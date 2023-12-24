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Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin - Son Dakika
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Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin

12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzalarken CHP ve DEM Parti ise bildiriye imza atmamıştı. CHP'nin bu tavrı parti içinde de tepkilere neden olurken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol "Mecliste ortak açıklanan bu bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin" ifadelerini kullandı.

24.12.2023 - 15:10,
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı, CHP'nin ise imzasının yer almadığı terör saldırısını kınayan bildiriye ilişkin, "Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum" ifadesini kullandı. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurguladı.

"ŞEHİTLERİMİZ SİYASİ PROPAGANDA HALİNE GETİRİLEMEZ"

Türkiye'nin üniter yapısını ve devletin varlığını korumak için gözünü kırpmadan ölmeyi göze alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin şehit olmasını "siyasi propaganda" haline getirmenin asla doğru olmadığını belirten Erol, "40 yıllık terörle mücadelemizin 22 yıllık sürecinde tek başına iktidar olan AK Parti iktidarında terör meselesi ne yazık ki yanlış politikalardan dolayı çözülememiş hatta bu mesele derinleşmiştir." görüşünü paylaştı.

Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEM YAPABİLİR HALE GELMESİ CİDDİYETLE DÜŞÜNÜLMELİ"

DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti döneminde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini ve yargılandığını anımsatan Erol, şunları kaydetti; "Bu sürecin sonunda terör sorunu ortadan kalkmaya yüz tutmuş, terör örgütü ise dağılma noktasına gelmiştir. Hal böyle iken bugün yeniden terör örgütünün eylem yapabilir hale gelmesinin nedenleri ciddiyetle düşünülmelidir. AK Parti hükümeti, terör örgütünü nasıl bitirecekse ihtiyaç duyduğu desteği bildiriye yalnızca imza atılmasını isteyerek değil çözüm önerisini getirerek açıklamalıdır.

"MECLİS'TE AÇIKLANAN ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATIYORUM"

Ocaklara ateş düşerken, analar, babalar evlat acısı yaşarken, doğmamış çocuklar yetim kalırken siyaset yalnızca terör örgütünün bu eylemlerini kınayarak, acıları politik malzeme haline getirerek sonuç alamaz. Bu gerçeklere rağmen Mecliste ortak açıklanan bu bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin."

Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
Özgür Özel\'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP\'li Gürsel Erol\'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Seçimde size desteğin kralını gösterecez Yanıtla 1 3

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Elazığ, Güvenlik, Partiler, Terör, Politika, Son Dakika

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