Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek\'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var

Politika

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe, 24 Haziran Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek. CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek arasında yapılacak görüşmede masa herkesi ilgilendiren önemli konular bulunuyor.

BAKAN VE GÖLGE BAKANLAR BİR ARAYA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesini önerdi. İki lider bu konu üzerinde anlaşmaya vardı.

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe

GÜNDEMDE PEK ÇOK KONU BAŞLIĞI OLACAK

Yalçın Karatepe, görüşmede gündeme getirmeyi planladığı başlıkları Cumhuriyet'e paylaştı. Bu görüşmenin AK Parti ile ortak bir ekonomi programı hazırlığı anlamına gelmediğini vurgulayan Karatepe, vatandaşların asgari ücrete ve emekli maaşlarına beklediği zammı, artırılması istenen tarımsal destekleri, TÜİK verilerini, KÖİ projelerini ve Varlık Fonu'nu gündeme getireceklerini söyledi.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYECEĞİZ"

İktidarın, "Asgari ücrete artış yapmayacağız, emekli aylıklarındaki artışı sınırlı tutacağız" açıklamalarını hatırlatan Karatepe, "Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarını gündeme getireceğini belirten Karatepe, "Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'E "VERGİDE ADALET" ÖNERİSİ

Vergide adalet önerisini anlatacaklarını belirten Yalçın Karatepe, "Bugün vergi gelirinin üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu adil olmayan bir vergi. Başta kurumlar vergisi olmak üzere ciddi vergi artışlarının zorunlu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"TARIM DESTEKLER YETERSİZ KALDI"

Karatepe, çay ve hububat fiyatları gibi açıklanan tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını ileteceklerini söyledi. Karatepe, "Mevcut kanunlar diyor ki tarımsal destekler milli gelirin yüzde 1'inden az olamaz. AK Parti döneminde bu düzenlemeye hiç uyulmadı" dedi.

Çok tartışılan TÜİK verilerinin de bir diğer başlık olacağını aktaran Karatepe, "KÖİ projelerinin kamuya çok büyük yük olduğunu söyleyeceğiz" dedi.

Karatepe, Varlık Fonu'na ilişkin eleştirilerini ileteceklerini ve bunun zamanla tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyeceklerini de belirtti.

"ŞİMŞEK'E PARAYI NEREDEN BULABİLECEKLERİNİ GÖSTERECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da yaptığı konuşmada "Önümüzdeki pazartesi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek. 22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok. Yanlışına doğru diyecek halimiz yok. Onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz. Biz zenginlerin, para kazananların yüksek vergi vereceği, az kazananın az vergi vereceğini, hiç para kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği bir sistemi savunuyoruz. Onlar yüz liralık verginin 65 lirasını emeklilikten, sudan, doğal gazdan, sudan, sütten, bebek bezinden alarak maalesef garibandan topluyorlar. Mehmet Şimşek, senin önceliğin vatandaş mı yandaş mı? Sen müteahhitten yana mısın, Yazıhanlı kayısı üreticisinden yana mısın? " ifadelerini kullanmıştı.