Baybatur: "Ukrayna'da savaşı bitirecek tek NATO ülkesi Türkiye" - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye'deki ekonomik sıkıntın, dünya genelinde yaşanan sorunların yansıması olduğunu söyledi. Hükümetin dış politikadaki başarısına da değinen Baybatur, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşı bitirecek tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu artık tüm dünyanın bunu gördüğünü vurguladı.

Ortaköy Mahallesi Yunus Park'ta gerçekleştirilen programa, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz, muhtarlar ve parti yöneticileri katıldı. Muhtarlar, mahalleleri hakkında sorun ve taleplerini Baybatur'a ileterek, bunların çözümü noktasında destek istedi. Baybatur da muhtarların taleplerini not olarak, en kısa sürede sorunların giderileceğini söyledi. Yuntdağı bölgesinde bulunan mahallelerin başta yol, su ve elektrik gibi sıkıntılarının, AK Parti iktidarı ile çözüme kavuştuğunu belirten Baybatur, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu zamana kadar sizleri hiç yanıltmadık. Ne söz verdiysek hepsinin arkasında durduk ve çok şükür gerçekleştirdik. AK Partili belediyelerimizin hizmetlerini görüyorsunuz. Her mahallede, her sokakta hizmetleri var. Bizlere iletmiş olduğunuz talepleri de en kısa çözüme kavuşturacağız" dedi.

Konuşmasında, ekonomiye de değinen Baybatur, Türkiye'deki ekonomik sıkıntın, dünya genelinde yaşanan sorunların yansıması olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade eden Baybatur, şöyle konuştu: "Bugün yaşanan ekonomik sıkıntıların daha fazla dünya genelinde yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, bu sıkıntılar en kısa sürede çözülecek. Size bu sözü veren, bu zamana kadar önüne çıkan tüm sorunları tek tek çözmüş bir lider var karşınızda. Bizler Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü o bizi hiç yanıltmadı, şaşırtmadı ve başımızı öne eğdirmedi. Bu problemleri de inşallah hep birlikte aşacağız"

" Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyenler sandalye kavgası yapıyor"

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarını da eleştiren Baybatur, "Toplantı masasında sandalye, yürürken ön arka kavgası yapanlar, ülke yönetmeye talip oluyor. Karşımızdaki ittifaka bir bakın hangi noktada duruyorlar. Bunların bir dediği bir dediklerini tutmuyor. Bunlar milletimizi aldatmak için adeta yarışıyor. Bir yanda bunlar, bir yanda Cumhur İttifakı var. Milletimiz doğru olanı, çalışanı, hizmet edeni biliyor" dedi.

Muhalefet partisi liderlerinin düne kadar Türkiye'yi dünya da yalnız kalmakla suçlayıp, avuçlarını ovuşturduğunu ifade eden Baybatur, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşı bitirecek tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu artık tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Baybatur, şöyle konuştu: "Bakın tüm dünya devletleri Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için sıraya girmiş durumdalar. Çünkü hepsi, bu problemi çözecek tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu biliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor, samimiyetine inanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, Türkiye artık dünya da güçlü ve güvenilen bir ülke konumuna geldi. Sizler Cumhurbaşkanımıza güvenin, inanın. Bu ülke de 20 yıldır görevde olan liderimiz milletimizi hiç yanıltmadı. Her zaman hizmet etti, her zaman doğruların yanında oldu. Şöyle bir bakın, bir yanda 20 yıldır Türkiye'yi kalkındırmış, dünya da söz sahibi yapmış bir lider varken, diğer tarafta ise üst üste seçim yenilgisi almış, bir dediği bir dediğini tutmayan Kılıçdaroğlu var. Bir yanda FETÖ, PKK ve ülkeyi bölmeye çalışan örgütlere yeşil ışık yakan kadrolar bulunurken, diğer yanda ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışan kadrolar var" - MANİSA