilerimizi üzen bu kadar büyük araştırma, kuruluşların yaptığı araştırmalarda, trafik sorunu ortaya çıkarken, mevcut belediyenin trafik sorunuyla ilgili hiçbir şey yapmadığı. Bizim lansmanımızdan önce yapamazlar, edemezler, işte bu projeler yapılamaz noktasındayken bizden bir hafta sonra yaptıkları lansmanda aynı şeyleri onların da yapmak istediklerini gördük. ve lansmanlarında bizden kes, kopyala, yapıştır yaparak trafiği rahatlatmak için belli projeler sundular. Tabii biz şunu söylüyoruz; bunları yapmak için 25 sene vaktiniz vardı, yapsaydınız bugüne kadar yapardınız. Bizim projelerimizi yapılabilir buldunuz, sonunda kendi lansmanınıza koydunuz diyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR