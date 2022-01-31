Üye Girişi
CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? - Son Dakika

CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?

31.01.2022 10:26

Son dönemlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen isimlerden biri olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından çektiği videolarla oluşturmaya çalıştığı 'halktan biri' imajı CHP İstanbul İl örgütünün paylaştığı fotoğrafla yerle bir oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda evinin mutfağından çektiği samimi videolarıyla dikkat çekmişti. Dün de bir video yayınlayan CHP lideri, "Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımının ardından CHP İstanbul Gençlik Kollarının sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf karesi yayınlandı. Paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun video boyunca oturduğu masanın bulunduğu alan geniş açıdan görüldü. Bu kare ile CHP liderinin Boğaz manzaralı bir otelde olduğu gözler önüne serildi. Bu durum ise CHP İstanbul örgütünün Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak istediği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte o paylaşım:

CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?

GECELİĞİ 100 BİN TL

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Boğaz manzaralı otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? - Son Dakika


Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı         
10:26
Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı         
10:12
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48

Son Dakika Haberleri
10:26 CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?
10:25 Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı
10:15 NFT platformunda yerini alan resim sergisi sanatseverlerle buluştu
10:11 Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı
10:09 Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi
10:09 Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı
09:50 Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim
09:56 Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor
09:55 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
09:54 Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 10:36:36. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement