Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlanıyor

18.03.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN İFTAR Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle şehit aileler ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle şehit aileler ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, şehit aileler ve gaziler katıldı. İftar programında konuşan Cevdet Yılmaz, "Bugün şehitlerimizin hatırasında taşıdığımız emanet duygusu ve gazilerimizin onurlu duruşu, o gün ortaya konan iradenin hala diri olduğunu göstermektedir. Ülkemizin güvenliği için görev yapan her bir evladımızın omuzlarında, Çanakkale'de ortaya konan o kararlılığın izleri vardır ve bu bağ, geçmiş ile bugün arasında kurduğumuz en sağlam sürekliliği ifade etmektedir. Böyle bir tarihi mirasın sorumluluğu ile içinde bulunduğumuz tabloya baktığımızda, dünya genelinde gerilimin arttığını ve bölgemizde daha kırılgan bir sürecin oluştuğunu görüyoruz. Son günlerde İran'ı da içine alan gelişmelerle birlikte bölgemizdeki gerilim daha geniş bir alana yayılmakta, kırılgan dengeler daha hassas bir noktaya taşınmaktadır" dedi.

'İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI AÇIK BİÇİMDE REDDEDİYORUZ'

Türkiye'nin bu tablo karşısında yönünü kaybetmeyen, soğukkanlılığını koruyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yaklaşım sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi ve diyalog zeminini güçlendirmeye devam etmektedir. Bölgede yaşanan her gelişmenin daha geniş bir kırılmaya yol açma ihtimali göz önünde bulundurularak, gerilimi artıran adımlara karşı net bir duruş ortaya koyuyor, İran'a yönelik saldırıları açık biçimde reddediyoruz. Bu hassas süreçte krizin daha da derinleşmesini önlemek için diplomasiyi aktif ve sonuç odaklı bir şekilde devreye alıyor, çatışmayı büyütecek girişimlerin doğuracağı risklere karşı uluslararası toplumu daha dikkatli davranmaya çağırıyoruz. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da yaşanan acıları da yakından takip ediyor, bu coğrafyalarda ortaya çıkan haksızlıkların üstünün örtülmesine müsaade etmiyoruz. Böylesi bir dönemde ülke içinde ortaya konan birlik ve kararlılık belirleyici bir nitelik taşımaktadır" diye konuştu.

'DEZENFORMASYONLARA VE PROVOKASYONLARA KARŞI HER DAİM UYANIK OLACAĞIZ'

"Türkiye, dışarıda dengeli bir siyaset yürütürken içeride huzuru kalıcı hale getirecek adımlarını aynı istikamette sürdürmektedir' diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Terörsüz Türkiye hedefi, devletimizin ortaya koyduğu irade ile milletimizin desteğinin buluştuğu güçlü bir süreci ifade etmektedir. Bu çerçevede ortaya konan kararlılık, iç cephemizi güçlendiren, ülkemizin güvenliğini tahkim eden, bölgemizde daha istikrarlı bir zeminin oluşmasına katkı sağlayan bir yönelişi ifade etmektedir. Tüm bu çabalarda şehitlerimizin aziz hatırasına en küçük bir halel getirmediğimizi ve getirmeyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Milletimizin birliğine ve kardeşliğine kasteden, dezenformasyonlara ve provokasyonlara karşı her daim uyanık olacağız. Gerek İran Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar bağlamında gerekse Terörsüz Türkiye bağlamında çeşitli kesimlerin hiç bir gerçekliği olmayan haberleri yayarak veya provokasyonlar yaparak milletimizin kafasını karıştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Hakikati baz alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, iç bütünlüğünü güçlendirdikçe etrafındaki krizlere karşı daha dirençli ve daha etkili bir konum elde etmekte, bu doğrultuda attığı adımlarla geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmektedir" ifadesine yer verdi.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYI VE GAZİLERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Son yıllarda şehit yakınları ve gaziler için hayatın pek çok alanına dokunan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuda istihdam imkanlarını genişlettik, aylık ve sosyal destekleri güçlendirdik. Gazilerimize yönelik bakım desteklerini artırdık, araç alımında sağlanan kolaylıklarla günlük hayatlarını rahatlatacak adımlar attık. Evlatlarımızın eğitim imkanlarını genişlettik; eğitimden ulaşıma, temel hizmetlerden sosyal haklara kadar pek çok alanda sizlerin yanında olduk. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ülkemizin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyoruz. Gazilerimizin emeklerine ve fedakarlıklarına layık bir destek anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlayışla, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı ve gazilerimizin yanında dimdik durmayı sürdüreceğiz" dedi.

'ÇANAKKALE BİRLİK OLDUĞUMUZDA NELERİ BAŞARABİLECEĞİMİZİ HATIRLATAN GÜÇLÜ BİR İRADEDİR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde ecdadımızın büyük bir fedakarlıkla ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz destanının anlamını hep birlikte idrak ediyoruz. Çanakkale, birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi hatırlatan güçlü bir iradedir. Nitekim aynı irade milli mücadelede, Büyük Taarruz'da, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da da yeniden tecelli etmiştir. Milletimizin tarih boyunca esareti reddeden karakterini ve istiklalinden vazgeçmeyen duruşuna bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi Çanakkale'den bugüne uzanan bu sarsılmaz iradenin en somut ifadesidir. Bu hedef kardeşliğimizi büyüterek huzur ve güven içinde güçlü bir geleceğe yürüme kararlılığımızı ifade etmektedir. Bakanlık olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizi büyük bir hassasiyetle ulaştırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün bizlere düşen görev Çanakkale ruhunu hayatın her alanında yaşatmaktır. Birliğimizi koruyarak, çocuklarımıza güçlü bir ilke bırakarak bu emanete sahip çıkmaktır. Çünkü şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miras üzerinde huzurla yaşadığımız bu vatandır" ifadesini kullandı.

'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE ONLARIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da "Bugün bizim için çok özel bir gün. Bir taraftan ramazan ayında iftar sofrasında birlikteyiz, öte yandan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bizler onların bıraktığı emaneti daha iyi noktalara ulaştırmak için gayret göstereceğiz. Çok çalışacağız ve onların emanetlerine sahip çıkacağız." Dedi.

'YÜZYILLARCA YAŞAMIŞ BİR İMPARATORLUĞUN TEKRAR VARIM DEDİĞİ GÜN 18 MART'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise "Türkiye'de Şehadet ve Gazilik deyince akla gelen ilk gün 18 Mart. Muhakkak ki 18 Mart'tan önce Türk milleti çok savaştı. 18 Mart'tan sonra da çok savaştı. Ancak yüzyıllarca yaşamış bir imparatorluğun tekrar varım dediği gün 18 Mart, tekrar varım dediği coğrafya Çanakkale. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sahneye çıktığı yer de Çanakkale. Bu anlamda bu anlamlı günü sizlerle geçirmek tarif edilemez" diye konuştu.

Yağmur ÖNGÜN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:54:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.