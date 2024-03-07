MHP ve AK Parti Gölbaşı\'da Balalı vatandaşlarla bir araya geldi

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, kahvaltı programında Balalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı Özcan Demir'in davetiyle düzenlenen etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Bala İlçe Başkanı Evren Dalkıran, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, belediye meclis üyesi adayları, Cumhur İttifakı Gölbaşı ilçe teşkilatları, STK Temsilcileri, muhtarlar ve Balalı vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik vurgusuyla gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Şimşek, "Cumhur İttifakı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde milletimizin teveccühü ile hem Gölbaşı'nda hem Ankara'da hem de Türkiye'de başarılı olacağız, kazanan Gölbaşı olacak, kazanan Ankara, kazanan Türkiye olacak" dedi.

Başkan Şimşek, "2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendilerin görevlendirmesi ve sizlerin kıymetli destekleriyle göreve geldik ve ilçe sakinlerimizin yaşamını güzelleştirmek için çalışmalara başladık. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz projelerin yüzde 98'ini gerçekleştirdik. İnşallah ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren Uluslararası Bilardo Kompleksi, Kurban ve Fuar Alanı, Sıfır Atık Merkezi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu gibi birçok ilki Gölbaşı'na ve Ankara'ya kazandırdıklarını anlatan Başkan Şimşek, "Yapılan büyük projeleri ve hizmetleri Cumhur İttifakımızın gücü ve sizlerin desteğiyle başardık. Birlikte nice işler başarmaya, ilkleri gerçekleştirmeye ve Gölbaşı'mızın kapılarını dünyaya açmaya devam edeceğiz. Gölbaşı, Ankara'nın incisi, parlayan yıldızı, üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Bugün bizleri bir araya getiren Özcan Demir kardeşime, Balalılar Dernek Başkanı Nihat Yıldırım kardeşime, Ankara Milletvekili Murat kardeşime, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aylardır çalışıyoruz. Adaylar sürekli sahadalar. Burada iki belediye başkanımız var, ikisi de bu toprakların, bu bölgenin çocukları, az önce konuşmalarında iki belediye başkanımız da çok önemli bir şeyi ifade ettiler. Köylerimize doğalgaz getirdiler. Cumhur İttifakımızın gücüyle bu hizmetler yapılıyor, bundan sonra da inşallah sizlerin desteğiyle yapılmaya devam edilecek" şeklinde konuştu.

Yapılacak daha çok iş var diyen Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Kendi insanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oyunuzu demiyorum hepinizin desteğini bekliyorum, aynı zamanda hep birlikte yoğun şekilde çalışmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Turgut Altınok da Balalı. 31 Mart'ta sizlerin de kıymetli desteğiyle başarılı olacağız" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, "Bizler Balalıları mertliklerinden, vatan sevdasından biliriz. Kimin gerçek belediyecilik yaptığını vatandaşlarımız çok iyi görüyor. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak birliğimizin gücüyle başarılı olacağız" dedi.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, "Ramazan Başkanımızın Gölbaşı'nda, bizim Bala'da yaptıklarımız ortada, hem de Büyükşehir Belediyesi destekleri olmadan bunları başardık. Köylerimize doğalgaz getirdik. 19 ilçe belediyemizin yaptıkları ortada. İnşallah Turgut Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığında Cumhur İttifakımızın gücüyle Ankara'da güzel hizmetlere devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, "Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek Başkanımızla, Ankara'da Turgut Altınok Başkanımızla zafere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Siz değerli Balalı hemşehrilerimizin desteğini istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" değerlendirmesini yaptı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, "Cumhur İttifakımızın gücünü 31 Mart'ta milletimizin desteğiyle göstereceğiz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA