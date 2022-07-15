CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki 'Şehitler Panosu' önünde anma düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

"15 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR ASLA UNUTULMAYACAK"

Törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da yaşananların asla unutulmayacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "15 Temmuz günü, milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla cesaretle dirayetli duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular. Bu milleti zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumdular. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar asla unutulmayacaktır. Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, yüce meclisin üzerinde uçuracak kadar aklını kaybetmiş kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacaktır. Allah bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği unvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip farklı çıkar çevrelerinin ilgisinden takdirinden medet umanlardan korusun" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT HENÜZ ORTADAN KALKMAMIŞTIR"

Konuşmasının devamında Türkiye üzerindeki tehdidin henüz ortadan kalkmadığına vurgu yapan İmamoğlu, "Devletimiz milletimizi bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. 15 Temmuz'dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Bu ülkede liyakate sahip sadece kamuya hizmet edecek yalnızca halka hesap verecek yurtsever 86 milyonlar insanımız vardır. Onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez. 15 Temmuz'da bu millet genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle bunu tüm dünyaya kanıtladı. Ancak dediğim gibi süreç henüz tamamlanmamıştır. Tehdit henüz kalkmamıştır" dedi.

97 ŞEHİDİN İSMİNİN BULUNDUĞU PANKARTA KARANFİL BIRAKILDI

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Törene katılanlar, İBB binasına asılan ve üzerinde 97 şehidin ismi bulunan pankartın önüne karanfil bıraktı.