Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "İktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız"

ÇANAKKALE - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de 14 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 21 belediye başkanının katıldığı il belediye başkanları toplantısında açıklamalar yaptı.

CHP'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi bulunan tek parti olduğunu ifade eden Özel, "Hep söylüyorum, bizim belediye başkanlarımızın ellerinde, ceplerinde, kadın belediye başkanlarımızın çantalarında birer anahtar var. Bu anahtar belediyelerinin kapısını ya da kasasının ya da şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk seçimlerdeki iktidarının anahtarı. İl belediye başkanları aylık ya da 45 günlük periyotlarla bir araya geliyor. Çok önemli bir gündemle çalışıyorsunuz, sunumlar alıyorsunuz. Deneyimlerinizi aktarıyorsunuz, tecrübeleri paylaşıyorsunuz, projelerde ortaklaşıyorsunuz. Buradan evinize giderken benzer özellikler arz eden ve içeren 20 farklı ilin görüşünü, tecrübesini, deneyimini, projelerini öğrenmiş olarak ve vizyonunuza vizyon katmış olarak, zihniniz ilinize daha iyi hizmet etme noktasında daha da berraklaşmış daha bu konuda motive olmuş olarak dönüyorsunuz. Bu çok kıymetli toplantıları çok önemsiyorum. Bundan sonra da bu toplantıların aynı rutinde aksamadan, aynı ciddiyette bu başarılı sonuçları üreterek devam edeceğine inanıyorum. Merkezin yerele yapacağı katkılar ya da vereceği talimatlar kıymetlidir ama bunun yerelde bir yerel lider olduğu ve o yerel liderin sorunlar ortaya çıktığında buna yerelden ilk reaksiyonu veren ve orada liderlik eden, önderlik eden ve güven veren kişi olduğunu sizler gösterdiniz. Pandemiden geriye, AK Parti'li herhangi bir belediye başkanının yaptığı hiçbir şey kalmadı. 'Pandemide ne yaptık' deyince, merkezi olarak yapılan, yapılamayan şeyler konuşuluyor ama 'Pandemide bunun dışında ne yapıldı' derseniz, her noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var, belediyelerin yapmış olduğu işler var" şeklinde konuştu.

"Bunun Çanakkale'de olmadığını öğrenmek kadar gurur verici bir şey yok"

İl belediye başkanlarının 6 aylık çalışmalarından gurur duyduğunun altını çizen Özel, "Çanakkale'de ilkokulda okuyan çocukların hiçbiri boş beslenme çantasıyla okula gitmiyor. Çünkü Çanakkale Belediyesi yoksul çocukların beslenme çantasını dolduruyor. Türkiye'de 3 çocuktan 1'i beslenme çantasız okula gidiyor. Kantinden alışveriş yapmayan çocukların sayısı yüzde 66. Yani 3 çocuktan 2'si kantine hiç uğramıyor. 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor, aç dönüyor. Bunun Çanakkale'de olmadığını öğrenmek kadar gurur verici bir şey yok. Beyoğlu Belediyesi'nin okullarda başlattığı su sebili uygulamasını, diğer belediyeler arasında da yayılmaya başladı. Çanakkale'de çeşmeden akan su içilebiliyor. Çünkü biz Çanakkale Belediyesini 2019'da AK Parti'den almadık. Alsaydık, AK Parti'den aldığımız bütün belediyelerde olduğu gibi içilemez, çamur gibi su akıyor olacaktı. Her birinize genel başkanınız olarak söylüyorum; şehrinizde çeşmeden su akmıyorsa, akan su içilebilir değilse, okulda babasının, annesinin durumu iyi olanların iyi su alıp içtiği, diğerlerinin çeşmeye dayanıp hastalığı ağzına dayadığı bir şeye izin vermeyin. Okul sebili uygulamasını hızla yaygınlaştırmanızı ve bu ülkenin yoksul ailelerinin evlatlarının temiz su içme hakkına ve sağlıklarına sahip çıkmanızı özellikle arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Bu en çok zorlandığımız konu"

25 şehirde 57 kent lokantası açtıklarını belirten Özel, "Bu sayının daha artması gerekiyor. CHP'li belediyeler 6 ayda 77 kreş açtı. Bunu önemsiyoruz. Bu kadınların çalışma hayatına katılması ve çocukların hayata hazırlanması yönünden imkan sağlıyor. Yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar var. Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam oluşturma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam imkanlarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun işsizlik rakamlarını açıkladı. 0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar. TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan, 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda. Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız" değerlendirmesini yaptı.

Belediye başkanları toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştayda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel, "Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra bunları devam ettireceğiz. Ancak bu süreç, bugün başlayan bir süreç değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllardır üzerinde durduğu, bazen çok ivmelenen bazen yavaşlayan bazen memnuniyetlerin bazen tatsızlıkların ifade edildiği, birazcık kişiler üzerinden belli noktalardan ilerleyen bir süreci artık kurumsallaştırma ve bundan sonraki süreci hep beraber yönetme kararlılığındayız. Ben mart ayında İzmir'de bütün Roman kardeşlerimi siyasete katılmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeye, belediye meclis üyeliklerine, belediye başkanlığına, milletvekilliğine talep açmaya, CHP'de siyaset yapmaya davet etmiş ve demiştim ki, 'Bundan sonra hep birlikte olacağız. Kurumsal yapılar oluşturacağız. Siz çalışmak, siyaset yapmak istedikçe Genel Başkanınız sonuna kadar arkanızda duracak.' Bugün önemli bir adım attık. Burada birlikteyiz bu kıymetli hazirunla. Tabi ulusal bir çalıştay ama aslında uluslararası boyutları da var. Ben İzmir'de de ifade etmiştim. Kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların Cumhuriyet Halk Partisi'nde önünü açmak benim boynumun borcu. Çanakkale'de bugün Roman Çalıştayı yapıyoruz, İzmir'de de söylediğim gibi sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce kurduğu partiyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede 86 milyona ulaştık. Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre her vatandaşımızın Anayasa'da olduğu gibi eşit, ayrımcılığa uğramadan, bütün imkanlardan eşit yararlanarak, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak yaşadıkları bir Türkiye'yi ortaya koymak hepimizin görevi. Bugün Türkiye'de baktığınızda Anayasa'ya göre herkes eşit ama baktığınız da bazıları daha eşit, bazıları daha az eşit. Biraz önce burada bir takım ifadeler kullanıldı. Dediler ki, 'Ayrımcılığa uğruyoruz.' Dediler ki, 'Ciddi sorunlarımız var ve bu sorunlara çözüm getirmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli adımlar atmasını istiyoruz.' Bir yerel örnek verildi. Benim bir tarafımda Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek oturuyor. Bir tarafımda da övgüyle bahsedilen, desteklenen hem mahallesinin muhtarı, Muharrem Erkek tarafından Çanakkale Belediyesi'nde koordinatör olarak atanmış, iki kadın yardımcısı var. Çanakkale'deki Romanlarla belediye arasında koordinasyonu sağlıyor, köprüyü sağlıyor. Burada kullanılan ifadelerden Çanakkale'de Romanlar, artık kendilerinin gidip belediyenin gidip kapısında dert anlatacak, muhtar ne yapacak, gidip belediye de sorunları anlatacak, mahallenin sorunları çözülsün. Muhtar belediyenin koordinatörü olmuş. Mahallenin sorununu görüyor, belediyedeki bir görevli olarak da o sorunu hızla çözüyor. Bu iyi örneği Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelere öneriyoruz. Bu konuda gerekli yazılı talimatları da vereceğiz" dedi.