CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılıyor. Aday başvurularını 3 kez ertelenmesinin ardından, itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla aday listeleri kesinleşti.
NTV canlı yayınında yer alan habere göre, Kurultay'ın ikinci gününde yeni Genel Başkan seçilen Özel'in A Takımı belli oldu.
Listede olması beklenen diğer isimlerse şöyle:
Genel başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.
CHP'de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor. Bu üyelerden 52'si yapılan seçimle PM'ye giriyor. Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçiliyor.
Son Dakika › Politika › CHP Kurultay'ın PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu - Son Dakika