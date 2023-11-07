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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Son Güncelleme: 07.11.2023 12:45

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında genel başkan seçilen Özgür Özel, Manisa programı için İzmir Adnan Menderes Havaalanına geldi. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özel'e yoğun ilgi gösterildi. Basın mensupları ve vatandaşlar arasında yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman ezilme tehlikesi yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı için geldiği İzmir Adnan Menderes Havaalanında partililer tarafından karşılandı.

CHP lideri Özgür Özel'i İzmir'de coşkulu bir kalabalık karşıladı! Gazeteciler ve vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı

ADNAN MENDERES'E UÇAKLA İNİŞ YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alarak genel başkan seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçakla iniş yaptı.

CHP lideri Özgür Özel'i İzmir'de coşkulu bir kalabalık karşıladı! Gazeteciler ve vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı

ÖZEL'E YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Havaalanında partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özgür Özel'e yoğun ilgi gösterildi. Alandaki yoğunluk nedeniyle, basın mensupları ve vatandaşlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

CHP lideri Özgür Özel'i İzmir'de coşkulu bir kalabalık karşıladı! Gazeteciler ve vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı

KARAYOLUYLA MANİSA'YA GİDECEK

Yeni Genel Başkan Özgür Özel, daha sonra da kara yoluyla memleketi Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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