CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla\'da destek istedi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Muğla'ya geldi. Ortaca mitinginde Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras için destek isteyen Özel, "Limon üreticisini bu hale düşürenleri de Pazar günü hep birlikte sandığa gömeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca'ya gelerek Festival Alanı'da bir miting düzenledi. CHP İl Başkanı Zekican Balcı'nın yanı sıra Muğla milletvekilleri ve belediye başkan adaylarının da katıldığı mitingde kısa bir konuşma yapan Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan, "Genel Başkanımızın gelişiyle 31 Mart'ta yapacağımız kutlamayı bugün yapıyoruz. 31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyeciliğini getirmeye ant içiyoruz" dedi.

"Bugün 2. yüzyılın büyük lideri, kurtuluş ve kuruluşun partisinin genel başkanı Özgür Özel'i Muğla'mızda ağırlıyoruz" diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında artık canla başla, azimle, kararlılıkla hizmet etmeye hazırım. Kendime güveniyorum. Sizlerin desteği ile 31 Mart'ta seçimi hem Dalaman'da hem de Muğla'nın diğer 12 ilçesinde ve Büyküşehir'de çok güçlü şekilde kazanacağız, bundan hiç şüphemiz yok. Ortaca'da Evren kardeşim var. Evren kardeşim ile Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını birleştirip Ortaca'nın ne eksiği varsa hepsini tamamlamak benim namus borcumdur. Büyükşehirle Ortaca Belediyesi'nin imkanlarını birleştireceğiz, altyapı, su, kanalizasyon, yol, otogar, kültür merkezi, kreş, yurt, huzurevi, ne gerekiyorsa sonuna kadar Ortacamız'a kazandıracağız" dedi.

"Geçen seçim kendi hatamızla kaybettik, 5 yıldır içim sızlıyor"

Konuşmasına, "Geçen seçimde kendi hatalarımız yüzünden kaybettiğimiz ve 5 yıldır içimizi sızlatan Ortaca'dayım. Bu sefer Ortaca'yı almaya geldik. Hayırlı uğurlu olsun" diye başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sefer bölünmek var mı? Ayrı düşmek var mı? Bu sefer sandıkta hep beraber olacağız, kol kola olacağız. Ortacamız'a Evren Tezcan Başkanımızı Belediye Başkanı yapacağız. Evren kardeşim Ortaca'nın evladı, Evren Ortaca'ya yakışacak. Ahmet Aras'a gelince, Muğla'da, Bodrum'da başarılı işler yaptı. Muğlalılara sorduk anketlerde en çok onu istediler. Muğla Büyküşehir Belediye Başkan adayımız oldu, sizlerin takdirleri ile 3 gün sonra inşallah Muğla'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras" dedi.

"Orman köylülerini hükümet yok saydı"

Konuşmasında orman köylülerine değinen Özgür Özel, "Orman köylüleri hükümetin yok saydığı bir grup. 500 bin orman köylüsü var, 3,8 milyar lira devletten alacaklı durumdalar. Bu sene enflasyon yüzde 120, TÜİK'e göre yüzde 68, ancak orman köylülerinin yaptığı hizmet karşılığı aldığı paraya yapılan zam sadece yüzde 20. Orman Genel Müdürlüğü 5 yıldızlı otellerde kamplar yapıyor, kampa katılanlara 5'er bin liralık ayakkabı hediye ediyor, orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira para alıyor" dedi.

"Emeklilerden 18 kilo kıymayı çalıp aldılar"

Seçim sürecinde emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini belirten CHP Genel Başkanı Özel, "Emekliler Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiği gün 3 Kasım 2002'de bir buçuk asgari ücret maaş alıyordu. Ona dokunmasa, sizinle uğraşmasa, TÜİK enflasyon hesaplayacağız, enflasyona ezdirmeyeceğiz diye emekliye kandırmasalar bugün bu ücret 26 bin lira ama bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. O gün 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. Emeklilere AKP iktidarı boyunca TÜİK'in rakamları ile zam aldığınız için bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Ayda 5,5 çeyrek altın cebinizden çalınıyor. Buradan 6 yıl önce 2018'de ilk kez emekli ikramiyesi almıştınız. Kemal Kılıçdaroğlu birer maaş demişti 2015'te, biz de vereceğiz dediler, 6 bayram, oyaladılar, 6 bayram hakkınızı vermediler, sonra bin lira verdiler. O gün beğenmediğiniz o bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdikleri 3 bin lira 6 kilo dana kıyma alıyor. Sadece bayram ikramiyenizden 6 yılda 18 kilo kıyma kayıp. Bugün emekliler 1 kilo kıyma almak için sabah 4'te kuyruğa giriyor. Sizden 18 kilo kıymayı çalıp aldılar" dedi.

Kaybedilen bir şeyin kaybedildiği yerde bulunacağını belirten Özel, "Siz ne zaman kaybettiniz. Bir seçim sandığında kaybettiniz. O zaman kaybettiklerini aramak için Pazar günü sandık başına gitmeye hazır mıyız? Hakkımızı arayacak mıyız? Emekliye yapılanın hesabını sandıkta soracak mıyız" dedi.

"Limon üreticisini bu hale düşürenleri de Pazar günü hep birlikte sandığa gömeceğiz"

Çiftçinin içinde bulunduğu durumun çok vahim olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "4 liralık mazotu 19 lira yaptı geçen seçime kadar. Yapmayın dedik, yeter dedik. Dedi ki seçin beni, doları da, enflasyonu da mazotu da düşüreceğim. Seçileli 10 ay oldu ve 19 liralık mazot 44 lira oldu. Mazot ekerken lazım, dikerken lazım, biçerken lazım. Türkiye'nin en çok limon üretimi Muğla'da. Üretimin yüzde 70'i ise Ortaca'da. Bu sene limon dalında kaldı. Limon hal'de 15 lira, dalında 1,5 liraya alan yok. 50 kuruşa da alan yok. Mazot 44 lira olunca gelip toplayıp koyup götürmeye bile kurtarmıyor. Bu mazotu da çiftçiye destek vermeyenleri, narenciye ve limon üreticisini bu hale düşürenleri de Pazar günü hep birlikte sandığa gömeceğiz" dedi.

Gençlere de seslenen Özel, "Bu hükümet sizi bu ülkeden soğuttu, her biriniz yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Her biriniz yarınlarınız için, kaybolan umutlarınızı tazelenmesini istiyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyeti kurdu ama genel başkanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına emanet etmedi, gençlere emanet etti. Biz festivalleri yasaklayan, konserleri yasaklayan, gençlerin üniversitelerini kayyum atayan, yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine karışan bu anlayışa karşı gençlerin yanında ve arkasında olacağız. Ama bunun için 31 Mart Pazar günü gençleri kendilerine, geleceklerine, ülkelerine sahip çıkmak için sandık başına bekliyoruz" dedi. - MUĞLA