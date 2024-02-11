BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör ve şiddet sonuç getirmez

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör ve şiddetle asla bir şey elde edilemez. Terör ve şiddet sonuç getirmez, ölüm, kan ve gözyaşı getirir." dedi.

Destici, partisinin Mucur Seçim Ofisi'nin açılışında, sınır içinde ve dışında, dağda, ovada asker ve polisin terörle canı pahasına mücadele ederken, TBMM'de terör örgütünün partisinin, sözcülüğünü yapan terör uzantılarının bulunmasına asla müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Basında sözcülüğünü yapanlarla, sözde sivil toplum örgütlerinde bulunanlarla, terörü finanse edenlerle de aynen dağda Mehmetçiğin mücadele ettiği gibi mücadele edilmesi gerektiğini belirten Destici, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısında kahraman polisin mukavemetiyle 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

Bu teröristlerin maalesef Anayasa Mahkemesi'nin daha önce affettiklerinin arkadaşları ve yoldaşları olduğunu öne süren Destici, şöyle konuştu:

"Bunlar, başta PKK'nın siyasi uzantısı olmak üzere onun yandaşı siyasi partiler tarafından Meclis'te savunuculuğu yapılanlar. Onun için herkese diyoruz ki aklınızı başınıza alın, terör ve uzantılarıyla aranıza mesafe koyun, ondan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin. Biz dinlemeye hazırız. Devletimiz ve milletimiz dinlemeye hazır. Ama kırmızı çizgimiz neresi? Terör ve şiddet. Terör ve şiddetle asla bir şey elde edilemez. Terör ve şiddet sonuç getirmez, ölüm, kan ve gözyaşı getirir."

Destici, cezaların arttırılması gerektiğine ve bu kapsamda BBP'nin idam cezasının geri gelmesini istediğine dikkati çekerek, milletin kendilerine yetki verdiğinde idamı getireceklerini dile getirdi.

İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifa dileyerek saldırıyı gerçekleştirenleri lanetleyen Destici, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya da rahmet diledi.

Filistin'de ve Gazze'de terörist İsrail'in, Doğu Türkistan'da ise Çin'in zulümlerinin devam ettiğine dikkate çeken Destici, şunları söyledi:

"Doğu Türkistan da Filistin de bizim davamızdır. Doğu Türkistan'daki zulüm durana ve hakkı olan bağımsızlığı kazanana kadar 'Bağımsız Doğu Türkistan' demeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan'daki hassasiyetimizi Filistin'de de devam ettiriyoruz. Gazze'ye giden tek genel başkan bu kardeşiniz. Gazze'yi ve durumunu en iyi bilenlerden birisiyim. Onun için şu anda Gazze'de neler yaşandığını tahmin edebiliyorum ki zaten dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Katil ve terörist İsrail önce Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürdü ve yarısından fazlasını Refah Kapısı'na topladı. Dün de orayı bombaladı. Onlarca Filistinli ve Gazzeli masum insan hayatını kaybetti. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Katil, terörist ve Siyonist İsrail'i de bir kere daha lanetliyorum."

Öte yandan, bir vatandaş konuşmasını tamamlamak üzere olan Destici'ye tepki göstererek, "Yeniden Refah Partisi gelecek, faizleri düşürecek, hizmeti getirecek." dedi.

Destici, bunun üzerine "Nezaket, adap diye bir şey var ya. Buraya hangi parti olursa olsun bir partinin genel başkanı gelmiş. Adayı var konuşuyor. Buraya gelip de o genel başkana, başka bir partinin propagandası yapılır mı? Git şurada yap kardeşim. Bir de biz kardeşiz diyoruz ama olmaz ki bu böyle. Bir derdin, isteğin, arzun varsa söyle ama nezaket diye bir şey var. Üstelik biz 'kardeşiz' diyoruz. Kardeş kardeşe, kardeşçe davranmak zorunda. Şimdi bazı partilerimizin şöyle bir şeyleri var. Biz öyle değiliz. İlla biz olalım demiyoruz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz için neyse o olsun diyoruz. ve her zaman devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin geleceği için de ortak azami müştereklerde bulunduklarımızla hep işbirliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Destici'nin konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışının yapıldığı programa, BBP Genel Merkez görevlileri, Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, Mucur Belediye Başkan adayı Ali Şahin ve partililer katıldı.

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