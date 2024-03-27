Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza\'da Cumhur İttifakı Mitingi\'ne Katıldı

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Tomarza ilçesinde Cumhur İttifakı Mitingi'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, coşkulu kalabalığa hitap ederek, "Sizleri alnınızdan öpüyorum, bizim gururumuz, yiğitlerin yurdusunuz. El ele, gönül gönle, Allah'ın izniyle 17-0, çifte bayram yapacağız inşallah" dedi.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönle ilçelerin talepleri için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da ilçe sakinleriyle kucaklaştı.

Tomarza Pazar Yeri'nde gerçekleşen Cumhur İttifakı Mitingi'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı, Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkan Yardımcısı Abdullah Zorlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, KAÇEM İl Başkanı Gülsüm Gökçe, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada "İşte Başkan, İşte Tomarza', 'Dik dur eğilme, Dadaloğlu seninle' sloganları ile karşılandı.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bizleri her zaman bağrımıza basan, Anadolu'nun güzel insanları, Dadaloğlu'nun torunları, Tomarza'mızın gülleri sizleri buradan selamlıyorum" dedi.

Tomarza'nın gönlündeki yerinin ayrı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tomarza, cumhurun kalesi, Allah'ın izniyle bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar bizlere destek verdiniz, bizler de hizmetlerimizle sizlere layık olmaya çalıştık, sizleri mahcup etmedik. Taşraya en çok dönemin geldiği hizmeti son 5 yılda biz yaşattık. Sizlerin evladıyım, sizlere layık olmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'nin karşısında güçlü bir oy ile 'Halkımızın teveccühü ile seçildik, geldik' demeliyim. 17-0 diyoruz ama Tomarza'mızın gönlümüzdeki yeri başka, el ele vermek suretiyle, bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle birlikte, bundan sonraki süreçte daha fazlasını yapacağımızdan müsterih olun. Biz eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, sizlere layık olmaya çalışıyoruz."

Hiç kimsenin hasmı olmadıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Biz diyoruz ki Tomarza hizmete aşık, Tomarza icraata aşık. Tomarza esere layık. Onun için Memduh başkanın şahsında Davut kardeşimle el ele, inşallah Tomarza kenetlenecek, cumhurun kalesi olarak bizlere sahip çıkacak" diyerek ilçeye doğal gaz getirdiklerini, asfalt hizmetleri gerçekleştirdiklerini, kilit parke çalışması yaptıklarını ve eksikler varsa gidereceklerini de sözlerine ekledi.

"Sizleri Bağıma Basıyorum, Çünkü Siz Bizi Bağrınıza Bastınız"

Başkan Büyükkılıç, "Ben görüyorum ki elhamdülillah Tomarza kararını vermiş, diyorum ki şu kalan 4 gün içerisinde ev ev, kapı kapı hep beraber dolaşacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Rehavete kapılmayacağız. Mutlaka sandığa gideceğiz, gitmeyenleri götüreceğiz" diyerek ilçe sakinlerinden destek talep etti.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Haramı, helali biliriz, israfın ne olduğunu biliriz, insafla da adaletle de muamele ederiz. O açıdan sizleri bağıma basıyorum, çünkü siz bizi bağrınıza bastınız" ifadelerinde bulunarak seçimle birlikte çifte bayram yapacaklarını umut ettiklerini dile getirdi.

"Sayın Memduh Büyükkılıç, Ankara'da ve Türkiye'de Gurur Kaynağımız Olmuş"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da ve Türkiye'de kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Tomarza maşallah şu görüntüyle tamam inşallah diyor. Kayseri, Türkiye'deki şehirler içerisinde belediye başkanları yönünden en şanslı şehirlerimizden birisi. 1950 yılından itibaren ilimizi yöneten belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları hep örnek olmuşlar, gurur kaynaklarımız olmuş. En son büyükşehir belediye başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye'sindeki yaptığı büyük başarılar, eserlere attığı imzalar 5 yıldır da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Ankara'da ve Türkiye'de gurur kaynağımız olmuş. Kendisine teşekkür ediyorum hemşehrilerimiz adına" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ve Kayseri'de Cumhur İttifakı olarak yola çıktıklarının altını çizen Elitaş, "16 ilçemizin 5 tanesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin gösterdiği adayları hep beraber destekliyoruz. 11 ilçemizde ve büyükşehirde AK Parti'nin gösterdiği belediye başkanı adaylarını yine Cumhur İttifakı olarak hep birlikte destekliyoruz" dedi.

Elitaş, Tomarza ilçesi Pusatlı ve Dadaloğlu Mahallelerinin de doğal gaza kavuşacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sardıktan sonra Tomarza'da da TOKİ çalışmalarına başlanacağının müjdesini veren Elitaş, Büyükşehir'de Başkan Büyükkılıç'ı, Tomarza da ise Davut Şahin'i seçtirmeye kararlı mıyız diye sorarken Tomarzalılar coşkuyla evet cevabını verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de büyük bir aile olduklarını belirterek, "Tomarza'yı böyle gördük mutlu olduk. Tomarza hiç kimseye geçit vermez. Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki en önemli temsilcisi Tomarza'dır. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nı kurmuş ve Tomarza'da adayımız Davut Şahin demişse ok gibi onun arkasında duracağız" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ın 16 ilçeye eşit şekilde hizmet götürdüğünü ifade eden Üzüm, "Kayseri'nin büyüğü ağabeyimiz Memduh Büyükkılıç başkanım da burada. Kendisi tüm ilçelere eşit şekilde, ayrıştırmadan hizmet götürüyor. Bu birlik, beraberlik Türkiye'ye örnek. Allah izin verirse istikrar devam edecek. Cumhur İttifakı Kayseri'de 17-0'ı yeniden alacak. Hizmet, AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinde en üst seviyede gelir" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Cumhur İttifakı'nın eğilmeden, bükülmeden, hiçbir menfaat beklentisi olmadan başı dik yoluna devam ettiğini belirtti. Ersoy, "Bizler telefonu elimize aldığımız zaman Büyükşehir Belediye Başkanımıza rahatlıkla ulaşabiliyoruz, o problemleri anında çözebiliyor. Cumhur İttifakı olarak güçlüyüz ve MHP olarak Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'mizin aday gösterdiği yerlerde helal oylarımızı AK Parti'ye kullanacağız, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde de AK Partili kardeşlerimiz helal oylarını MHP'ye kullanacak. Bozkurtlar buradadır, ok gibi Tomarza'da Davut başkanın, Büyükşehir'de Memduh başkanın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de 'nabzı Cumhur İttifakı atan Tomarzalı hemşehrilerim' diye seslendiği konuşmasında, "İlçemizi halk ile beraber yöneteceğiz. STK'larımızla, resmi kurumlarımızla, Büyükşehir'imizle, muhtarlarımızla, parti teşkilatlarımızla el ele verip, omuz omza verip ilçemize hizmet edeceğimizi söylemiştik. İlçemizde, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sosyal hizmette, kültür sanatta, sporda neler yapıldığını zaten sizler biliyor, yakinen takip ediyorsunuz. İlçemiz altyapıda imarı bitmiş, kamulaştırmaya geçilmiş, doğal gaza kavuşmuş, KASKİ'miz, KCETAŞ'ımız altyapısını bitirmiş, üst yapıda yüksekokulumuzla, fen lisemizle, diğer okullarımızla, öğrenci yurtlarımızla ilçemiz adeta eğitim üssü olmuş, birinci, ikinci, üçüncü etaptaki konutları ile hastanemizle, kabak çekirdeği kavurma paketleme tesisimizle, baştan sona yenilediğimiz stadyumumuzla, banka şubeleri ve çoğaltarak sizlere hizmet verdiğimiz araç filomuzla kısacası yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerinde bulundu.

Tek tek icraatlarından ve yapılacak projelerden bahseden Şahin, Tomarza'nın vizyon bir ilçe haline geldiğini ve daha da gelişeceğini kaydetti. - KAYSERİ