CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı - Son Dakika
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Politika

CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki sözleriyle başlayan parti içi kriz sonrası CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Bir bildiri yayınlayan Genel Merkez, "Herkese eşit hizmet sunacağız" vurgusu yaptı.

07.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:30
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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı.

CHP lideri Özgür Özel bu sözlerin "sürçülisan" olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal "Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi.

Tartışmaya bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Köksal'ı sert bir şekilde eleştiren İmamoğlu, "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.

CHP GENEL MERKEZİ BİLDİRİ YAYINLADI

Burcu Köksal'ın sözlerinin yankıları sürerken CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

" Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. 100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."

İşte yayınlanan o bildiri;

CHP, 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
CHP, "DEM Parti\'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal\'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı

Özgür Özel, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Özlem Yeter: Kadın Kürt vatandaşlara kapı kapalı dememiş ki! Sözde Kürtleri temsil ettiğini savunan dem parti gelmesin ben onların haklarını da korurum demiş. 247 45 Yanıtla
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  • emre: Dem e laf gelince yürekledi hop hop hopladı chp li eş başkanların 120 32
  • Ali Kublay: Abla öyle atıp tutma adamı topa koyarlar bu zerzewatlara da diyeceğim İstanbul'dan kukremek olmaz onu Afyon'da Yozgat'ta falan söyleyince gorelim 58 30 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Chp yine fena tokat yiyecek secimde belli oldu 71 15 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: “Bizim partimizin belediyesi olmadığı için Hatay’a yardım göndermedik” diyenlere alkış çalan iradesini satmışların burada irade beyanında bulunmasının da takdirini Asil Türk milleti verecektir. 62 15 Yanıtla
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  • süleyman hakan gökşen: bu hanımı geri çekin, zira DEM PARTİSİ meclisteki diğer partiler gibi yasal bir partidir, aksi var ise kapatılmalıdır. 17 52 Yanıtla
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  • osman şahin: Özlem yeter sözde Kürt temsilciler dediğin 7 milyon kürdü temsil eden bu ülkenin 3.muhalefet partisidir DEM parti TBMM sinde gurubu bulunan meclis başkan vekili olup meclisi yöneten partidir ayrıca kürde sözde Kürt denilmez Kürt diyeceksiniz 2 2 Yanıtla
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