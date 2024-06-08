CHP Lideri Özel: "AK Parti'ye, MHP'ye koltuk teklif ettik, kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bize 1 koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik. MHP'ye koltuk teklif ettik, birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler. AKP'liler bize oy verdi diye parti içi soruşturma açtılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için geldiği İzmir'de, Konak ilçesinde bulunan CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP Lideri Özel'i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe belediye başkanları çiçek ile karşıladı. Karşılama esnasında atama bekleyen bir engelli öğretmen, Özel'den yardım talep etti. CHP Lideri Özel de öğretmene cevap olarak, "Geçen sene bizim sayemizde 5 bin engelli öğretmen atandı" dedi. İl başkanlığındaki toplantı basına kapalı düzenlendi.

Özel, daha sonra Kültürpark'ta bulunan İzmir Sanat Başkanlık Çalışma Ofisi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a tebrik ziyaretinde bulundu. Orada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "İzmir bu seçimlerde 31 ilçede gösterdiğimiz belediye başkanından 29'unun seçildiği bir başarıyı elde etti. Seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi buraya kendisi açısından çok yüksek düzeyde bir önem arz etti. Karşılığı çok büyük bir kampanyayı burada yaptılar. Bir algı oluşturmaya çalıştılar. İzmir'deki çok takip edilen sosyal medya hesaplarına gösterdikleri özel ilgiden başlayarak görülmemiş bir kampanya bütçesi ayırdılar. Neredeyse İstanbul kampanyasından daha pahalı bir kampanyayı İzmir'e getirdiler. Onların kampanyasının maddi gücüyle rekabet edecek ne halimiz ne niyetimiz vardı. Çünkü bizim kampanyamızın manevi takımı çok güçlü. Bizim kampanyamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olmanın, Cumhuriyet'in sancak gemisi olmanın sorumluluğunu taşıyordu. İzmirliler burada İzmir'i, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet'i tartıştırmadılar" diye konuştu.

İşçileri işten çıkaran Menemen Belediyesi'ne eleştiri

Geçen yerel seçimde İzmir'de tüm tarih boyunca, tüm partilerden 6 kadının belediye başkanlığı yaptığı yerde, 9 kadın aday gösterdiklerini ifade eden Öze, "İzmirliler 8'ine teveccüh gösterdiler ve yeniden seçtiler. Diğer taraftan baktığımızda yine 12 genç aday gösterdik. İzmirliler 11'ini seçti. Seçemedikleri arkadaşımız 16 puan geriden geldi. Gelecekte mutlaka hedefine ulaşacak. Kadın arkadaşımızın karşısında da bir belediye başkanı değil, adeta devlet gücü kullanan bir kayyum vardı ve Menemen'in satılan tüm varlıkları, seçim odaklı bütçelendirmeyle harcandı. Fakat bundan sonra ümit ediyorum, 1 yıl kadar sonra Menemen'in bir sonraki belediye başkanını ilan edip çalıştırmaya başlayacağız. Gelecek seçimlerin rekor oyunu Menemen'de alacağız. Gelecek seçimlerde İzmir'de hedef 31'de 31'dir. 30 belediye ve büyük illeri kazanmaktır" cümlelerini aktardı.

"Kendi içimizde öz eleştiri yapıyoruz"

İzmir'de kendi içlerinde de öz eleştiride bulunduklarını ifade eden CHP Lideri Özel, "Çünkü Manisa'da yüzde 60 oy alınan bir yerde İzmir'de alınan oy oranını konuşuyoruz. Elbette doğru bir stratejiyle, neredeyse bütün belediyeleri kazandık. Bir başarısızlıktan söz etmek değil ama İzmir'in çok daha bu rakamların fevkinde rakamlara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz. Geçen seçim oyunun yüzde 10'un üzerinde olduğu 2 partinin aday göstermeyip, bu dönem İzmir'de adaylarının olduğu gerçeğini de görelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen sert ve acımasız kampanyaları görelim. Yetki bundan sonra Cemil Tugay'da, yetki diğer 28 belediye başkanımızda. İzmir'in beklediği yüksek beklentilerle en iyi derecede cevap verilmesi gerekiyor. Cemil Başkan'ın cebindeki anahtar, İzmir kentinin altın anahtarı değildir. Büyükşehir belediyesinin kapısının ya da kasasının anahtarı değildir. O anahtar iyi, doğru dürüst, şeffaf bir yönetimin sonucunda en geç 4 yıl sonra yapılacak genel seçimlerde, Atatürk'ün partisinin iktidara gelmesinin anahtarıdır" diye vurguladı.

SODEM ve SODEMSEN adlı 2 yapının çok doğru bir şekilde konumlandırıldığını aktaran Özel, sosyal demokrat belediyelerin iş birliğini, güç birliğini, eş güdümünü, eğitimini ve denetimini oradan yürüttüklerini, çok önemli yapıların yer aldığını ve yapının içinde, alanında Türkiye'nin en iyilerinin olduğunu belirtti.

Almanya övgüsü

Almanya'daki ekonomik, eğitimsel ve sosyo-kültürel geleneğe övgüler dizen Özel, "Maalesef Türkiye kötü bir eğitim sistemine sahip. Almanya'yla Türkiye arasında ihracatta, ithalatta inanılmaz bir dengesizlik var. Biz onlara çok basit ve üretmeyi düşünmedikleri ürünleri genel olarak ihraç ediyorken onlardan üst düzey teknoloji ithal ediyoruz. Almanlar dünyanın en bilinen dört büyük araba firmasını üretiyorlar, kendileri mütevazi minibüslere biniyorlar. Çünkü Almanya'da demokrasi var. Liderler mütevazı, halk zengin. Bu tarafta ise liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Üzerinde bir ulusal mutabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Eğitim sistemi konusunda ulusal bir mutabakat var" açıklamasında bulundu.

"Çocuklar yanlış yönlendiriliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizimkiler ise 'yedi gün içinde görüş bildirin; yedi gün yeter mi deyince 'yüzde elli zam yaptım 10 gün olsun' diye bir anlayış tarafından yönetiliyor. 7 yaşında çocukların sınıfına tabut getirenler, arkadaşlarından birini kefenleyip başında çocukları ağlatanlar, Kabe'yi getirip 'tavaf öğretiyoruz' diyerek aslında o çocukların Müslümanlığı öğrenmek açısından İslamiyet'i tanımak açısından da yanlış yönlendiriliyorlar" diyerek eğitim sistemini eleştirdi.

"AK Partililerin en az memnun olduğu durum eğitim sistemi"

Açıklamasında eğitim sistemine eleştirilerini sürdüren Özel, "Çok güvenilir anket şirketlerinin aktardıklarına göre, AK Parti seçmeninin, AK Partili kadınların en az memnun olduğu durum, Milli Eğitim politikaları. Memnuniyet yüzde 18. AK Parti'ye oy veren seçmenin bile yüzde 82'si bu eğitim sisteminden rahatsız. İzmir'den söylemek isterim ki, eğitime dair maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim, sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okuldan gönderemeyenler ve iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar maalesef bilimsel, çağdaş eğitime, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreç eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi, yapıcı yön göstermemizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim ileri getireceğiz. Bunun dışında tabi Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart'ta kazandığımız çok iyi sonuç, 47 yıl sonunda birinci parti olmak, bir zaferdir; siyasi başarıdır. Ama bir zaferden çok, bir görev olarak, bir sorumluluk olarak görüyoruz. O yüzden kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi itmeden kakmadan çok önemli görevler yapacağız" diye konuştu.

"Biz adiliz, paylaşımcıyız"

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinden de açıklama yapan Özgür Özel, "Birazdan Belediye Başkanımız da bu kadar yoğun görevlerinin yanında sağlıklı kentler birliğinin başkanlığını da bir hekim olarak kabul etti. Kendisiyle Ege Belediyeler Birliğine de gideceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri, bugün İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği seçimleri, Ege Belediyeler Birliği seçimleri, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışını gösteren çok önemli örnekler. Geçmişte AK Parti MHP ile bir çoğunluğu sağlayıp, bütün bir yönetimi alıyorken, biz tek başımıza çoğunluğu sağlayıp yarısını biz alalım yarısını geri kalan alsın. Biz hakkımızdan azını alalım dedik. AK Parti'ye, MHP'ye DEM'e, İYİ Partiye ve Yeniden Refah Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne, 7 partiye görev teklif ettik. Bu görevi Yeniden Refah kabul etti, İYİ Parti kabul etti, DEM Parti kabul etti. Cumhur İttifakı ise karşımıza aday çıkardı. Tabii Yeniden Refah da Cumhur İttifakı'nda değil, bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez. Ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik. MHP'ye koltuk teklif ettik. Birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler. AKP'liler bize oy verdi diye parti içi soruşturma açtılar. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız" sözlerine yer verdi.

"Yüzde 50 artı 1'i alıp yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz"

Sözlerini sürdüren Özel, "Eskiden 100 liralık bütçenin 98 buçuk lirasını Cumhur İttifakına 1 buçuk lirasını da cumhur ittifakına gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı, biz ekonomideki gücümüz ne kadarsa o kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer arkadaşlarımız belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz yüzde 50 artı 1'i alıp yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ege Bölgesi'nde birlikte çalışacakları belediye başkanlarına ve ekibe teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "İzmir'de yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, güzel bir dönem başlattık. 2 aydır yenilikçi uygulamaları taşıdığımız bir dönem yaşıyoruz. Bu güzel ekibin bir üyesi olmak bizim için bir onur" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti. Daha sonra CHP Genel Başkanı Özel, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyelerini tebrik etmek üzere Ege Belediyeler Birliği'ni ziyaret etti. - İZMİR