DEM Parti milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, Selahattin Demirtaş\'ı cezaevinde ziyaret etti

Politika

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekilmesinin ardından bir mesaj göndererek "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

DEM MİLLETVEKİLLERİ, DEMİRTAŞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

DEM Parti milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN MESAJ: HALKIMIZ BİZE GÜVENSİN, NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Ziyaretin ardından Tiryaki'nin aktardığına göre, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili Selahattin Demirtaş, "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti milletvekilleri Saruhan Oluç ve Mehmet Rüştü Tiryaki

Tiryaki'nin açıklamaları şu şekilde: "Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunun önündeyiz. Biraz önce önceki dönem Eş Genel Başkanımız Sevgili Selahattin Demirtaş ve Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettik. Herkese çok çok selamları var. Siyaseti her zamanki gibi büyük bir moralle ve yakından takip ediyor. Sürecin her anını yakından takip ediyor. Kısa bir süre önce babasını kaybetti annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun etkisi hala üzerinde ama bunun dışında tam moralli gördük. Hepinize çok çok selamı vardı. Keşke şimdi burada olsaydı 5 dakikalığına bütün mesajını doğrudan aracısız bir şekilde size iletebilseydi. Ama 7 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlüğü elinden alınmış durumda. Bir mesajı var, çokça tartışılan bir konu sevgili Başak Demirtaş'ın parti eğer uygun görürse böyle bir teklif getirirse, halklarımızın geleceği ve barış için adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi dahilinde ve birlikte görüşmeler sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konu ile ilgili çok açık bir mesajı (Demirtaş'ın) var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Demirtaş'ın söylediği şey şu. Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. 'Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz' diyor sevgili Selahattin Demirtaş"

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş'ın sözleri ile ifade ediyorum. Dedi ki 'Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse prim vermesin.' Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyoruz."

BAŞAK DEMİRTAŞ İSTANBUL ADAYLIĞINDAN VAZGEÇTİ

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, günlerdir tartışılan adaylığıyla ilgili açıklamasını yazılı olarak bildirerek "Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak" ifadelerini kullandı.