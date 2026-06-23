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CHP Kongre Sürecini Başlatıyor

CHP Kongre Sürecini Başlatıyor
23.06.2026 18:32
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CHP Sözcüsü Sarı, Eylül'den itibaren kongre sürecinin başlayacağını duyurdu. İstifalar ve yapılanmalar hakkında bilgiler verdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, hem ülke hem de parti gündemine dair konuların konuşulduğunu söyledi. Sarı, NATO Zirvesi çerçevesinde alınan tedbirlere ilişkin, "Dünyanın her yerinde NATO zirveleri yapılır ama dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar NATO zirvelerindeki protestoları engelleyecek sertlikte işlemler yapılmaz. Yani dünden başlayarak Ankara'da çok ciddi gözaltıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin protesto hakkı vardır. Bunu böyle bir olağanüstü hale çevirmek fiili bir olağanüstü durum haline çevirmek doğru değildir buna şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.

'20-22 İSTİFA VAR'

Sarı, belediye başkanlarının istifalarını MYK'da konuştuklarını söyleyerek, "En son yerel seçimlerden beri yaklaşık 20-22 istifa var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu istifa eden arkadaşlarımızın üç tanesi halen bağımsız olarak yollarına devam ediyor; ancak 19 tanesinin AKP saflarına gittiğini, oraya katıldığını görüyoruz. Bunu asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp bağımsız olarak yoluna devam eden arkadaşlarımızı bir kenara koyuyorum. Ancak siyasal olarak mücadele ettiğimiz bir partinin safında saf tutmuş olmalarını asla kabul etmiyoruz. Bunu etik olarak da doğru bulmuyoruz, siyaseten de doğru bulmuyoruz. Ancak burada bir özeleştiri yapılmasının da gerekli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

'820 İMZANIN DEĞERLENDİRMESİ DÜRÜYOR'

MYK'da kongre ve kurultay süreçleri ile ilgili değerlendirme bulunduklarını belirten Sarı, "Elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak. Buna ek olarak biz biliyorsunuz bir olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. Özellikle tabanımızdan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak bir kongre sürecini başlatmayı düşünmüştük. Bununla ilgili hem MYK'mızda hem Parti Meclisimizde karar almıştık, bir komisyon kurulup olağan kongre takviminin açıklanmasına ilişkin. Biliyorsunuz geçen hafta biz bu komisyonumuzu oluşturmuştuk. Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir'den oluşan 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bu komisyon olağan kurultay hazırlık komisyonu olarak görev yapacaktı. Komisyon toplantılarına devam ediyor ve bir kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içinde bu arkadaşlarımız. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak, olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA İL YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALDIK'

Sarı, hem yurt içi hem de yurt dışı örgütlere dönük değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye'deki 2 ilimizle ilgili de karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri il örgütünün disiplin kurulu ve il başkanıyla beraber feshi ve mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzıoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri il Örgütü'nün disiplin kurulunun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt feshi var, orada bir disiplin uygulaması yok. Antalya ilimizi yönetimi ile beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi yönetimleri ile ilgili çalışmalarını yapıp bize gelecekler" açıklamasında bulundu.

'YAŞANANLAR CHP'YE YAKIŞMIYOR'

Sarı, CHP il binalarında yaşanan olayları doğru bulmadıklarını vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığına yakışmıyor. Dolayısıyla burada yine birlik beraberlik içerisinde alınan kararlar ve bizim kurumsal kimliğimize uygun biçimde hareket edilmesini bütün arkadaşlarımıza salık veriyoruz. Aynı zamanda burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğine yakışmayan eylem ve davranışları da yakından takip ediyoruz. Söz gelimi Sayın Özgür Özel'in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan onu rencide edici şekildeki görüntüleri kabul etmediğimizi bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırmış bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarı, "Kayseri'de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Kayseri il başkanımızın tavrı, sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler, zaten kamuoyuna açık biçimde deklare ediyor kendisi de. Aynı zamanda geçen hafta biliyorsunuz biz Kayseri'ye üç tane merkez ilçeye ilçe başkanı atamıştık. Bu ilçe başkanlarımızı tanımadıklarını ve görevden aldıklarına dair işlemler tesis ettiler. Bu işlemin üzerine de biz Kayseri İl Başkanı'nı yönetimi ile beraber görevden almış bulunuyoruz. Yani partinin yine kurumsal kimliği çerçevesinde değerlendirilecek bir işlemdir bu" açıklamasını yaptı.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PLANLAMA VAR'

Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planladığını aktaran Sarı, "Ama bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunulmuş değil. Önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var" dedi.

'ONLARI PM'YE DAVET ETMEDİK'

Sarı, PM'den istifa eden 27 kişinin bugün gerçekleştirilen PM toplantısına davet edilip edilmediği ile ilgili soruya, "Bu arkadaşlarımız ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde Parti Meclisi'ne davet edildiler ve bu arkadaşlarımız 3'üncü İcra Dairesi'ne gidip tebligat aldılar. Yani mazbatalarını biz vermedik. İlgili 3'üncü daire hemen yan taraftaki binadadır biliyorsunuz. Tebligat çerçevesinde Parti Meclisi'ne geleceklerini ikrar etmiş oldular. Şimdi benim söylemeye çalıştığım şey şudur; arkadaşlarımız istifalarını bize sunuyorlar biz arkadaşlarımızın istifalarını elbette parti geleneği çerçevesinde aldık. Ancak istifaların değerlendirileceği mekanizmanın Bölge Adliye Mahkemesi olduğunu söylemek istedim. Oraya da vermeleri gerekir bu dilekçeleri. Çünkü atayan onlar. Ancak biz arkadaşlarımızın irade beyanlarını esas aldığımız için de böyle bir istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Katılmak istemediklerini ve istifa ettiklerini düşündüğümüz için onları Parti Meclisi'ne davet etmedik. Ama arkadaşlarımız istiyorlarsa, yani böyle bir niyetleri varsa biz memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kongre Sürecini Başlatıyor - Son Dakika

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