Hindistan'ın isminin "Bharat" olarak değiştirilmesi çağrısına BM, Türkiye örneği ile yanıt verdi: Bu tür talepleri değerlendiriyoruz - Son Dakika

Hindistan'ın isminin "Bharat" olarak değiştirilmesi çağrısına BM, Türkiye örneği ile yanıt verdi: Bu tür talepleri değerlendiriyoruz

Son Güncelleme: 07.09.2023 21:12

Hindistan'daki G20 Zirvesi yemek davetiyesindeki ''Bharat'' ifadesi ülke gündemine oturmuştu. İktidardaki parti, '''Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir.'' diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısını yapmıştı. Birleşmiş Milletler'den (BM) konuya ilişkin açıklama geldi. BM'den yapılan açıklamada ''Turkey/Türkiye'' örneği verilerek, ''Bu tür talepler geldiğinde bunları değerlendiriyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Hindistan'ın G20 Zirvesi yemek davetiyesinde ülke ismi olarak "India" yerine "Bharat"ı kullanması üzerine ortaya çıkan tartışmalara ilişkin, Yeni Delhi yönetiminden resmi bir talep gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini söyledi. Farhan Haq, yaptığı açıklamada, "Turkey" ifadesi yerine "Türkiye" kullanılması örneğini verdi.

TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ SÖYLEDİ

BM'den yapılan açıklamaya göre, Haq, basın toplantısında, Ankara'nın talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" ifadesi yerine "Türkiye" kullanılması örneği üzerinden "India" isminin "Bharat" olarak değiştirilmesi durumunda BM'nin nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

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"BU TÜR TALEPLER GELDİĞİNDE BUNLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Haq, Türkiye'nin ismiyle ilgili meselede Türk hükümetinin resmi talebine istinaden hareket edildiğini belirterek, "Bu tür talepler geldiğinde bunları değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

G20 YEMEK DAVETİYESİNDEKİ "BHARAT" İFADESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun "The President of India" (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine "The President of Bharat" (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazılması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye gönderdiği davetiyede de "The Prime Minister of India" (Hindistan Başbakanı) yerine "The Prime Minister of Bharat" (Bharat Başbakanı) ifadesini kullandığı görülmüştü.

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2 İSİM DE ANAYASADA GEÇİYOR

Ülkenin ismi anayasada "India" ve "Bharat" olarak geçiyor. Ülkeden bahsederken kullanılan bir diğer ifade ise Urduca'da "Hinduların ülkesi" anlamına gelen "Hindustan". Hindistan için dünya genelinde en yaygın kullanılan isim "India". İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), "India"nın, sömürge geçmişinden kalma bir isim olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hindistan'ın isminin 'Bharat' olarak değiştirilmesi çağrısına BM, Türkiye örneği ile yanıt verdi: Bu tür talepleri değerlendiriyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ın isminin "Bharat" olarak değiştirilmesi çağrısına BM, Türkiye örneği ile yanıt verdi: Bu tür talepleri değerlendiriyoruz - Son Dakika
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