Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Geniş Video İzle

AK Parti'de il ve ilçe kongreleri tamamlanırken 81 ilde gerçekleştirilen kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti. Gözlerin çevrildiği 23 Şubat'taki büyük kongreyle eş zamanlı olarak Kabine'de revizyon beklenirken eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geri döneceği iddia ediliyor.

09.02.2025 10:23  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'de 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında iç muhasebe ve değişim için start verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda partide değişim yapılacağını söylemişti. Partide değişim için ilk adım il başkanları yönünden atıldı.

İLK DEĞİŞİKLİK İL BAŞKANLARINDA

İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarında değişime gidildi.

81 İLDE KONGRE

AK Parti'de ekim ayında il ve ilçe kongreleri başlatıldı. 81 ilde kongreler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 ilde bizzat katıldığı kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti. Kadınların ilçelerde parti yönetimine katılımları ise iki katı oranında arttı.

İSTANBUL'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

AK Parti'de kritik görevlerde bayrak değişimi yaşandı. Osman Nuri Kabaktepe İstanbul İl Başkanlığı görevini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e devretti. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda da görev değişimine gidildi. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yerini İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'a bıraktı. Eyüp Kadir İnan ise Gençlik Kolları Başkanlığını Yusuf İbiş'e devretti.

GÖZLER BÜYÜK KONGREDE

AK Parti 23 Şubat'ta 8. Büyük Kongre'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 75 kişilik MKYK listesinde büyük oranda değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Bunun ardından MYK yani genel başkan yardımcılarında da değişim olacak.

KABİNE'DE REVİZYON İDDİASI

Gazeteduvar'da yer alan habere göre AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu da bekleniyor. Kongrenin hemen öncesinde veya bitiminde Kabine'de değişiklik olasılığını dile getirenler, 3-4 bakandan oluşan mini bir revizyondan bahsediyor. Değişiklik tartışmalarında asıl dikkat çekense eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden Kabine'de görev alabileceği iddiası. Birçok AK Partili bunun çok mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak'ın parti yönetiminde görev alabileceğini kaydediyor.

Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine\'ye geri dönecek

Berat Albayrak, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Kabine, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Hasan Babacan:
    damadını da al git ya 167 262 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    Adamlar ülkeyi eline almış kimse tık diyemiyor saltanatını kurmuşlar. bizim koyunlarda ekmek sirasinda 152 189 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Adamın tek şansızlığı dağmat olması kafa zehir aslında 207 107 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    herhalde Türkiye’de adam kalmadı, dönüp dolaşıp damata geliyor, kafada Zehir değil çokomel 143 161 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Ülkeye çokkkk zarar verdiniz. 111 149 Yanıtla
  • serkan keskin:
    aslan damat 163 95 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sakın ha sakın 95 156 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    anlaşıldı ikinci fragman geliyor 85 132 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    gelsin dolares nere çıkmış bi konuşma yapsın 70 127 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Kaldırdı geliyor. 58 133 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:56:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.