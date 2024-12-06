Bakan Yerlikaya\'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü\'ne tebrik mesajı

Politika

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan görevi teslim aldı.

"SELAMİ YILDIZ'A YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı tebrik edip başarılar diledi. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Selami Yıldız'a yeni görevinde başarılar diliyorum. 4 yılı aşkın süredir büyük bir özveriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Zafer Aktaş'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

"MESAİ ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı. Bakan Yerlikaya, yeni il emniyet müdürlerini de tebrik ederek, "Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selami Yıldız, eğitim hayatına 1986 yılında Ankara Polis Koleji'ni bitirerek başlamış, ardından 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Yıldız ilk görevi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

Kariyerine İstanbul'da devam eden Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlenmiştir. Ardından 1996-1997 yıllarında Ardahan'da görev yapmış, tekrar İstanbul'a dönerek çeşitli birimlerde görev almıştır.

Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde yurt dışı tecrübesi kazanan Yıldız, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir. 2011 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yıldız, İstanbul'da çeşitli birimlerin başında çalıştıktan sonra 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazanmıştır.

Selami Yıldız, 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış ve burada da başarılı bir görev süresi geçirmiştir. 2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Yıldız, İstihbarat Başkanlığı sürecinde önemli operasyonlara imza atmıştır.