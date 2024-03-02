CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların Olacak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursalılara ait olacağını belirtti. Özel, belediye başkanının partisine değil, tüm Bursa halkına hizmet edeceğini vurguladı.

02.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:57
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Bursa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimde Bozbey'in yakasında CHP rozeti görmeyeceğim. Ne olacak? Ay yıldızlı bayrak. Neden? Mustafa Bozbey CHP'lilerin belediye başkanı olmayacak. AK Parti'nin de kızgını var, küskünü var. Hizmet isteyeni var. MHP'linin de var. Bütün Bursa'nın belediye başkanı olacak" diye konuştu.

Manisa programı öncesi, 2 gün önce Bursa'da açmış olduğu CHP Osmangazi İlçe Başkanlığa gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binalarının görünür olmasını, il binalarının görünür olmasını, partimize layık olmasını çok önemsiyorum. Çünkü boşuna söylenmiş bir söz değildir, baba evi. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Kuruluş tarihi olarak da Sivas Kongresi'ni 1919'da 5 Eylül günü toplanan Sivas Kongresini işaret etmektedir. Öyle olunca Atatürk'ün kurduğu partinin ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları kendisine ve partimize layık olmak durumundadır. Bursalıları, Osmangazi'deki herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osmangazi'deki baba evine bir çayımızı içmeye davet ediyorum. Adresi dünyanın öbür ucundan tarif etsek elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bursa'da Ulu Cami'nin tam karşısındayız" diye konuştu.

Yoğun bir seçim temposu içerisinde olduklarını belirten Özel, "Bu tempo içinde sürekli gelişmeler oluyor. Son olarak da bir gelişme oldu. Gerçekten hani yanıt vermek, gazeteci arkadaşlar soruyorlar, insan utanç duyuyor, hicap duyuyor. Dün AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, '31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin, Filistinlilerin ve Batı Şeria'nın beklediğini, 31 Mart seçim sonuçlarından Gazze'nin umutlanacağını söylemiş. Ayrıca, kendisi kazanırsa, Gazze'ye insani yardımda bulunacağını bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu da söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık ve bir tarafı sahtekarlıktır. Bu kadar ucuz siyaset olmaz. Türkiye'nin bütün belediyelerimizin Kızılay'ın AFAD'ın tırları Refah Sınır Kapısı'nda duruyor. Refah Sınır Kapısı'nda Filistinli çocuklara yardım ulaştırmayı başaramıyor" diye konuştu.

Yerel seçimlerin tek bir gündemi olduğunu belirten Özel, ekonomik kriz dışında, hayat pahalılığı dışında, zam dışında hiçbir konunun olmadığını söyledi. Özel, "Açlık sınırı, 16 bin 200 lira olarak açıklandı. Yani emekli 10 bin lira alacak ve tek başına yaşıyor bile olsa açlık sınırının 6 bin lira altında yaşayacak. Büyük bir haksızlık. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundum. Tekrar bulunuyorum. 10 bin lirayı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret düzeyine derhal çıkarmalıyız. Ben diyorum ki en düşük emekli maaşını asgari ücret yapalım. O diyor ki bunu böyle yaparsam çalışanlara maaş ödeyemem. Emekli karta ihtiyaç olduğunu bir kez daha yeniliyorum. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil, 800 milyon liraya ihtiyaç var. Biz bütün emeklileri 31 Mart'ta oy kullanırken size para bulamayan Erdoğan'a hesap sormaya davet ediyoruz. Ben bütün işçileri, 31 Mart'ta oy kullanırken sizi açlığa, yoksulluğa iten Erdoğan'a hesap sormak üzere oy kullanmaya davet ediyorum. Ben esnafı, çiftçiyi, mağdurları, bütün herkesi 31 Mart'ta bu iktidara güçlerini göstermeye ve bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum. Son sözüm şudur. Bursa'dayız. Osmangazi'deyiz. Osmangazi'de de. Bursa Büyükşehir'de de seçim çok çok iyi gitmektedir. Ben Osmangazi'ye iki gün önce geldim. Bugün gelip ilçe başkanlığımızda çay içmek, ziyaret etmek için geldim. Bir Nisan günü sabah, Ankara'da da olsam, Manisa'da da olsam, mazbatayı ne gün alırlarsa ertesi günü başkanımın kahvesini içmeye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyorum. Osmangazi'de, Erkan Başkan'ın çayını içeceğim. Onunla birlikte, bütün örgütümüzle birlikte sade kahve içmeye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların olacak. Bakın ben Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimde yakasında CHP rozeti görmeyeceğim. Ay yıldızlı bayrak olacak. Neden? Mustafa Bozbey CHP'lilerin belediye başkanı olmayacak. AK Parti'nin de kızgını var, küskünü var. Hizmet isteyeni var. MHP'linin de var. Bütün Bursa'nın belediye başkanı olacak. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakı rengi kırmızı beyaz. Bursa'nın ittifakının adı. Bursa ittifakı, rengi yeşil beyaz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursalıların Olacak - Son Dakika

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