BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sağlık çalışanlarının ücretlerinde ve çalışma şartlarında talep ettikleri iyileştirmelerin bir an önce yapılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı dileğinde bulundu.

Son haftalarda bazı doktorların provokatif hareketlerini genellemenin doğru olmadığını vurgulayan Destici, bu tür vakaların sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin üstünü örtmemesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının görevlerini eksiksiz ve iyi şartlarda yapması için devletin tüm şartları hazırlaması gerektiğini belirten Destici, "BBP olarak hem sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyor ve lanetliyoruz hem de bunlara karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların artırılmasını talep ediyoruz. Diğer yandan sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde ve çalışma şartlarında talep ettikleri iyileştirmelerin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet suçlarının kamu güvenliğini tehdit ettiğini ve milletin vicdanında telafi edilmez yaralar açtığını ifade eden Destici, "Özellikle basına yansıyan öldürme teşebbüsü vakalarının ardından suçluların tutuksuz yargılanması, dolayısıyla mağdurlara yönelik tehdidin devam etmesi, ardından cinayetle neticelenen hadiselerle karşılaşmamız, yine gerçekleşen vahşi cinayetlerden sonra yargılama aşamasında uygulanan iyi hal indirimleri milletimizin yargı kararlarını ve yargı kurumlarımızı sorgulamasına sebep olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kadına şiddetle mücadele konusunda yeni düzenlemeyle eksikliklerin büyük ölçüde giderileceğini belirten Destici, "Devletin ilgili diğer kuruluşlarıyla birlikte hukuk, asli görevi olan toplumu suça karşı koruma görevini yerine getirmeli, mevcut yasaların uygulanmasında yargı kurumlarımız, yasaların yetersiz olduğu hususlarda yasama, acilen üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

CHP'li bir milletvekilinin tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Demokrasi kahramanı" ve "Barış adamı" ifadelerini kullandığını anımsatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin açıklamayı tekzip etmesini beklerken önce grup başkanvekilli, sonra bizzat genel başkanı tarafından açıklamaya sahip çıkıldı ve destek olundu. CHP'nin, seçim kazanmak uğruna çok tehlikeli bir oyuna kalkıştığını, Cumhuriyetin temel ilkelerini hiçe sayarak, iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı bir yola saptığını söylemek zorundayız. Yasalara göre kurulması ve görev yapması gereken bir siyasi partinin genel başkanının terörist başı, İmralı canisi Apo'nun heykelini dikeceğini açıklaması sıradan bir hadise olarak kabul edilemez."

Destici, polisin Adana'daki gösteriye müdahalesine ilişkin, "Suçla mücadele, İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi hukuk içinde yapılmalıdır. Yayınlanan görüntülerde sadece eylemcilere uygulanan şiddeti görmedik. Polisimize yönelen tahrik, hakaret ve istismara da şahit olduk. Bir taraftan herkes için adalet isteyeceğiz, terör ve şiddet kimden gelirse gelsin karşı çıkacağız, bir taraftan da hudut güvenliğini, terörle mücadelede canını veren, afetlerde canı pahasına arama kurtarma çalışmasına katılan, Türkiye'de güvenliğin sağlanması için gece gündüz çalışan polisimizi de elbette kimseye yedirmeyeceğiz." diye konuştu.

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla rahmet dileyen Destici, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler yapacaklarını bildirdi.