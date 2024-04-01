CHP\'nin adayı Lâl Denizli, Çeşme\'nin ilk kadın belediye başkanı oldu

Politika

CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların açılmasıyla seçimden yüzü gülerek çıktı.

"BÜYÜK BİR ONUR VE GURURLA BAŞKANLIK YAPACAĞIM"

Lâl Denizli, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 34,38'te kaldı. Rakibine fark atarak Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli, X hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme'nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"ZAFERİMİZİ KUTLADIK"

İlçedeki kutlamalardan kareleri yayınlayan Lâl Denizli, "Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin dört bir yanında tarih yazdı. Aynı vizyonla 2028'e; iktidar olmaya yürüyoruz! Alaçatılı komşularımla birlikte zaferimizi kutladık. Yarın hep birlikte sevginin, dayanışmanın, umudun kazandığı bir bahar sabahına uyanacağız. Çeşme'yi harika günler bekliyor" dedi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lâl Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.