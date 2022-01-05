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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

05.01.2022 13:12
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çocuklarımıza Kur'an öğretilmesine 'Orta Çağ karanlığı' tabiri kullananlara hangi millet için ve hangi inanç ve anlayış için siyaset yaptıklarını sormak istiyorum.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çocuklarımıza Kur'an öğretilmesine 'Orta Çağ karanlığı' tabiri kullananlara hangi millet için ve hangi inanç ve anlayış için siyaset yaptıklarını sormak istiyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının yeni varyantlarla devam ettiğini söyleyen Destici, testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçilerin ekonomik sıkıntılarının olduğunu bildiren Destici, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine yönelik çok sayıda şikayetin olduğunu, yetkililerin bir an önce duruma el atması gerektiğini ifade etti.

Bazı siyasi partilerdeki üst düzey isimlerin milletin inanç ve değerleriyle mesafeli olduğunu dile getiren Destici, "Çocuklarımıza Kur'an öğretilmesine veya devletimizin en temel kuruluşlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir eğitim faaliyeti yapılmasına 'Orta Çağ karanlığı' tabiri kullananlara, hangi millet için ve hangi inanç ve anlayış için siyaset yaptıklarını sormak istiyorum. Anadolu Müslümanlığı denilince akıllarına sadece iki kadeh gelenlerden sağlıklı bir cevap beklemediğimi de ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Diyanetin, ailelerin rızasıyla 4-6 yaş grubundaki çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine öncülük ettiğini aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Sen çocuğunu nereye gönderiyorsan gönderiyorsun, sana kimse karışmıyor. Benim çocuğumun nereye gideceğine sen niye karışıyorsun? Haddin midir? Sen kimsin ki benim çocuğumun hangi kursa gideceğine karışıyorsun? Sen kimsin ki benim asrısaadet dönemimi Orta Çağ zihniyeti diye karalıyorsun? Asıl aşağılık olan sizlersiniz. Asrısaadet dönemini Orta Çağ karanlığı diye adlandıranlar asıl o karanlıktan hala çıkamayanlardır. CHP Genel Başkanının ya da sözcülerinin bu konuyla ilgili milletimizden bir özür dilememiş olması da ayrıca dikkate değer bir konudur."

Milletin değer ve inançlarını Orta Çağ karanlığı olarak ifade edenlerle asla siyasi birliktelik kurmayacaklarını söyleyen Destici, "Büyük Birlik Partisinin yeri, devletin varlığını, milletin bütünlüğünü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen ve azami müştereklerimizin bulunduğu AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'dır." ifadesini kullandı.

2022 yılında 5 siyasi partinin 645 trilyon lira hazine yardımı alacağını belirten Destici, "Halk bu kadar sıkıntıdayken kendilerine kepçeyle dolduruyorlar. Gelin almayın kardeşim. Eğer buna el uzatırsanız, kasanıza koyarsanız o zaman vatandaşımızın içinde bulunduğu durumla ilgili hiçbirinizin söz söyleme hakkı yoktur. Bunun siyasetini yapamazsınız çünkü kendiniz elinizi taşın altına koymuyorsunuz. Bırakın cebinizden vazgeçmeyi, devletin verdiğinden dahi vazgeçemiyorsunuz. Onun için vatandaşlarımızın bunu değerlendirmesi lazım." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Orta Çağ, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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