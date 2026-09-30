CHP'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika
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CHP'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

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CHP\'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası 5 belediye başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Sarı, AK Parti'ye katılan başkanların bu yönelimini 'siyasi hırsızlık' ve 'ahlaki sorun' olarak niteledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Konyaaltı ve Alanya belediye başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, "Ekonomi ile ilgili bazı önemli analizler yapıldı. Altını çizmemiz gereken ve uyarı niteliğinde olan bazı veriler ortaya çıktı. Bunlardan biri reel sektör döviz pozisyon açığı. Temmuz ayı verileri açıklandı. Döviz pozisyon açığının belli seviyelerde kalması ülkeler açısından önemlidir. Ancak temmuz itibarıyla Türkiye tüm zamanların en yüksek reel kesim döviz pozisyon açığını vermiştir. Ne kadar? 211 milyar dolar. Yani reel sektörde yer alan firmaların döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinden 211 milyar dolar daha az. Bu bundan 2 yıl önce 64 milyar dolarmış. Yani 150 milyar dolar artmış. Eğer ulusal para yüzde 10 değer kaybederse söz gelimi dolar 50 liradan 55 liraya çıkarsa bu açığın karşılığı firmalara tam 20 milyar dolar zarardır" diye konuştu.

'BU BİR AHLAKİ SORUNDUR'

AK Parti'ye katılan belediye başkanları hakkında konuşan Sarı, "Meselenin birden fazla boyutu olduğunu her seferinde söylüyorum. Bu meseleyi de yeniden söyleyeyim: Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla, halkın iradesiyle seçilmiş olan bu belediye başkanlarının siyasal iktidara kayması; yani muhalefet çizgisinin dışında, siyasal iktidara eleştiri getirdikleri, kendi varlık sebebi olarak gördükleri, kendi siyasal pozisyonlarını iktidarın karşısında konumlandırdıkları bir yapıya doğru gidiyor olmaları çok açık bir siyasi hırsızlıktır. Bu bir ahlaki sorundur. Yani meseleyi sadece bir siyasi sorun olarak da görmüyoruz. Gerçekten bunu bir ahlaki sorun olarak da görüyoruz ve ahlaki sorun olarak değerlendiriyoruz. Kalkıp elliye yakın belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak, seçildikleri, yani meşruiyetlerini aldıkları siyasal partiden koparak, ayrılarak, bu tabandan koparak ayrılarak AKP'ye gidiyor olmaları, iktidar partisine gidiyor olmaları hiçbir şekilde açıklanamaz. 'Bunlar bizi tehdit ediyor', 'Bizim siyasal hareketimiz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde değildi' gibi gerekçeler hiçbir anlamda geçerli, kamuoyunu ikna edici, kamuoyu nezdinde karşılık üreten gerekçeler olamaz" dedi.

5 BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Parti disiplini ve alınan kararlar hakkında konuşan Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse bundan azade değildir, makamı ne olursa olsun. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olup parti üyelerini istifaya zorlayamaz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'genel başkanım' diyemez. Ahlaki ve etik olan bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın parti ile yollarını ayırmasıdır. Ahlaki olmayan bir ayağı içerde bir ayağı dışarıda durmaktır. Bu sürdürülemez bunu hiçbir kurum kabul edemez. Bu hafta gelmiş olduğumuz noktada 5 belediye başkanımız ile ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık. Bu 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini biz MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu belediye başkanlarımız; İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarıközçelik" dedi.

Kaynak: DHA
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