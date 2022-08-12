Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu - Son Dakika
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Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu

12.08.2022 12:29
Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, "Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu. Bulunduğum ülkelerin çoğunda Osmanlı İmparatorluğu daha önceden orada vardı. Bu yüzden zihnimde Türkiye hep böyle canlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Cezayir'den Viyana'ya kadar gitmiş. Bu yüzden bu çok büyük bir etki" ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, kişisel yaşamını, hobilerini ve futbol sevgisini İHA Muhabirine anlattı. Büyükelçi Ceglia, tartışmalayara yol açan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi işlemini de değerlendirdi.

Babasının aslen İtalyan olduğunu söyleyen Ceglia, okumayı sevdiğini, şehirleri keşfetmekten hoşlandığını belirterek, "Her üç-dört yılda bir çalıştığım şehir ve ülke değişiyor. Biraz şanssızım diyebilirim: Ben bu ülkeye geldikten bir ay sonra Covid-19 pandemisinden dolayı ilk karantina meydana geldi. Dolayısıyla şehri gezip görmek için vaktim olmadı. Havalar da bu aralar biraz sıcak" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YI SEVİYORUM"

Ankara'ya gelmeden önce İstanbul'da birçok kez bulunduğunu aktaran Ceglia, "İstanbul dışında bir şehirde bulunmadım. Ankara'yı seviyorum. Ankara'daki binaları seviyorum. Gökdelenler yok. Ayrıca çok yeşil bir şehir. Her yerde ağaç ve park var. Bu yüzden Ankara'yı seviyorum" dedi.

"KAFAMDA TÜRKİYE, OSMANLI İMPARATORLUĞU GİBİ CANLANIYORDU"

"Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu" diyen Büyükelçi Ceglia, "Osmanlı İmparatorluğu. Bulunduğum ülkelerin çoğunda Osmanlı İmparatorluğu daha önceden orada vardı. Bu yüzden zihnimde Türkiye hep böyle canlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Cezayir'den Viyana'ya kadar gitmiş. Bu yüzden bu çok büyük bir etki. İstanbul, Konya ya da Bursa'yı ziyaret ettiğinizde farklı etkileri görebilirsiniz" dedi.

"BİR BARINAĞA GİDİP KÜÇÜK BİR YAVRU SAHİPLENDİM, ONA 'HAYDUT' DİYORUM"

Büyükelçi Ceglia, doktorunun tavsiyesi üzerinde bir köpek sahiplendiğinin söyleyerek, "Burada da çok fazla sokak köpeği var. Ben de bir barınağa gidip küçük bir yavru köpek sahiplendim. Sahiplendiğimde çok küçük olmasına rağmen Anadolu çoban köpeği olduğu için daha 8 aylıkken 25 kiloya geldi. Daha da büyüdüğünde en az 40 kilo olacağını tahmin ediyoruz. Adı 'Sherlock' ama ben ona 'Haydut' diyorum. 'Haydut' diyorum çünkü o bir haydut" açıklamasında bulundu.

"BİZ (TÜRKİYE - BREZİLYA) BİRAZ AYRILMIŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye - Brezilya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceglia şöyle devam etti:

"Koronavirüs pandemisi yardımcı olmadı. Video konferans görüşmeleri yüz yüze konuşmak kadar etkili değil. Türkiye 2016'da darbe girişimi oldu. Bundan dolayı Türkiye de kendi iç işlerine bakmaya başladı. 2016'da Brezilya'da da Devlet Başkanı Dilma Rousseff görevden uzaklaştırıldı. Dolayısıyla Başkan Yardımcısı güçlendi. Brezilyalılar da kendi iç işlerine bakmaya başladı. Biz biraz ayrılmış durumdayız. Bakan Çavuşoğlu Nisan'da Brezilya'ya resmi ziyarette bulundu. Bir buçuk ay içinde ülkemizde seçim var. Yürütülen siyasi kampanyalar nedeniyle seyahat etme zamanı değil. Ama seçimlerden sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğini öngörüyorum."

"ALEX DE SOUZA SERBEST BIRAKMANIZ GEREKEN BİR OYUNCU"

Her Brezilya gibi futbol tutkunu olduğunu söyleyen Ceglia, Brezilya'da Botafogo'yu destekliyor. Türkiye'de favori bir takımının henüz bulunmadığının altını çizen Ceglia, "Diplomat olduğum için insanlar her zaman soruyor bunu. Ben de Türkiye'de hiçbir takımın taraftarı olmadığımı söylüyorum. Alex de Souza'nın Brezilya'da çok güzel bir kariyeri vardı ama milli takımda yoktu. Milli takımda 6-7 kere forma giydi. Bunda antrenörün de büyük etkisi vardı. Alex de Souza serbest bırakmanız gereken bir oyuncu. Sahada ne yapmak isterse onu yapan birisiydi. Ama bazı teknik direktörler 'Hayır, sen geride kalacaksın. Şurada oynayacaksın' dedi. Ama bir dahiyi serbest bırakılmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

"Brezilya limanlarını terk edemeyeceğine dair hüküm var"

Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye'ye gönderilmesi işlemine ilişkin de konuşan Büyükelçi Ceglia, "Bu durum Brezilya mahkemesinde. Bu davada da gemilerin Brezilya limanlarını terk edemeyeceğine dair bir hüküm var. Dolayısıyla mahkemenin bu hükmünü tartışmıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: 'Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: 'Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
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Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: 'Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu' Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: 'Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu' Şampiyon tekvandocu Aleyna Nur İli'nin gözü zirvede Açıklaması Şampiyon tekvandocu Aleyna Nur İli'nin gözü zirvede Açıklaması
Kaynak: İHA

Brezilya, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu - Son Dakika

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