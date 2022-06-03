Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak (2)

'BU KADAR İNSANI TOPLAYIP HAYAL SATMIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'daki Bilim Festivali'nin ardından Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 41 fabrikanın açılış törenine katıldı. 2022 yılının ilk 4 ayında 6 bin 797 sanayi tesisinin açıldığını hatırlatan Bakan Varank, şunları söyledi: "Sizler bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bizler de bu kadar açılış yapıyoruz ama Türkiye'de maalesef benim hala çözemediğim birtakım suçlamalarla ben karşılaşıyorum. Muhalefet hala diyor ki 'Türkiye'de hiçbir fabrika açılmıyor' diye sayıklaya sayıklaya ortalıkta gezinmeye devam ediyorlar. Maalesef ana muhalefetin başındaki kişi yine geçenlerde buna benzer bir açıklama yaptı. Bu zat, acaba yarın kimi kandırayım anlayışıyla gece yatıyor, sabah başka bir iddiayı ortaya atıyor. Geçen 'AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu' diye bir açıklama yaptı. Ben buna açıkçası bir gaf olarak görmek istiyorum. Çünkü böyle bir laf, bile isteye söylenmez. Bu olsa olsa bir dil sürçmesi olur. Bizim söyleye söyleye gerçekten dilimizde tüy bitti. Sadece 2020 yılında küçük esnafından binlerce istihdam sağlayan büyük işletmelere kadar 13 bin 765 tesis, 2021 yılında 16 bin 269 tesis, 2022 yılının ilk 4 ayında da 6 bin 797 tesis sanayi ekosistemine dahil oldu. Bu tesisler sıfırdan sanayi siciline kaydolarak üretime başlamış oldular. Bugün burada 41 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Ben arkadaşlarımızdan bir liste istedim. Bugün burada, fabrikalarını açtığımız müteşebbislerimizin listesi var. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp hayal satmıyoruz. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp, bu sevincimize ortak etmek istiyoruz. Ben buradan firmaların hepsinin listesini okuyabilirim. Aranızdan bazıları da buna cevap verebilirler. Bu zat, gelsin Aksaray'ı ziyaret etsin. Aksaraylıların misafirperverliğini de görsün. Hem de bu açtığımız fabrikaları gezsinler, sayın valimiz onlara eşlik eder. Türkiye'de yatırım yapılıyor mu? Fabrika açılıyor mu? İstihdam sağlanıyor mu? Bizzat kendi gözleriyle görsünler."