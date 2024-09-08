Narin\'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici\'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Politika

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından açıklamalarda bulanan BBP lideri Mustafa Destici, ""İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek." dedi.

DESTİCİ'DEN "NARİN GÜRAN" ÇAĞRISI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik'te bu yıl 743'üncüsü düzenlenen 'Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu. Destici, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedenine ulaşılmasına değindi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"İBRETİ ALEM İÇİN SALLANDIRACAKSIN"

Destici, "Narin Güran yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek" dedi. İdam cezasının gerekli olduğunu belirten Mustafa Destici, "İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" diye konuştu.