CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Netanyahu\'nun konuşmasına tepki gösterdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, "O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır." dedi.

Özel, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'e destek olan, İsrail'i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek istediğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde büyük bir utanç yaşandığını dile getiren Özel, katliam suçlusu Netanyahu'nun, dakikalarca birileri tarafından alkışlandığını söyledi.

Özel, o vicdansızlara "neyi alkışlıyorsunuz?" diye sorulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 70-80'i kadın ve çocuk olan, 40 binden fazla kişi katledilmiş. Ambulansları, hastaneleri, revirleri, sığınmacı kamplarını vuruyorlar. 'Burada toplanın, insani yardım alacaksınız.' diyorlar. O toplanılan yeri vuruyorlar ve bunu yapan Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Protesto eden ve kahramanca orada duruşunu gösterenleri tebrik ediyorum. O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın. Biz, Filistin davasının arkasında olmaya devam ediyoruz. Ecevit'ten, Deniz Gezmiş'ten beri devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal'de başkan yardımcısıyım. Başkanımız Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı; ülkesinde Filistin'i tanıdı. Bütün sol partilere, sosyal demokrat partilere bir kez daha Bursa Ulu Cami'nin avlusundan aynı çağrıyı yapıyoruz; bu mezalimi bitirin."

Geçmişte Bosna Hersek'te de soykırım yaşanırken, Avrupa'nın, dünyanın sustuğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Şimdi Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz'u soykırım günü ilan ediyor; 29-30 sene sonra 'soykırım' desen ne olur? Soykırıma mani olmadıktan sonra. Unutulmasın ki Aliye İzzet Begoviç'in şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir; 'Unutulan katliamlar, tekrarlanır.' Unutmamak lazım yaşananları ve Filistin'e 30 yıl sonra 'Bugün Filistin'i anma günü' demek değil, bugün bu katliama 'dur' deme zamanıdır. Burada Filistin'i destekleyen ve İsrail'i protesto eden kardeşlerimize de destek verdik. Destek veriyoruz. Onların sesini duyuyoruz. Bütün Türkiye, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in arkasındadır, İsrail'in yaptıklarının karşısındadır."

TÜİK hakkındaki suç duyurusu

Bir gazetecinin CHP'nin "verileri gizlediği ve kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlatması üzerine Özel, şöyle devam etti:

"Her yere şikayet ettik, olmadı. En son savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hemen, jet hızıyla reddetmişler. O savcıya şunu sormak istiyorum, maaşını TÜİK'in yaptığı hesaplar üzerinden gidip de alışveriş yapsın bakalım. Bu maaş, ona yetiyor mu? O savcının aldığı maaş, bugün bu insanların aldığı maaşın da katbekat üstünde. Herkes geçim zorluğu yaşıyor. Takipsizlik kararı vereni gerçekten vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİK'in yaptığına takipsizlik veriyorsa senin de alacağın unvan, vicdansızlıktır."

Özel, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin soru üzerine de "Kamu görevlileri görevlerini yaparken bunu aksattılarsa bundan sorumlular. AK Parti, MHP, CHP olsun, SGK'ya parayı ödemeyen kişi, bunu zimmetine mi geçirmiş? O şehre mi harcamış? Ona bakmak lazım." dedi.

"Erken seçim istemem ama millet isterse onu dile getiririm." diyen Özel, sokakta erken seçim talebinin her geçen gün arttığını gözlemlediğini de sözlerine ekledi.

Bu arada Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Özel, daha sonra partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.