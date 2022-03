CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, " Türkiye'nin bu krizde yapıcı rol oynaması son derece önemlidir. Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö'nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de var. Burada dış politikayı iç politikaya alet etmemek, soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekiyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, 31 yıl önce gerçekleştirilen, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde 100'den fazla Türkmen'in öldürüldüğü katliamda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Öztrak, birkaç gün önce iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya geldiğini, bir sonraki toplantının da Türkiye'de yapılacağının konuşulduğunu söyledi.

Öztrak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu krizde yapıcı rol oynaması son derece önemlidir. Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö'nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de var. Burada dış politikayı iç politikaya alet etmemek, soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekiyor.

Erdoğan'ın son yaptığı 'altı maddeden dördünün üzerinde uzlaşma sağlandığı' açıklaması, bunun tam tersi oldu, ülkemizin güvenilir arabulucu olma vasfına zarar verdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından da yalanlandı. Bu büyük bir skandal."

Hükümetin vatandaşı borç batağına sürüklediğini öne süren Öztrak, son bir yılda kredisini ödeyemeyenlerin sayısının neredeyse dörde katlandığını, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısının da yüzde 162 arttığını ifade etti.

Öztrak, vatandaşın devlete olan vergi borçlarını ödeyemediğini, hayat pahalılığının insanları perişan ettiğini ve işsizliğin arttığını söyledi.

Ülkede asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini dile getiren Öztrak, "Asgari ücret geçen senenin sonunda artırılmış, iki ay üzerinden geçtikten sonra açlık sınırının altına düşmüş. Sendikaların son verilerine göre açlık sınırı, şu anda asgari ücretin 1500 lira üzerine çıkmış. Yoksulluk sınırı ise asgari ücreti dörde katladı." dedi.

Öztrak, Türkiye'de iki günde bir sofrasına bir kap et, balık veya tavuk yemeği koyamayan 30 milyon 538 bin vatandaş bulunduğunu, milletin ucuz et almak için Et ve Süt Kurumu kuyruklarında olduğunu belirtti.

Asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli milyonların hayat pahalılığı altında her gün biraz daha ezildiğini, ülkeyi yönetenlerden her gün başka ses çıktığını savunan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan çağrıda bulunuyoruz. Ülkeyi mahkum ettiğiniz bu enflasyonda milleti hayat pahalılığına ezdirmemek için başta asgari ücret olmak üzere tüm maaş ve aylıkların artık her ay, gerçekleşen enflasyon nispetinde artırılması gerekiyor. Çünkü emekçinin daha alın teri kurumadan eline geçen para buharlaşıp gidiyor.

Bilhassa gıda enflasyonu gibi ulaştırma gibi sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların fiyatı bu denli yüksek seviyelere çıkmışken ücret, maaş ve aylık artışları daha fazla geciktirilemez."

"Damızlık hayvanların kesime gitmesi hayvan varlığımızın tükenmesi demek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "satın alma gücü paritesine göre karşılaştırıldığında benzinin, mazotun Türkiye'de 'çok, çok ucuz'" olduğunu açıkladığını ifade eden Öztrak, "Bu kimin satın alma gücü paritesine göre?" sorusunu yöneltti.

Öztrak, "El alem vatandaşına destek üstüne destek veriyor bizdeki hükümet pompa fiyatlarına bindirdikçe bindiriyor." dedi.

Çiftçiye "Maliyete bakmayın, deliler gibi ekin, dağı taşı ekin" denildiğini ancak bu maliyetlerle çiftçinin ekim yapması için gerçekten "deli" olması gerektiğini öne süren Öztrak, gübre, tohum, ilaç fiyatının katlandığını, geçen yıl ramazan öncesinde 780 liraya dolan traktör deposunun bugün 2 bin 850 liraya dolduğunu söyledi.

Öztrak, çiftçi gibi besicinin de zor durumda olduğunu, artan maliyetlere dayanamayan besicinin gebe hayvanını kesime gönderdiğini belirterek, "Damızlık hayvanların kesime gitmesi zaten sıkıntıda olan hayvan varlığımızın daha da tükenmesi demek." dedi.

İnsanların bir avuç kıymayı üç kuruş ucuza almak için saatlerce kuyrukta beklediğini, kuyruk olmaması için ete zam yapıldığını savunan Öztrak, "Ama diğer taraftan iki ayda 2,5 milyon küçükbaş hayvanı Katar'a satıyorlar. Vatandaşa zam, Katar'a hizmete devam." ifadesini kullandı.

"Arttırılan çiğ süt fiyatı, yem fiyatındaki rekor artışlara yetişemiyor"

Süt üreticisinin sorunlarına değinen Öztrak, çiğ süt fiyatının 4 lira 70 kuruş olduğunu, 1 Nisan'dan itibaren 5 lira 70 kuruşa çıkacağını, bunun da markete yansıyacağını kaydetti.

Öztrak, et gibi sütün de kısır bir döngüye girdiğini ifade ederek, "Artan fiyatlar ve azalan hayvan varlığıyla önümüzdeki dönemde peynir, tereyağı, yoğurt gibi pek çok ürüne çok daha büyük zamların gelmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.

Ekonomide alınan her kararın bir açık bir de örtük-alternatif maliyeti olduğunu dile getiren Öztrak, "Bugün bu ülkede milletimiz buz gibi soğuklarda, sabahtan akşama kadar kuyruklarda bekliyorsa, yağ, ekmek, et kuyrukları, soğan, patates kuyrukları artık vakayıadiyeden olduysa bunun sebebi ekonomide alınan yanlış kararlardır. Bugün milletimiz neden kuyruklarda beklemek zorunda?" dedi.

Öztrak, 24 Aralık'tan itibaren, 971 bin gerçek kişi ve 29 bin tüzel kişinin dövize endeksli mevduata para yatırdığının anlaşıldığını belirterek, ortada doğru dürüst bir veri olmadığını, mevduat verilerine ciddi bir sansür uygulandığını öne sürdü.

Faik Öztrak, "Çiftçiye para yok, besiciye para yok. Ama milletin kesesinden, şirketlere, bankalara ve bir avuç mudiye üç ay mevduat yatırdıkları için 27 milyar liralık büyük bir kıyak var." görüşünü savundu.

" Çanakkale Köprüsü'nde aylık 45 bin araç geçiş garantisi verilen yolda in cin top oynuyor." diyen Öztrak, insanların feribotla karşıya geçmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu öne sürdü.

"Dün akşam verilen fotoğraf gayet nettir"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği, 'Biraz dürüstsen altılı masa bildirisini hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, açıkla' iddiasıyla ilgili değerlendirme alabilir miyiz? sorusu üzerine Öztrak, iddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olduğunu söyledi. Öztrak, "Anlaşılan bu zat altındaki koltuk sallandıkça yerini korumak için en iyi bildiği işi yapıyor. Senaryolar uyduruyor. Zırvada çıtayı Everest Dağı'nın tepesine çıkarıyor." diye konuştu.

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın 'Sağ Kemalizm' makalesinde Kemalizm için 'en başından beri dışlayıcı ve ırkçılığa yatkın' gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Genel Başkan Yardımcınız hala aynı düşüncelere sahip mi?" sorusu üzerine Öztrak, "CHP'de siyaset yapan herkes gibi Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Taşkın da CHP'nin programına ve kurucu değerlerine bağlıdır. Bu haberlerin amacının Yüksel Taşkın'dan ziyade CHP olduğu açıktır." dedi.

"Dünkü buluşmada seçim güvenliği için de bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Bu çalışma grubu sadece altı partinin temsilcilerinden mi oluşacak? Yoksa HDP, TİP ve diğer partiler de bu çalışmaya dahil edilebilecek mi?" sorusuna Öztrak, "Arkadaşlar dün akşam verilen fotoğraf gayet nettir. Yapılan açıklama da 6 partiyi bağlamaktadır. Diğer partiler seçim güvenliği için kendi çalışmalarını tabii ki yapacaklardır. Hatta seçmen iradesinin parlamentoya yansıması için tüm partilerin ellerinden geleni yapması gerekmektedir." cevabını verdi.

" AK Parti'nin getirdiği torba yasada şirket itibarına zarar gerekçesiyle gazetecilere 3 yıl hapis cezası öngörülüyor ki, bu 'beşli çete' denmesini de kapsayacak. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Biz kediye kedi deriz, milletin hakkını yiyene de çete denir. Bunlar 5 şirketten oluşuyorsa buna da beşli çete denir. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamazsınız." dedi.

"Kur garantisi için bankalara yüklü parası olanlara 4 ayda ödenecek para ile 2 Çanakkale Köprüsü, 3 Osmangazi Köprüsü ve 4 Avrasya Tüneli'nin yapılabileceği konuşuluyor. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna Öztrak, "Bu yapılan sadece hesapsız kitapsız iş değildir. Bu net bir tercihtir. Saray parası olanı, zengini sevmektedir. Fukaranın ekmeğinden aldığı vergiyle bankalara kıyak çekmekte, milletin vergisini zenginin kasasına transfer etmektedir." yanıtını verdi.