CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa iddialarını yalanladı - Son Dakika
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa iddialarını yalanladı

10.08.2023 11:26

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığı için Anadolu turuna çıkacağı iddialarını yalanlayarak istifa etmeyeceğini belirtti. Özel, liderlik değişimi ve program-tüzük değişikliği konularında genel başkanla görüşeceğini ve ailesiyle de kararını paylaşacağını ifade etti. Ayrıca, parti örgütü yapılanmasında köklü değişikliklerin gerektiğini ve yeni nesil bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Seçim sonrası kongre süreci başlayan CHP'de liderlik değişiminin yanı sıra program ve tüzük değişikliği de konuşuluyor. Adı genel başkan adaylığı için geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek genel başkanlık için Anadolu turuna çıkacağına iddialarına ilişkin "Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa edeceği yönünde haberlerin doğru olmadığını söyledi, bu konunun kendi tasarrufu dışında tartışılmasını iyi niyetli bulmadığını kaydetti.

"BUNU YAPACAKSAM BENDEN DUYARLAR"

Genel başkan adaylığı ile ilgili sorulara daha önce "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yönünde açıklamalarını hatırlatarak yanıt veren Özel aynı noktada olduğunu kaydetti. Birileri söylüyor diye istifa edip Anadolu turuna çıkma gibi bir durum olmadığını ifade eden Özel, "Bunu yapacaksam benden duyarlar. Birileri söylüyor diye ve basitleştirerek ve indirgeyici bir anlayışla onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve çok daha Türkiye'ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil bir anlayışın harekete geçmesi ile mümkün. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim" dedi.

"ÖRGÜTÜN SEÇMENDEN KOPUK OLDUĞU VARSAYIMI ÖRGÜTE HAKARET"

Kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiği görüşünü tekrarlayan Özel, partinin kurultay yapmadan yerel seçimlere gitmesinin seçmenin içinde bulunduğu ruh hali düşünüldüğünde sağlıklı olmayacağını söyledi. "Değişim isteği seçmende var, örgütte yok" yönünde değerlendirmeleri reddeden Özel, "Örgütün seçmenden kopuk olduğu varsayımı örgüte hakaret. Bunu kabul etmek örgütü küçümsemek olur. Dışarıda başka bir tansiyon var, örgütümüz bunu hissetmiyorsa kabul etmem. O nedenle seçmen, bize gönül verenler neyi söylüyorsa bunu örgüt de, biz de duyuyoruz. Hepimizin duyması lazım" dedi.

"MEVCUT METİNLERİ SADELEŞTİRMEK YETMEZ"

Dikkatli şekilde süreci takip ettiğini kaydeden Özel tartışmayı kişi ya da kişilere indirgememek gerektiğini söyledi, genel merkezin başlattığı tüzük ve program değişikliği çalışmalarını değerlendirdi. Özel, "Sadece genel başkanı, MYK'yı tartışarak yapmamak lazım. Ama meseleyi sadece tüzüğe de indirgememek lazım. Biz tüzük çalışıyoruz, çok güzel olacak! Mevcut tüzüğün nasıl uygulandığını da konuşmak lazım" dedi. Özel parti programının yenilenmesiyle ilgili çalışmayla ilgili de, "Program meselesine biraz daha kapsamlı bakmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktür, dünyanın içinde bulunduğu konjonktürü, çağın gereklerini gören bir çalışma olmalı. Yeni sözlerin, duruşun, ihtiyaçların daha net ifade edildiği ve partinin kiminle iletişim kurduğunu bilen bir programa ihtiyaç var. Partinin köklerini, tarihini, sorumluluklarını inkar etmeyen ama yeni kuşak seçmenle de sağlıklı ve etkili iletişim kurabilen metinler çıkarmak lazım. Mevcut metinleri sadeleştirmek, bunun üzerine görüş toplamak yerine daha interaktif, gençlerle, kadınlarla, örgütlerle, parti dışı siyasetle de konuşan, ama kendisini de doğru tarif eden bir programa ihtiyaç var. Dünyaya örnek olacak bir değişim dönüşüm için iddialı olmak da gerekiyor. Ama bunun için de dünyayla da etkileşim kurabiliyor olmak lazım. Bu tip hazırlıkları önemsiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ NESİL YÖNETİME İHTİYAÇ VAR"

CHP Grup Başkanı Özel parti örgütü yapılanmasında da köklü değişiklik gerektiğine işaret ederek şunları söyledi; "Örgüt yapısı açısından yükselen bazı milliyetçi sağ akımlara benzeyen, korku siyaseti, tehdit üzerine kampanya kuran, bir yandan Orban'a, Putin'e benzemekten Trump'ın yaptığı işlere öykünmekten geri durmayan bir siyasetle rekabet ederken bunlardan farklılaşmak lazım. Liderin güçlü olduğu, bütün genel başkan yardımcılarının da lider tarafından atandığı bir anlayıştan, örgütün ve tüm seçilmişlerin kendi ağırlığını bildiği ve tüm kademelerde yönetime müdahil olabildikleri bir süreci tarif ettiğimiz yeni bir örgüt mimarisine, yeni nesil bir yönetime ihtiyaç var. Yönetişim meselesi ile ilgili mesafeler kaydedilmişken rakiplerimizin güçlü liderlik üzerine muhafaza ettikleri hantal örgüt ve örgütlenme yapılarını tekrar edemeyiz. O nedenle bir çalışma yapmak lazım. Bunun çok kapsamlı çok çağdaş ve çok etkileşimli modellerle yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tip arayışların çabaların içinde de olacağız."

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: rambo okan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yorumcu: bunların hiç biri istifa filan etmez . boşa kendinizi yormayın. robot hepsi. bunların istifasını beklemek. chp belediyesinden hizmet beklemeye benzer Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Fırat Duran: Bakın beyler bu adamlar mal değil, niye istifa etsin? Ne güzel devletten para akıyo, chpden de akıyo, para, makam, araçlar, evler ohhh. İki Atatürk desin zaten en büyük Atatürkçü o oluyor. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa iddialarını yalanladı - Son Dakika


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