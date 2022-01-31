CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi? - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda evinin mutfağından çektiği samimi videolarıyla dikkat çekmişti. Dün de bir video yayınlayan CHP lideri, "Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımının ardından CHP İstanbul Gençlik Kollarının sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf karesi yayınlandı. Paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun video boyunca oturduğu masanın bulunduğu alan geniş açıdan görüldü. Bu kare ile CHP liderinin Boğaz manzaralı bir otelde olduğu gözler önüne serildi. Bu durum ise CHP İstanbul örgütünün Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak istediği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte o paylaşım:

GECELİĞİ 100 BİN TL

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kaldığı Boğaz manzaralı otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.