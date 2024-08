Bakan Yumaklı: "Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu"

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangının devam ettiğini belirterek, "Çanakkale- Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Bir rüzgar sebebiyle maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık takibimizi de sürdürüyoruz" dedi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında saat 09.51'de başlayan orman yangını devam ediyor. Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan hazır bulundu.

Yangının devam ettiğini açıklayan Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde şu ana kadar 19'u orman, 23'ü de kırsal alan olmak üzere toplam 42 yangın çıktığını belirterek, "Bugün içinde bulunduğumuz Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda ülkemizde üst risk grubu olarak tanımladığımız 3 tane yangınımız devam ediyor. Çanakkale-Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Bir rüzgar sebebiyle maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Düz bir çizgi halinde yangının başlangıç noktasıyla denize kadar ki olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi. Ama çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Durumları iyi. Tedavilerin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler. İkinci yangınımız Bolu-Göynük-Bekirfakılar. Saat 12.41'de meydana geldi, 12.56'da ilk müdahale yapıldı. Kırsal alanda başlayan bir yangın ormana sıçradı. Nemin yüzde 20'lerde olması ve orada da çok şiddetli rüzgarla birlikte yangın yayıldı maalesef. 3 köy risk altında şu anda. Yani herhangi bir gerekçe oluştuğunda boşaltılmak üzere tedbir alındı. Seferler isminde bir köyde boşaltıldı. 3'üncü yangın Manisa Gördes'te dün saat 14.35'te çıkmıştı bu yangın. 14.45'te ilk müdahale yapılmıştı. Kırsal alanda başladı, ormana sıçradı. Sıcaklığın yine yüksek olması, nemin çok düşük olması Eceabat'ta ve Bolu'da olduğu gibi yangının yayılmasında etkili oldu. Kara Yakup Köyü de burada tedbiren boşaltıldı. Yangınların her 3'ünede 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 personelimiz direkt müdahale ediyor. Bunun dışında valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz araç ve personel desteği vermeye devam ediyorlar. Yangınları karadan ve havadan kontrolü altına almak için çabalarımız sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle devam etti:

"Yarın, Cumartesi günü ve Pazar günü şu ana kadar ki yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Tabii meteorolojik verilerin an ve an takibi onlar tarafından da yapılıyor. Ancak özellikle Çanakkale'den başlayarak Akdeniz'e kadar olan ki Havza'da, bütün risk altındaki illerimizde vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu 3 gün ülkemizde hakikaten adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ben şimdiden her üç ilimize de, Çanakkale'ye, Bolu'ya ve Manisa'ya geçmiş olsun diliyorum. Gece boyu devam edecek olanlar var arkadaşlarımızın çabaları devam ediyor. Bununla ilgili de sizlerin vasıtasıyla kamuoyumuza gerekli bilgileri vermeye devam edeceğiz." - ÇANAKKALE