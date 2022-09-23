BBP Genel Başkanı Destici, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabulde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Parti olarak kararımız, 2023 milletvekili seçiminde yine Cumhur İttifakı içerisinde kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla yer almak. Tabii ki hedef öncelikle Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in seçilmesi." dedi.

Destici, parti genel merkezinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sivas'ın, kadim bir Anadolu şehri olduğunu, Selçuklu Devleti'ne başkentlik ve Milli Mücadele'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Destici, şehrin, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da memleketi olduğu için kendileri için değerli ve önemli olduğunu söyledi.

"Adayımız belli, net, bu konuda bir tereddüt yok"

Bir gazetecinin, "2018'de AK Parti listesinden seçime girdiniz, önümüzdeki dönemde bu yönde bir çalışma var mı? Zira muhalefete baktığımızda ortak liste çalışması başladı, Cumhur İttifakı'nda da ortak bir liste olacak mı?" şeklindeki sorusuna Destici, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda henüz somutlaşmış bir durum söz konusu değil ama parti olarak bizim kararımız, düşüncemiz 2023 milletvekili seçiminde yine Cumhur İttifakı içerisinde kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla yer almak. Tabii ki hedef öncelikle Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in seçilmesi. Adayımız belli, net, bu konuda bir tereddüt yok. O diğerlerinin problemi, henüz ortak bir aday tespit edebilmiş değiller. Sanki ortak bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar gibi görünüyor, uzlaşsalar da gönülsüz olacak gibi gözüküyor. Oradaki ayrıntıları herkes biliyor zaten."

Seçim sistemi değiştiği için 2018 seçim sistemi ile bugünkü sistem arasında bir fark olduğuna işaret eden Destici, "O zaman ittifak çatısı altındaki bütün partilerin oyları önce ortak sayılıyordu daha sonra kendi içinde bir dağılım yapılıyordu. Şu anda ittifak içerisinde olsanız da her partinin oyu kendisine sayılacak. Milletvekili çıkartma noktasında da ittifakların oyları birbirine fayda sağlamayacak. Bunun için de 6'lı masanın, 41 ilde partilerin kendilerinin seçime girmesi 40 ilde de ortak liste yaparak seçime girmesi konuşuluyor." dedi.

" Türkiye'nin attığı çok güçlü adımlar var, bunların devam etmesi lazım"

Destici, "Önceliğimiz Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde yönetilmeye devam etmesidir. İçinden geçtiğimiz şartlar bize şunu göstermiştir ki bu dönem güçlü ve tecrübeli liderlik dönemidir. Aynı zamanda Türkiye'nin dış politika, savunma sanayi ve enerjide attığı çok güçlü adımlar var ve bunların devam etmesi lazım. İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık ama uzun menzilli füze çalışmamız var. Muharip savaş uçağı çalışmamız var, tank projemiz ve nükleer projemiz var. Türkiye'nin bunları tamamlaması lazım." diye konuştu.

İktidar değişikliğinde söz konusu çalışmaların kadük kalacağını ve Türkiye'nin bu alanlarda en az 20-30 yıl geriye gideceğine inandığını söyleyen Destici, "Aynı şey dış politikada attığımız adımlarda ve terörle mücadelede de geçerli." dedi.

Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bakıyoruz muhalefete ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması en güçlü ihtimal olan Sayın Kılıçdaroğlu, PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor ve yapılan harekatlara 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' diyor. Bunu sokaktaki insana da sorsanız Türk ordusunun neden orada olduğunu bilir. Kemal Bey, HDP ile görüştüklerini söylüyor, dün Ali Babacan, HDP ile defalarca görüştüklerini söyledi. Milletimizin bunu değerlendireceğini düşünüyorum. HDP, PKK'nın partisi."

Güven ve istikrar ortamı bozulduğunda kimsenin bugünden daha iyi olacağını düşünmemesi gerektiğine dikkat çeken Destici, "Onun için biz Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kazanmasını birinci derecede önceliyoruz." dedi. Destici, Meclis ayağında da Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesi ve BBP'nin güçlü bir grupla parlamentoya girmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti

Bir muhabirin, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Destici, şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey aday olmak istiyor, çok açık ve net. Hatta bundan geri döneceğini de düşünmüyorum. CHP de kesinlikle 6'lı masanın ya da Millet İttifakı'nın adayını Kemal Bey olarak görmek istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Amerika'ya gidecek. Orada dostlarıyla görüşmeler yapacak. Oradan bir icazet alma ziyareti olarak değerlendiriyorum. Amerika ziyaretinden sonra da cumhurbaşkanlığı adaylığını daha yüksek sesle dillendireceğini düşünüyorum."

İran'da gözaltına alınan kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesine ilişkin soru üzerine Destici, "Herkesin hür, inandığı bir şekilde yaşamasını savunuyoruz. İran'ın pek çok uygulamasını zaten doğru bulmuyoruz. Ama mesele sadece başörtüsü müdür? İşte orada biraz tereddüdüm var. Aldığımız bilgiler, mesele sadece başörtü meselesi değil mesele İran'daki yönetime karşı birikmiş olan enerjinin dışa vurulması ve bunun da dış desteği olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eken ve beraberindekiler de Destici'ye gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.