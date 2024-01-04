CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM\'yi olağanüstü toplantıya çağırdı ve miting düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını, 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Özel, PM toplantısının kapanışında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin olağanüstü günlerden geçtiğini, dün ortaya çıkan Yargıtayın Can Atalay kararının, bugün yerel seçim gündemiyle aday belirlenmesini olanaklı kılmadığını belirtti.

PM toplantısının gelecek hafta, tahminen çarşamba gününe alındığını ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Bugün beklenen kararlar ve o güne kadar belirginleşecek adaylıkları sizlerle paylaşacağız. İlk bilgi olarak, temel prensip olarak ön seçim yaptığımız bölgelerdeki adayları sandık sonuçlarına aynen uyarak adaylaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta ön seçimi tamamlanan arkadaşlarımızın aday olarak bildirilmesini bugün karara bağladık. O konuda herhangi bir gecikme yaşamamak adına. Ancak onun dışında Parti Meclisimiz, tamamen karşı karşıya olduğumuz yargı eliyle anayasayı askıya almak, anayasayı yok saymak ve anayasasızlaştırma suretiyle bir sivil darbe girişimini gündemine almış durumda. Dün Yargıtay 3. Ceza Dairesinin aldığı karar, Hatay halkı tarafından milletvekili olarak seçilmiş Can Atalay'ın salıverilmemesine, dokunulmazlık hakkından yararlanmamasına, yargılamasının durdurulmasına ve gereğinin yapılmasına yönelik bir karar ve kriz olarak görülmekle beraber bunu çok aşan bir noktaya gelmiş durumdadır."

Can Atalay'ın haksız yere yargılandığını savunan Özel, Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçeli olarak yayımlandığını ve o anda bu kararların yürütme, yasama yargı organları için bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ortak toplum sözleşmesi olduğunu vurgulayan Özel, anayasa yoksa devletin olamayacağını, anayasaya sahip çıkmanın ülkenin geleceğine sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getirdi.

"Attığı yumruğu savunamayız"

Üniversite öğrencisi E.A'nın, İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönmekte olan İsmail Aydemir'e, yumruklu saldırıda bulunması sebebiyle tutuklanması olayına ilişkin Özel, hiç tasvip edilmeyen bir sonucun ortaya çıktığını söyledi.

Yaşananları dikkatle takip ettiğini aktaran Özel, "Babası Zafer Bey'i aradım, ilk söz şunu söyledim, Zafer Bey biz şiddete karşıyız. Attığı yumruğu savunamayız. Ama bir basit yumruklama Türkiye'nin neresinde, geçmişinde hiçbir sabıkası olmayan basit müessir fiil, geçmişinde sabıkası olmayan, adresi belli, 22-21 yaşındaki bir genci tutuklamışlar. Bırakın genci, basit müessir fiilden hangi sabıkasızı tutuklamışlar." ifadesini kullandı.

"Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na kurumsal başvurularımızı yapıyoruz"

Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak için atacakları adımları sıralayan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birincisi, Anayasa'nın 153'üncü maddesi açıktır. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamak, anayasayı fiili olarak askıya almaya teşebbüs etmek, anayasal düzene karşı bir kalkışmadır. Bu sebeple anayasal düzene karşı işlenen suçla mücadele etmeleri için hukuki ve siyasi hiçbir adımdan kaçınmayacağız. İlk olarak CHP tüzel kişiliği olarak bu suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilgili üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na kurumsal başvurularımızı yapıyoruz.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun görevden el çektirme, bu beş hakim için görevden el çektirme kararını bir an önce almalarının, kendi anayasal görevleri olduğunu hatırlatıyoruz. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu kararı bu şekilde beş hakimin uygulamasının Yargıtay'daki ilgili dairedeki diğer 13 hakim ve Yargıtay'daki görev yapan tüm hakimler açısından bir suçta ortaklaşma zarureti gibi algılatılıp, bunun bir Yargıtay kararı olarak dayatılması, bu hukuk insanlarının her birinin mesleki gelecek ve onurlarına lekedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, bu kararı, görüşülmek üzere Ceza Genel Kurulu'na götürmeye davet ediyoruz. Götürün Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na, çıkalım bakalım oradan Anayasa Mahkemesi kararı uygulanır mı, uygulanmaz mı?"

"Tüm vatandaşlarımızı hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Tüm muhalefet partilerinin, toplandığında katılacaklarını bildirdikleri, CHP ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi, TİP, Demokrat Parti, DEVA Partisi tarafından imzalanan, İYİ Parti ve DEM tarafından da toplandığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 Salı günü, saat 15.00'te Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. TBMM'yi, kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi için önümüzdeki salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.

Ayrıca CHP olarak sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa o demokratik çağrılara en yürekten katkıyı, katılımı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü 'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' diyeceğimiz, demokrasiye sahip çıkacağımız, anayasaya sahip çıkacağımız, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımız büyük miting için 14 Ocak Pazar günü, saat 13.00'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini, tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, bilhassa gençlerini, Tandoğan Meydanı'nda geleceğimize, adalete, hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz."