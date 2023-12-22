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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararlarına direnmek ülkeyi felakete götürür - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararlarına direnmek ülkeyi felakete götürür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkındaki ikinci 'hak ihlali' kararıyla ilgili olarak, 'Bugüne kadar çok eksik yapıldı ama buradan sonra, bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir, değişmez.' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Anayasa Mahkemesi kararlarına direnmek ülkeyi felakete götürür
22.12.2023 - 20:10,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci "hak ihlali" kararıyla ilgili, "Bugüne kadar çok eksik yapıldı ama buradan sonra, bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir, değişmez." dedi.

"Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 104. Yılı Programı"na katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Can Atalay'la ilgili verilen ikinci kararda '13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle' ifadesi vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, dün verilen kararın çok dikkatli okunması gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinde kararın 3 karşı oya karşı oy çokluğuyla alındığı halde uygulanması için mahkemeye oy birliğiyle yollandığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri diyorlar ki karar 'Ne olursa olsun, mutlaka uygulanmalıdır.' Buradan sonra bu kararı uygulamamak, hukuk tanımazlık, Anayasa tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun, Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Danıştay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, hepimiz yetkilerimizi Anayasa'dan alıyoruz. Anayasa'yı tanımayan devleti tanımaz, devleti tanımayan bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. O yüzden bugüne kadar çok eksik yapıldı ama buradan sonra, bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir, değişmez"

"Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde"

Yerel seçimde AK Parti'nin Ankara ve İstanbul için halen aday arayışının devam ettiğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladıklarını anımsattı.

Bütün Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, onun aday arayışını izlediğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Hepiniz biliyorsunuz, bütün Ankara konuşuyor. Birinin karşısında 15 kişiyi ölçtürdüler, birinin karşısında 12 kişiyi, karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülünecek bir durum değil, bu bizim için övünülecek bir durum. Hiç üzülmesinler. Demek ki Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara karşısına aday çıkarılamayacak, iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Şunu hatırlıyorum geçmişte sesleniyordu bize, 'Ey Cumhuriyet Halk Partisi, adayınız kim' diye. Ben seslenmeyeceğim, 'Ey Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Ankara'da adayın kim' diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan. bu övünülecek bir şey. Karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı değil, elimizdeki bütün büyük şehirleri iyi yönetiyoruz. Memnuniyet anketleriyle ölçüyoruz. Halkın gönlünde olan, bizim de gönlümüzde. Önümüzdeki hafta ve devam eden haftalarda peyderpey, bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor, Cumhuriyet Halk Partisi her parti meclisi toplantısında beş gün arayla, yedi gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra bütün Türkiye'ye bundan beş yıl önce baharı getirmiştik, bundan sonra yazı getireceğiz."

"Aydın ve İzmir adayları yılbaşından önce açıklanır mı?" sorusu üzerine ise Özel, "Hemen önce açıklanabilir, hemen sonra açıklanabilir. Ama sonuçta Aydın zaten açıklanacak. Biz benzer kategorideki belediyelerimizden önce Aydın'ı açıklarsak, o belediyelerde 'acaba açıklanmayacak mı' kaygısı oluşmasın diye belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın'ı beklettik. Bir başka sebebi yok." diye konuştu.

"Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır"

Bir gazetecinin, "Geçen hafta çok konuşuldu, savaş ilanının ardından hem siz hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün Nevşehir'de. Bu değerlendirmelerin gölgesinde aslında sizden de bir açıklama bekliyoruz. Sizden her seferinde taban ittifakına vurgu yapıldı. Daha ılımlı mesajlar verildi ama son bir değerlendirme alabilir miyiz?" sorusuna Özel, "Buradan bu işte sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve 'Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetle kavga etsin' isteyenlere şunu söyleyeceğim, bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan, barışın başkentinden bütün muhalefete, bütün muhalefetteki partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum, biz Hacı Bektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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Nevşehir, İstanbul, Ankara, Partiler, Hukuk, Politika, Son Dakika

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