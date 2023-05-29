Bomba iddia: CHP'nin MYK üyeleri seçim gecesi Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimin ardından CHP Genel Merkezi'nde tansiyonun epey yükseldiği iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

KILIÇDAROĞLU "YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR" DEDİ AMA...

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından kameraların karşısına geçerek yaptığı "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız" açıklamasının bir moral motivasyon konuşması olduğunu ve ileriye dönük bir kararı ifade etmediğini belirten parti kurmayları ses getirecek bir gelişmeyi de basın mensuplarıyla paylaştı.

"MYK ÜYELERİ KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFALARINI SUNDU"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında seçim sonrası CHP kulislerinde yaşananları aktardı. CHP MYK üyelerinin istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunduğunu aktaran Canova, Kılıçdaroğlu'nun üyelere 'Bu gece için erken' dediğini aktardı.

"EN DOĞRU KARARI HEP BİRLİKTE VERELİM"

İşte Canova'nın açıklamasından satır başları; "CHP lideri edindiğim bilgilere göre 6 lider ile görüşmesinden önce de sonra da kurmayları detaylı olarak değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyeleri istifalarını genel başkana sundu. Ancak Kılıçdaroğlu 'Bu gece için erken' dedi. Tekrar bir MYK ardından PM ve il başkanları ile toplantı yapacağını söyledi. 'En doğru kararı hep birlikte verelim' dedi. CHP'de hızlı bir değerlendirme ve özeleştiri süreci olacak ona göre de yol haritası şekillenecek 'Seçimi kaybetmemiş gibi davranmayacağız, özeleştiri yapacağız ve kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz' mesajları veriliyor.

"PARTİ KURMAYLARI CHP'DE DEĞİŞİM MESAJINI DİLE GETİRİYOR"

İmamoğlu'nun değişim mesajı için de dün gece Kılıçdaroğlu ile uzun uzadıya görüşüp değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. Dediğim gibi dün akşam Kılıçdaroğlu'nun konuşması ileriye dönük bir kararı ifade etmiyor diyen parti kurmayları CHP'de değişim mesajını dile getiriyor. Bu sabah itibariyle ancak bunun nasıl ve ne şekilde olacağını yapılacak değerlendirme toplantıları sonrası göreceğiz. Önce Meclis'te vekillerin yemin töreni var o beklenecek ertesi gün parti grubu şekillenecek. Bu dönem Grup Başkanlığını Özgür Özel'in yapması bekleniyor.

"EYLÜL GİBİ KURULTAYA GİDİLEBİLİR"

2022 Temmuz ayında yapılması gereken kurultay 1 yıl ertelenmişti. Şimdi kurultay için eğer olağanüstü çağrı ile toplanırsa il ve ilçe kongreleri yapılmayacak kısa sürede kurultay toplanacak. Olağanüstü çağrı yapma yetkisi genel başkanda. Olağanüstü olmazsa il ve ilçe kongreleri olacak Eylül gibi büyük kurultaya gidilecek."