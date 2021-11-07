BBP Genel Başkanı Destici, Rize'de gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ilişkin, "Şehitlerimizin ailelerine küfrediyorlar, bacılarına küfrediyorlar ama iş PKK ve HDP'lilere gelince seslerini çıkaramıyorlar, yazıklar olsun." dedi.

Destici, partisinin merkez ilçe kongresi için geldiği Rize'de, il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Daha sonra esnafı ziyaret eden Destici, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ile de görüştü.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Rize Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, 2016'da hain FETÖ darbesinden sonra 2017 referandumu ile Türkiye'de sistemin değiştiğini ve başkanlık sistemine geçildiğini, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldıklarını hatırlattı.

Aynı kararlılıkla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Destici, "Cumhur İttifakı'nın 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti, MHP ve BBP oylarıyla seçildi ve bugün Türkiye'yi onun kurduğu hükümet yönetiyor. 2023 yılına kadar da yönetecek. 2023 seçimlerinde de Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinden zaferle çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı da Rize Güneysu onun bir evladı olduğu için bugün burada Rize'de saygı ve muhabbetle anıyorum. İnşallah Rize, Cumhur İttifakımıza 2018 yılında verdiği katkının daha fazlasını verecektir." diye konuştu.

-"HDP'nin, Millet İttifakı'nın fiili ortağı olduğunu biz yerel seçimlerde gördük"

Destici, Cumhur İttifakı'nın azami müşterekleri olan bir ittifak olduğuna işaret ederek, onun için bu ittifakta bir kırılma olmadığını vurguladı.

Millet İttifakı'na da değinen Destici, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilere baktığınızda bir tarafta İYİ Parti, CHP, Saadet ve onun yanında yeni kurulan Deva, Gelecek gibi partiler var ama daha da dikkat çeken PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP var. Bunu ne kadar örtmeye, gizlemeye çalışsalar da HDP'nin, Millet İttifakı'nın fiili ortağı olduğunu biz yerel seçimlerde gördük." ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti'nin, HDP'nin siyasi uzantısı olduğunu açık şekilde dile getiremediğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 'Kürt sorunu vardır.' diyenlere soruyorum, bunu tanımlayın. Kimse çıkıp açıklamıyor çözümünüz ne? PKK, HDP bir an önce hapisten çıksın diye Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu'nun kulis çalışmaları yaptığı açık beyanlarda bulunduğu 37 masum insanın katillerinin azmettiricisi Demirtaş içeriden çıksın diye kampanya başlatanlar; Demirtaş da diyor ki 'Kürt sorunu statüsel bir sorundur.' Yani, 'Biz statü, özerklik, ana dilde eğitim, Anayasa'dan Türk kavramının çıkarılmasını istiyoruz, daha da ileri giderek devlet istiyoruz.' Böyle paçavra haritalar yayınlıyorlar. Hiç Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan'ın ses yükselttiğini gördünüz mü? görmediniz ama biz Büyük Birlik Partisi ve Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki 'Siz bunları ancak rüyalarınızda görürsünüz. Biz de sizin rüyalarınızı, hayallerinizi kabusa çeviririz. Böyle haritaları ancak rüyanızda görürsünüz."

Destici, konuşması sırasında elinde bulunan sözde Kürdistan haritasını da yırtarak attı.

-"Birde sözde milliyetçiyiz diye ortaklıkta dolaşıyorlar"

CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vermesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Destici, esas nedenin HDP'nin gönlünü yapmak olduğunu söyledi.

Destici, CHP'nin daha önceki tezkereye "evet" verdiğini anımsatarak, "Bir görev dağılımı yapmışlar. CHP 'hayır' diyecek HDP'nin oyunu tutacak. Biri de yumuşak 'evet' ile milliyetçi oyları tutacak. Samimi olmadıkları nerede görüldü? Önce Meral Hanım Siirt'e, Kurtalan'a gitti. Orada bir HDP'linin, PKK'lı adam açıkça ayrı bir bölgeden bahsetti, ayrılıkçı bir dil kullandı. Tırnak içinde 'burası Kürdistan siz bunu niye diyemiyorsunuz?' Meral hanım sus pus, yanındakiler sus pus. Hele bir tane küfürbaz var, ahlaksız, şahsiyet fukarası. Mecliste Grup Başkanvekili yapmışlar. Bingöl'de şehidimizin bacısına küfredecek kadar alçaklaşan, o alçak PKK'lı Kürdistan dediğinde sesini çıkaramıyor. Şehitlerimizin ailelerine küfrediyorlar, bacılarına küfrediyorlar ama iş PKK ve HDP'lilere gelince seslerini çıkaramıyorlar, yazıklar olsun. Birde sözde milliyetçiyiz diye ortaklıkta dolaşıyorlar. Birde milliyetçiyiz diyenler orada nasıl duruyor? Bunlara nasıl tahammül ediyor? Bunlara nasıl ses çıkarmıyor? Bunu da anlamış değilim. Demek ki bunlar siyaseti devlet, millet, ülke için değil, şahsi çıkarları ve menfaatleri için yapıyorlar. Çünkü ses çıkarsalar o partide durdurmazlar. Şehidin bacısına küfredeni durdururlar, benim söylediklerimin bir tanesini söyleseler durdurmazlar."

Meral Akşener 'in, Rize ziyaretinde partililerin kendilerini eleştiren vatandaşlara saldırdığını ve yumrukladığını ifade eden Destici, "Siyasetçi olarak bizler vatandaşın düşüncesine saygı duyacağız. Vatandaş bizi eleştirmezse biz vatandaşın derdini nasıl anlayacağız? Herkes vatandaşın eleştirisine saygı göstermeli ama maalesef bunlarda vatandaşımıza değil, şehit yakınlarımıza bile saygı kalmamış. Onun için ben 2023'te milletimizin bu saygısızlara sandıkta hesabı soracağına inanıyorum ve aziz milletimize güveniyorum." ifadesini kullandı.

Destici, dünyada salgın nedeni ile ekonomik dalgalanmaların olduğunu ve asgari ücretlilerin maaşının eridiğini; asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini, emeklilikte yaşa takılanların kademeli olarak emekli edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.