CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Lâl Denizli, sandıkların açılmasıyla seçimden yüzü gülerek çıktı.
Lâl Denizli, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde 34,38'te kaldı. Rakibine fark atarak Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli, X hesabından yaptığı açıklamada "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme'nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım" ifadelerini kullandı.
İlçedeki kutlamalardan kareleri yayınlayan Lâl Denizli, "Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin dört bir yanında tarih yazdı. Aynı vizyonla 2028'e; iktidar olmaya yürüyoruz! Alaçatılı komşularımla birlikte zaferimizi kutladık. Yarın hep birlikte sevginin, dayanışmanın, umudun kazandığı bir bahar sabahına uyanacağız. Çeşme'yi harika günler bekliyor" dedi.
Lâl Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.
Son Dakika › Politika › CHP'nin adayı Lâl Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında teröristlere ait 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.
Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar da açıklandı.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Seçim galibiyeti sonrası vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu, "Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından konvoy oluşturarak sevinç gösterisinde bulundu.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Destekçileri konvoy düzenleyerek seçimin sonucunu kutladı.
31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik oy oranına ulaşırken, toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı. 2019 seçimlerinde 263 belediye başkanlığı kazanan CHP'nin Türkiye haritasındaki yerleşimi Genel Başkan Özgür Özel'in de yüzünü güldürdü.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-19' operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlar sonucunda 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli mühimmat ve çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Bayburt'ta yapılan resmi olmayan oy sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mete Memiş, Belediye Başkanlığı yarışını kazandı. Mete Memiş, 2014-2019 yılları arasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı ve 2024 yılında yeniden seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346 oy alırken, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı. Ayrıca Aydıntepe, Demirözü, Arpalı ve Gökçedere ilçelerinde de AK Parti ve MHP adayları seçimi kazandı.
31 Mart seçimlerinin ardından Ankara'da balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz" sözleriyle erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.
2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Kütahya'da en çekişmeli seçimlerden biri yaşandı ve Eyüp Kahveci, MHP'li rakibini 726 oy farkıyla geride bırakarak belediye başkanı seçildi. Kutlamalar havai fişek gösterileriyle devam etti.
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