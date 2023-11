BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Direktörü, Gazze'deki olayları 'soykırım' olarak nitelendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Yüksek Komiser Volker Turk'e hitaben gönderdiği mektubunda, Gazze'de yaşananların bir 'soykırım' olduğunu ve BM'nin başarısız olduğunu ifade etti. Mokhiber, mektubunda görevinden ayrılacağını vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Volker Turk'e 28 Ekim'de bir mektup yazarak "Bu sizinle BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü olarak son konuşmam" ifadelerini kullandı. Turk'e yazdığı mektupta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını önlemeye örgütün gücünün yetmediğini ve başarısız olduklarının altını çizerek BM'nin Ruanda'daki Tutsilere, Bosna'daki Müslümanlara, Irak'da Yezidi ve Myanmar'daki Rohingya'ya karşı önceki soykırımları önleyemediğini örnek gösterdi. Mokhiber mektubunda, 'Filistinlilerin yaşamlarının son kalıntılarının da hızla yok edildiğini' ifade ederek Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak niteledi. Ofis Direktörü Mokhiber, birkaç gün içinde ofisten ayrılacağını vurguladı.

DERS KİTAPLARINDA OKUTULACAK BİR SOYKIRIM VAKASI

Mokhiber, "Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırımın yaşandığını görüyoruz ve hizmet ettiğimiz BM, bunu durdurma konusunda güçsüz görünüyor" ifadelerini kullandı. BM yetkilisi, "Bu ders kitaplarında okutulacak şekilde bir soykırım vakası" diyerek ABD, İngiltere ve Batı ülkelerini bu soykırıma destek vermekle suçladı.