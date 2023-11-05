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CHP Kurultay'ın PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu - Son Dakika

CHP Kurultay'ın PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu

Son Güncelleme: 05.11.2023 23:00

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel'in listesindeki isimler de ortaya çıkmaya başladı. Anahtar listede akademisyenler Yalçın Karatepe, İlhan Uzgel'in yanı sıra Volkan Demir ile eski MYK üyesi Böke de yer alacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılıyor. Aday başvurularını 3 kez ertelenmesinin ardından, itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla aday listeleri kesinleşti.

İSTE ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

NTV canlı yayınında yer alan habere göre, Kurultay'ın ikinci gününde yeni Genel Başkan seçilen Özel'in A Takımı belli oldu.

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe
  • Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir
  • Ankara Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel
  • Andaç Pamuk
  • Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu
  • Sanatçı Tolga Sağ
  • Baran Bozoğlu
  • UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan
  • Gülşah Deniz Atalar

Listede olması beklenen diğer isimlerse şöyle:

  • Selin Sayek Böke
  • Burhanettin Bulut
  • Suat Özçağdaş
  • Gamze Taşçıer
  • Gökçe Gökçen
  • Murat Bakan
  • Ahmet Baran Yazgan

"A TAKIMI" PM ÜYELERİ ARASINDAN SEÇİLECEK

Genel başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.

PM SEÇİMİ CHP İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

CHP'de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor. Bu üyelerden 52'si yapılan seçimle PM'ye giriyor. Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, İlhan Uzgel, Özgür Özel, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultay'ın PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Kurultay'ın PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu - Son Dakika
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