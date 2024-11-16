Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz (2)

Politika

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE DOĞRU YÜRÜYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla Valiliği ziyareti sonrası bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Yerlikaya burada yaptığı açıklamada, "AK Parti 14 Ağustos 2001'de demokrasiyi ve adaleti kendisine ilke edinerek yola çıktı. Ülkenin refahı, huzuru ve geleceği için büyük bir yürüyüş başlattı. Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır. Fakirin, fukaranın, öğrencinin, işçinin, hülasa imtiyazlı elitlere karşı, garip, gurebanın ve Anadolu irfanına sahip çıkmanın davasıdır. Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru yürüyoruz. Artık sadece yarının hesabını yapabilen bir Türkiye yok. İstiklalin, istikbalin ve istikrarın yüzyılını inşa eden bir Türkiye vizyonu var" dedi.

'BU YÜRÜYÜŞÜN YOLU MİLLETİMİZİN İSTİKAMETİDİR'

Bakan Yerlikaya, artık darbelerle hizaya çekilen, terörle ayar verilen, yaptırımla ekonomisi çökertilen bir Türkiye'nin olmadığını belirterek, "Enerji kaynaklarını çıkarabilen, yerli ve milli otomobilini yapan, helikopterini yapan, savaş uçağını yapan, İHA'sını, SİHA'sını yapan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bu davanın yükseldiği yer, milletimizin omuzlarıdır. Bu yürüyüşün yolu milletimizin istikametidir. Bu gücün referansı da şüphesiz, milletimizin kesintisiz bir şekilde 22 yıldır 'Recep Tayyip Erdoğan' diyen iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, ecdadın tarih boyunca taşıdığı medeniyet ışığını, yeni ufuklara taşıma gayretinin adıdır. Türkiye Yüzyılı, Anadolu'nun her karış toprağında yazılan kahramanlık hikayelerinin, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yapılan fedakarlıkların mirasıdır" diye konuştu.

'MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın en büyük önceliğinin aziz milletin güvenlik ve huzuru olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin güvenliği ve huzuru en büyük önceliğimiz. Bunun için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Suç ve suçluyla mücadelede hiç taviz vermiyoruz. Terör örgütlerinin, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve suç odaklarının nefes almasına ne müsamaha gösteririz ne de müsaade ederiz. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen kim varsa, karşısında devletimizin kararlılığını ve gücünü bulacaktır. İnsana merhamet etmeyen hiçbir yapıya, yapılanmaya merhamet etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Sadece teröre değil, terörle iltisaka da geçit yok. Hiç kimse demokrasiyi ifsatlarına, ihanetlerine kalkan olarak kullanmasın" dedi.

'752 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

Suç oranlarında da azalma meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde kişilere karşı işlenen önemli suçlarda geçen yıla kıyasla, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 24 bin daha az olay meydana geldi. Olayların aydınlatma oranı ise yüzde 98'e ulaştı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı 73 bin azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 60,4, kapkaç yüzde 59,3, yankesicilik yüzde 54,9, evden hırsızlık yüzde 46,6 azalmış. Kabine dönemimizde, 752 organize suç örgütünü çökerttik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk. Kırsalda ve şehirde teröre yönelik 55 bin 254 operasyon düzenledik. 1324 teröristi etkisiz hale getirdik."

'GÖNÜL GÖNÜLE YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUM'

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin tarih boyunca kardeşlikten, dayanışmadan, birlikten güç aldığını belirterek, "Bizler, farklılıklarımızla bu toprağın zenginliğini oluşturuyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi-Sünni kim varsa farklı dillerde, kültürlerde ama aynı bayrağın altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz. İşte bu birlik ve beraberlik ruhunu hedef alan kim olursa olsun bilmelidir ki demir yumruğu ensesinde görecektir. Türkiye, bu topraklarda nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat tanımayacak kadar güçlü bir devlettir. Türkiye, büyük hedeflere ulaşma azmi ve kararlılığıyla yoluna devam edecek. Türkiye Yüzyılı, milletin kararlılığı, ülkenin dört bir yanında kurulan kardeşlik bağlarıyla yükselecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Marmarisliler ile omuz omuza, gönül gönüle yürümekten onur duyuyorum. Bu büyük davada hep birlikte mücadele etmek, bu ülkeyi hep birlikte yükseltmek, çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için durmadan mücadele edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Beraber olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız' diyor. Türkiye'nin yarınlarına olan inancınız, bize güç veriyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Türkiye'mizin geleceği aydınlık olsun" diye konuştu.

Yaren ÖZDEMİR-Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla)-