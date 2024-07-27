CHP Genel Başkanı Özel, Netanyahu'yu alkışlayanları kınadı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Netanyahu'yu alkışlayanları kınadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistinli bebeklerin kanı elinde olan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu alkışlayanları kınadı ve ellerinin kırılmasını istedi. Ayrıca, Balkanlar'ın özgürlüğe düşkün olduğunu vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına atıfta bulundu ve Balkanlar'daki Türklerin birlik içinde olmalarını ve ortak menfaatlerde bir araya gelmelerini söyledi.

27.07.2024 18:45
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CHP Genel Başkanı Özel: "Filistinli bebeklerin kanı elinde olan Netanyahu'yu alkışlayanları kınıyorum, elleri kırılsın"

BURSA - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistinli bebeklerin kanı elinde olan Netanyahu'yu alkışlayanları kınıyorum, elleri kırılsın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Özel, "Balkanlar özgürdür, boyunduruğa gelmez" ifadesini kullandı.

Srebrenista katliamının unutulmaması gerektiğini belirten Özgür Özel, Türkiye'deki herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Netanyahu'yu alkışlayan herkesin soykırım suçunun ortağı olduğunu ifade eden Özel, " Saraybosna'da Aliya İzzetbegoviç'in mezarının başındaydım. Onun şu sözünü hiç unutmamak ve unutturmamak lazım. Aliya İzzetbegoviç unutmaya dair diyor ki, 'Unutulan katliamlar, unutulan soykırımlar tekrarlanır.' O yüzden Bosna'yı ve Srebrenista'yı unutturmamak gerekiyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler'e şunu hatırlatmak gerekiyor. 29'uncu yılında 11 Temmuz'u soykırımı hatırlamak ve anma günü ilan ettiler. Bizim için önemli bir başarı ama Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum için günah çıkarma bile değil. Bir öz eleştiri bile değil. Bundan 29 yıl önce soykırım göz göre göre gelirken Türkiye'deki herkes üzerine düşeni yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de parti olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyordu. Duyuramadık, dinletemedik. Bir gün Hollanda barış gücündeki asker bizimkilere silahsızlandırdı. Sonra Sırpların üzerine çaldı. Sizi koruyacağız kaçın dediler. Barış yolu dediğimiz tersine yürüdüğümüz o yolda bir günde 8 bin 377 kardeşimiz, kadınıyla, bebeğiyle katledildi. 30 yıl sonra 11 Temmuz'u analım diyorlar" dedi.

İsrail'in, Filistin'de yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan insanlara katliam, soykırım yaptığını ifade eden Özel, "Bütün dünyanın gözü önünde 40 bin kişiyi katlettiler. Savaşta olmayacak şeyleri, savaş suçu olan şeyleri yapıyorlar. Ambulans vuruyorlar. Üzerinde hilal olan çadırları, seyyar hastaneleri vuruyorlar. Kadınları, çocukları güvenli bölge olacak deyip, güvenli bölgeyi vuruyorlar. Dünyada çok sayıda ülke halen daha kınamadı. Geçtiğimiz gün Amerika'da temsilciler meclisinde bir baktık Netanyahu denen bebek katili birileri tarafından avuçları patlarcasına alkışlanıyor. Ben buradan 29 yıl önce Bosna Hersek'te yüreğinin yarısı yanmış, hala daha yanmaya devam eden hepimiz adına bir kez daha uluslararası topluma Filistin'deki mezarlığı bitirmek oradaki soykırımı sonlandırmak üzere inisiyatif almaları için çağrıda bulunuyorum. Netanyahu'yu alkışlayan herkes soykırım suçunun ortağıdır. Çünkü azmettiricisidir. Biz seni görmeyeceğiz, devam edebilirsin, arkanda duruyoruz demektir. Netanyahu'yu o soykırım suçunu işleyen Filistinli bebeklerin kanı elinde olan Netanyahu'yu alkışlayanları kınıyorum, elleri kırılsın" diye konuştu.

Balkanlar'daki Türklerin özgür olduğunu belirten Özel, "Balkanlar özgürdür, boyunduruğa gelmez. Balkanlar'ın özgürlüğe ne kadar düşkün olduğunu merak eden varsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına baksın. Biz Selanikli Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam biçimini benimsiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünen milyonların temsilcisiyiz. Onun kurduğu cumhuriyetin neferleriyiz. Onun düşürmediği bayrağı dalgalandırmak için mücadele ederiz. Hem burada hem de Balkanlar'da bunun birer neferiyiz. Bunu kimsenin bambaşka hesaplarına alet etmeyiz. Hemşehrilerimizin, akrabalarımızın seçme ve seçilme özgürlüğüne, yaşam biçimine müdahale edilmeme özgürlüğüne, giyimine, yeme-içmesine, üye olacağı, oy vereceği partiyi özgürce seçmesinin yanındayız. Oralarda birbirinize sıkı sıkı sarılın. Ayrı düşmeyin. Ayrı da olsa ortak menfaatlerde bir araya gelin. Bizi koruyacak olan yine bizleriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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