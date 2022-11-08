TBMM'de kürsüde bardak kıran eski milletvekili Hasip Kaplan'ın "enerji tasarrufu" paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika
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TBMM'de kürsüde bardak kıran eski milletvekili Hasip Kaplan'ın "enerji tasarrufu" paylaşımına yorum yağdı

08.11.2022 16:57

Bir dönem TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde bardak kırdığı görüntüyle akıllarda yer eden eski BDP milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından bağ evinde şömine başındaki bir fotoğrafını "enerji tasarrufu" notuyla paylaştı. Kaplan'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Siyaset yaptığı dönemde agresif yapısıyla dikkat çeken eski BDP milletvekili Hasip Kaplan, uzun süredir ortalarda yoktu. Bu süreçte ne yaptığı merak edilen Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"AYNI ANDA DİYETE DE BAŞLA"

Dağ evinde şömine başında köpeğiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Enerji tasarrufu" notuyla paylaşan Kaplan'ın gönderisi kısa sürede sürede çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları Kaplan'ın gönderisinin altına "Bağ evinde romantik takılıyorum demiyorsun da enerji tasarrufu haaa", "Aynı anda diyete de başla", "Taş olan yerde enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız, halı kullanmanız gerekir", "Tezek yak bari tam olsun", "Şöminemiz olsa da bizde tasarruf etsek", "Para var huzur var yazsan daha iyi", "Enerjiden değil yemekten tasarruf et" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Hasip Kaplan'ın o gönderisi;

TBMM'de kürsüde bardak kıran Hasip Kaplan şimdilerde ne yapıyor? 'Enerji tasarrufu' paylaşımına yorum yağdı

HASİP KAPLAN KİMDİR?

Hasip Kaplan, 1 Ocak 1954 yılında Şırnak'ın Harapşeref köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Hanif'tir. İleri düzey Kürtçe bilen Kaplan, orta düzeyde Arapça ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Uluslararası hukuk uzmanı olarak bir dönem görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Üyeliği yaptı. Uluslararası Hukuk çerçevesinde İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde ders verdi. Avrupa Hukukçular Birliği'nin Türkiye Üyesi oldu. TBMM'de BDP adına Plân ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. Bin Umut Adayları olarak 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine girerek Şırnak'tan bağımsız milletvekili oldu. Devamında TBMM'de DTP grubunda yer aldı. TBMM 23. Dönem BDP Şırnak Milletvekilli oldu.

2011 genel seçimlerinde BDP'nin desteklediği "Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku"ndan Şırnak bağımsız aday olarak gösterildi. 24. Dönem TBMM Şırnak Bağımsız Milletvekili olarak seçilmiştir. Ayrıca Hasip Kaplan 5 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Barış ve Demokrasi Partisi grup başkanvekili olmuştur.

2014 tarihinde diğer BDP'li milletvekilleri ile beraber Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) geçti ve TBMM'de 27 kişilik HDP grubunu oluşturdular.

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Hasip Kaplan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de kürsüde bardak kıran eski milletvekili Hasip Kaplan'ın 'enerji tasarrufu' paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de kürsüde bardak kıran eski milletvekili Hasip Kaplan'ın "enerji tasarrufu" paylaşımına yorum yağdı - Son Dakika
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