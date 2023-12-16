CHP Genel Merkezine Ordu\'da ön seçim tepkisi; il başkanı üyelerden özür diledi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, parti genel merkezinin ön seçim yapılmadan kentte 4 ilçe belediye başkan adayının açıklanmasına tepki gösterdi. Parti teşkilatına verdiği sözü tutamadıkları için özür dileyen Akpınar, 'Ordu'daki, Altınordu'daki bütün üyelerimizden halka verdiğimiz sözden dolayı sözümüzü tutamadığımız için tekrar tekrar özür diliyorum. Gönlümüzün istediği ön seçimdi dedi.

CHP Genel Merkezi, cuma günü yapılan açıklama ile Ordu'nun Altınordu, Kumru, Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından CHP Ordu İl Başkanlığı'nda ön seçim çatlağı yaşandı. Birçok partili ön seçim yapılmaması nedeni ile genel merkeze tepki gösterirken, il teşkilatının istifa edeceği ileri sürüldü. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, bugün parti il binasında gazetecilerle bir araya geldi. İstifa söylentilerinin doğru olmadığını belirten Akpınar, genel merkezin ön seçim yapılmadan aday açıklamasına tepki gösterdi.

'GENEL MERKEZİMİZİN DİKKATLİ OLMASINI İSTERDİK'

İl ve ilçe kongrelerinin ardından yerel seçim startını verdiklerini söyleyen Akpınar, 'Genel merkez, 2 gün önce Ordu şehrimiz ile ilgili olarak 4 adayımızı açıkladı. Bunlardan üç tanesi Kumru, Mesudiye ve Kabadüz ilçemiz ve bir tane de Altınordu ilçemizde kıymetli bir adayımızın ismi açıklandı. Tabi ki bu 2 günlük zaman zarfında Ordu il örgütü olarak bir takım şeylerden rahatsız olduk. Cumhuriyet Halk Partisi savaş süngüleri, düşman esareti altında kurulmuş, kongrelerini, kurultaylarını yapmış ve en son 3 Kasım'da Türkiye'ye tek adam düzeninin olduğu bir noktada demokrasi şöleni yaşatmış bir parti. Biz genel merkezimizin bu noktada yaşattığı demokrasi şöleni sonrasında, örgütlerin aldığı kararlar sonrasında daha dikkatli olmasını isterdik. Genel merkezimizin verdiği karara saygı duyuyoruz. Ancak mahalle seçimlerinden başlayıp bizleri bu makama taşıyan Ordu'da, Altınordu'daki üyelerimize bir söz vermiştik. Biz her halükarda Altınordu'da örgüt denetimde ön seçim yapacağız. Aynı şekilde ilçe örgütlerimiz ile üyelerimiz ne talep ediyorsa onların talebini her anlamı ile göze alarak noktasına, virgülüne dokunmadan genel merkezimize iletecek ve genel merkezimizin de bu noktada karar almasını isteyeceğiz diye konuştu.

'SÖZÜMÜZÜ TUTAMADIĞIMIZ İÇİN TEKRAR TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM'

Parti üyelerinden özür dileyen Akpınar, '2 gün önce yarın bu şehrin ufuklarını değiştirecek bir belediye başkan adayımız açıklandı ve inanıyorum ki 31 Mar 2024 seçimlerinde bu şehrin kalbi olan Altınordu'yu kıymetli adayımız Sayın Ulaş Tepe başkanımız ile emaneti geri alacağız. Ancak tasnif etmediğimiz şeyler var. Bu noktada tekrar söylüyorum; Ordu'daki, Altınordu'daki bütün üyelerimizden halka verdiğimiz sözden dolayı sözümüzü tutamadığımız için tekrar tekrar özür diliyorum. Gönlümüzün istediği ön seçimdi. Bu sandıktan Ulaş başkanımız da çıkabilirdi, diğer aday adaylarımız da çıkabilirdi ama çıkan adayımız hangimiz olursa olsun Ordu'nun kıymetli bir evladı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne Altınordu belediyesini kazandıracaktı. Üzüldüğümüz şeyler dediğim gibi verilen sözün tutulmaması. Ama bu kararı genel merkezimiz vermiş, biz Cumhuriyet Halk Partili bilinci ile bu karara saygı göstereceğiz. Diğer aday adaylarından da aynı şekilde Ordu il başkanı olarak bu sözü tutamadığım için onlardan da ayrıca özür diliyorum. Genel merkezimizin inşallah ki bundan sonra bu tür hatalar yapmayacağına inanıyorum. Çünkü burası Cumhuriyet Halk Partisi ifadelerinde bulundu.

'YALNIZ BIRAKILDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜN OLDUK'

İlçe belediye başkan adaylarını medyadan öğrendiğini de söyleyen Akpınar, şöyle konuştu

'Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, ister Kars, ister Edirne, ister Trabzon, ister Hakkari olsun, bir belediye başkanı açıklanıyorsa bunu internetten, televizyon haberlerinden öğrenmemelidir. Bu noktada genel merkezimizin yaptığı davranışı doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Umarım ki bundan sonraki süreçte açıklanacak adaylarımız noktasında sayın genel başkanımız, sayın genel merkezimiz daha dikkatli davranacaktır. Bu konuda da daha hassasiyet içerisinde olacaktır. Biz sadece yöntemden, kendilerimize ait ilkelerimizden, prensiplerimizden yalnız bırakıldığımız için üzgün olduk. İki gün boyunca kırgınlık yaşadık ama biz hataya hata ile gitmeyeceğiz. Çünkü bu şehrin Cumhuriyet Halk Partisine, bu şehrin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına ihtiyacı var. Biz bu noktada bu bilinçle, bu doğrultuda merkez ilçe başkanımız ve 19 ilçe başkanımız ile beraber, 2 tane bölgedeki milletvekilimiz ile beraber, belediye başkan adaylarımız ile beraber Ordu'daki talana son vermek için il kongresi sonrasında başlattığımız yerel seçim startına bugün de devam ediyoruz. AK Parti iktidarının Ordu'da yapmış olduğu 10 yıldır talan düzenini 31 Mart 2024 seçimlerinde yıkmak üzere yola çıktığımızı ve adaylarımıza inancımızın tam olması noktasında başaracağımızı söylüyorum.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER Mustafa KIRLAKORDU, (DHA)-