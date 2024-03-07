CHP, "DEM Parti\'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal\'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı.
CHP lideri Özgür Özel bu sözlerin "sürçülisan" olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal "Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi.
Tartışmaya bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Köksal'ı sert bir şekilde eleştiren İmamoğlu, "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.
Burcu Köksal'ın sözlerinin yankıları sürerken CHP Genel Merkezi bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
" Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. 100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.
Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.
Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."
İşte yayınlanan o bildiri;
Son Dakika › Politika › CHP, 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı - Son Dakika
Birol Aydın, Kartal'daki motokuryelerle bir araya gelerek sektöre ilişkin sorunları dinledi. Aydın, motokuryelerin can güvenliği, sosyal güvenlik, çalışma saatleri ve ücretlendirme konularında standartlar olması gerektiğini belirterek, seçilmeleri halinde bu konuda adımlar atacaklarını söyledi. Aydın, motokuryelerin sorunlarına kayıtsız kalmayacaklarını ve denetimi devreye sokacaklarını vurguladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'a dair projelerini tanıttı. Ceylan, Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirtti. Projeleri arasında 5 bin sosyal konut yapmak, öğrencilere burs ve ulaşım desteği sağlamak, evlenen çiftlere düğün çeyiz desteği vermek, her mahalleye kreş ve bilişim evleri kurmak, uydu kent inşa etmek, park alanlarını artırmak ve sel felaketlerini önlemek yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşma yaparak Mersin'in hizmete ve belediyeciliğe olan ihtiyacını vurguladı. Soydan, Mersin'in sorunlarına çözüm bulmak için Cumhur İttifakı olarak halkın yanında olduklarını belirtti ve üretken belediyecilik anlayışını vurguladı.
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de mevcut olan 21 fay hattının 6'nın üzerinde şiddetli deprem üretebileceğini belirterek, konutların ve iş yerlerinin depreme hazır hale getirilmesi için kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.
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