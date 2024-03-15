CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin\'deki zulme dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'de zulüm sürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince Asri Mezarlık'ta inşa edilen 100. Yıl Camisi ve Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, caminin inşa sürecine ilişkin bilgi verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le aralarında geçen diyaloğu aktaran Özel, şunları kaydetti:
"Aylar önce Yılmaz Hocam bana 'Camiyle, namazla aran nasıl?' dedi. Dedim 'Bayram namazına giderim.' 'Cumaya gider misin?', 'Cuma namazına giderim.' 'Ramazan ayının ilk cumasını bana ayırır mısın?' dedi. 'Tabii Hocam. Ne yapacağız?' Dedi ki 'Bir cami yaptık. Son olarak onu açıp Eskişehir'e 100. Yıl Camisi'ni emanet edip ondan sonra görevimi büyük bir iç huzuruyla teslim edeceğim.' dedi."
Özel, bugün Isparta, Burdur ve İstanbul'da da programlarının olduğunu ancak 100. Yıl Camisi'nin açılışının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.
"Ezanlarımız bu ülkede günde beş vakit okunmaya devam edecek"
Camide 8 gasilhanenin bulunduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:
"Üniversite hastanesinin morgunun yeterli olmadığı noktalarda Eskişehir'in bütün ihtiyacına yanıt verebilecek, taziye evinden ikramına, taziye evindeki çay ocağından hocaların taziye dualarını yapacakları imkanlara kadar her şeyin ayrı ayrı düşünüldüğü, beyaz rengiyle hepimizin bu güzel ramazan gününde, bu güzel cuma gününde ziyaret etmekten büyük keyif aldığımız muhteşem bir eser kazandırıyor Hocam. Kapının 16 yılda yapıldığını ve Ali Bey'in emekleriyle yapılıp buraya hediye edildiğini görünce, 16 yıl önce hocam o gün ne düşünüyordu, Ali Bey bu kapıya ilk başladığında ne düşünüyordu bilinmez ama öyle bir tevafuk ikisinin hayallerini bu caminin kapısında birleştirmiş. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e, Peygamber'imize indirilen ilk ayeti yazıyor: 'Oku.' Zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetiyle yola çıkan ve okuyarak bilimle, fenle, inancı birlikte sürdürenler bu ülkenin gelişimine katkı koyacak olanlardır."
Özgür Özel, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlere, o günden bugüne bu memlekette ezanlar susmasın, bayraklar inmesin, vatan bölünmesin diye hayatını veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Ülkenin üzerinde Türk bayrağının ilelebet egemenliği simgeleyerek dalgalanacağını belirten Özel, "Dinimizin çağrısı ezanlarımızın bu ülkede günde beş vakit okunmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve bize emanet ettikleri Cumhuriyet'e sahip çıkan herkesin emekleriyle devam edeceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.
"Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz"
İsrail'in aylardır süren Gazze'ye saldırılarına değinen Özel, şöyle konuştu:
"Filistin'de zulüm sürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la kurduğu dostluk ve Filistin'e verdiği desteği Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor önce tüm İslam coğrafyasına ve mübarek ramazanın bütün dünyaya barış getirmesini bir kez daha diliyorum."
Dualarla gerçekleştirilen caminin ve tesislerine açılışına, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile diğer ilgililer katıldı.
Özel, açılışın ardından beraberindekilerle ramazan ayının ilk cuma namazını 100. Yıl Camisi'nde kıldı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'deki zulme dikkat çekti - Son Dakika
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların 'halen akıl dışı' olduğu ifadeleriyle reddetti. Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, 'Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor.' denildi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin milletin aklıyla alay ettiğini ve deste deste paralarla oyunun iyice kirlendiğini söyledi. Erdoğan, Van halkına seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta bu sinsi ve kirli oyunların hesabını sormalarını istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
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