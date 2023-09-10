CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan ''EOKA'' açıklaması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan ''EOKA'' açıklaması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor

Son Güncelleme: 10.09.2023 17:01

CHP'nin 100. yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan videoda, Kıbrıs Harekatı ile ilgili olan kısımda Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntünün kullanılması tartışma yarattı. Tepkilere CHP'den ilk yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'ndan geldi. Bakoğlu, filmden alınan tek bir fotoğraf ile algı operasyonu yapmaya çalışıldığını ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yılı sebebiyle paylaştığı videoda Rum-Yunan EOKA'cıların ele geçirdikleri bir Türk bayrağı tuttuğu fotoğrafın yer alması ortalığı ayağa kaldırdı. Tepkilere rağmen Kılıçdaroğlu'nun hesabındaki video hala kaldırılmazken, konuyla ilgili partiden ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'ndan geldi. Bankoğlu, "Filmden alınan tek bir fotoğraf ile algı operasyonu yapmaya çalışanların ve Süleyman Şah Türbesi'nde ve Ege Adaları'nda toprağımıza ve bayrağımıza sahip çıkamayanların bunu anlamasını beklemek mümkün değildir" dedi.

100. YIL VİDEOSU TARTIŞMA YARATTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 100. yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından alıntılanan videoda Cumhuriyet tarihinde yer alan önemli gelişmelerin görselleri yer aldı. Ancakvideonun Kıbrıs Harekatı'yla ilgili olan kısmında yer alan fotoğrafın Rum-Yunan EOKA'cılara ait olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan 'EOKA' savunması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor

FOTOĞRAFIN EOKA'CILARA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Videoda yer alan fotoğrafta23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA'cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan 'EOKA' savunması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya ise sosyal medyadan sert tepkiler geldi. Tepkiler yalnızca fotoğrafla sınırlı kalmadı, 15 saat önce paylaşılan videonun kaldırılmaması üzerine Kılıçdaroğlu ve sosyal medya ekibinin bilinçli bir şekilde bunu yaptığı vurgulanarak tepki gösterildi.

İLK AÇIKLAMA AYSU BANKOĞLU'NDAN

Kılıçdaroğlu'nun videoyu hesabından kaldırmaması tepkileri körüklerken, konuyla ilgili partiden ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'ndan geldi. T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Bankoğlu, "Türkiye'nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs'ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59'uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit'in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"ALGI OPERASYONU"

Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan Bankoğlu, "Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak Dağları'nın ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır. 100. yıl filmimizde de anlatıldığı üzere, bayrağımıza el uzatanlarının sonunun ne olacağı çok açıktır. Kuşkusuz ki kurulduğu günden bugüne topraklarımızın, bayrağımızın ve egemenliğimizin en büyük garantisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Filmden alınan tek bir fotoğraf ile algı operasyonu yapmaya çalışanların ve Süleyman Şah Türbesi'nde ve Ege Adaları'nda toprağımıza ve bayrağımıza sahip çıkamayanların bunu anlamasını beklemek mümkün değildir" dedi.

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan ''EOKA'' açıklaması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor - Son Dakika
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