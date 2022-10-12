Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi

12.10.2022 00:10

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ne geçip oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra Bakan Soylu, 2018'de Çelebi'yle ilgili bir paylaşımını sildi. Söz konusu paylaşımda Soylu, "Terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılında CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Çelebi'nin geçtiğimiz aylarda da AK Parti'ye geçeceği iddia edilmiş ancak tartışmaların ardından Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" demişti.

TEPKİ TOPLADI

Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığını duyurması sosyal medyada gündem oldu. Aralarında CHP'li siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Çelebi'nin yoluna Cumhur İttifakı'nda devam edecek olmasına tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU, ÇELEBİ HAKKINDAKİ PAYLAŞIMINI SİLDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmişte Çelebi hakkında yaptığı paylaşımı sildiğini söyleyerek, "Süleyman Soylu, "ihanet içerisinde" dediği Mehmet Ali Çelebi hakkındaki tweetini sildi. Artık, tam da sana yakışan makbul "yol arkadaşın" için bir "hoşgeldin" tweeti atabilirsin" dedi.

Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının ardından geçmişte yaptığı bir paylaşımı apar topar sildi

"ÇELEBİ İHANET İÇERİSİNDEDİR, ŞEREFSİZ FETÖ'CÜLER GİBİ DAVRANIYOR"

Soylu'nun söz konusu 2018 tarihli paylaşımında şu ifadeler yer alıyor: "Kahraman jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" diye yazmıştı.

Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının ardından geçmişte yaptığı bir paylaşımı apar topar sildi

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" demişti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Çelebi'nin AK Parti ile görüştüğü Barış Yarkadaş tarafından gündeme getirilmişti. Tartışmaları bizzat Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" diyerek noktalamıştı. Öte yandan Çelebi, yaşanan durumla ilgili daha önce Twitter hesabından açıklama ile siyaset kariyerine bağımsız aday olarak devam edeceğini belirtmişti.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ TWEETLERİNİ DE SİLMİŞTİ

Çelebi geçmiş yıllarda yazdığı bazı tweetleri de silerek "Twitter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi - Son Dakika
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