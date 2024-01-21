 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i anma törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in vefatının 8. yılında düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Elazığ'a geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada, Kamer Genç ile olan ilişkisini ve CHP'nin dürüst, korkusuz ve ilkeli siyaset anlayışını vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerde Elazığ Belediyesi'ni kazanma hedeflerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç\'i anma törenine katıldı
21.01.2024 - 20:04,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde." dedi.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç için vefatının 8. yılında Nazimiye ilçesinde yarın düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, hayattayken Kamer Genç ile Mecliste hep yan yana olduklarını söyledi.

Ölümünden kısa süre önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Genç'i ziyaret ettiklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bana 'Seneye ben olmam, bakalım ne yapacaksınız?' dedi. Biz de 'Sen olmazsan da biz senin yanında oluruz, seni yalnız bırakmayız.' dedik. 2016 yılının ocak ayından beri hem sevgili Veli Ağbaba hem Nurettin Demir hem de o dönem ve bu dönem milletvekillerimiz ile Kamer ağabeyimizin ölüm yıl dönümlerinde mezarı başında oluyoruz. Bu sene de buraya bu kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla geldim."

Siyasette Kamer Genç gibi dürüst, korkusuz ve söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli bir siyaset ile var olduklarını ifade eden Özel, rahmetli Genç ve bütün Cumhuriyet Halk Partililerle gurur duyduklarını kaydetti.

"Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır. Buradan, Elazığ'dan sesleniyoruz: Milletin derdi DEM değil milletin derdi zam, zam, zam. Tutturmuş bir DEM, DEM, DEM." diyen Özel, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisinin ayrı birer parti olduklarını dile getirdi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde. DEM'i bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver emekliye, en az bir asgari ücret ver, ondan sonra gel bizimle uğraş. Millet aç, yoksul, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme, seninle muhatap olmuyorum."

31 Mart'taki yerel seçimlerde önemli bir başarı elde etmek istediklerini belirten Özel, eski CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar'ın Elazığ Belediye Başkan adayları olduğunu ifade etti.

Özel, şöyle dedi:

"Elazığ'da 31 Mart için son derece çalışkan ve yakışıklı, Elazığ'a yakışır, partimizin önceki dönem il başkanı olan adayımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Milletvekilimiz Gürsel Erol, belediye başkan adayımız ve il başkanımızla hepinizden beklentim şu, nisan ayında Elazığ Belediyesine bir acı kahvenizi içmeye gelmek istiyorum. Belediyeyi kazanın, hep birlikte gelelim, Elazığ Belediyesini bir partinin belediyesi olmaktan çıkarıp Elazığ'ın belediyesi yapalım. O güne kadar hepinize başarılar diliyorum, tekrar geleceğim. Elazığ Belediyesini kazanacağız, tarih yazacağız."

Yarın Tunceli'de olacaklarını belirten Özel, Elazığ'a da belediye başkan adayları ile çalışmak için geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i anma törenine katıldı - Son Dakika


10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:09
Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

Son Dakika
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
09:09 Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i anma törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement